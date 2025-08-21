Ракету "Фламінго" успішно випробували. У грудні-лютому запустять масове виробництво, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

Він підтвердив, що наразі вже відбулися успішні випробування нової ракети. Зеленський назвав її "найуспішнішою" серед усієї української зброї, яка є нині.

Президент сказав, що не може розкривати деталі щодо ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

"До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Читайте: Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні