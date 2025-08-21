УКР
Новини Ракетна програма України
4 133 113

Ракету "Фламінго" успішно випробували. У грудні-лютому запустять масове виробництво, - Зеленський

Українська ракета Фламінго Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це глава держави заявив під час зустрічі з журналістами.

Він підтвердив, що наразі вже відбулися успішні випробування нової ракети. Зеленський назвав її "найуспішнішою" серед усієї української зброї, яка є нині.

Президент сказав, що не може розкривати деталі щодо ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

"До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Читайте: Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) ракети (4144)
Топ коментарі
+28
https://censor.net/ua/news/3569204/nova-**********-raketa-flamingo-scho-vidomo

Україна запустила серійне виробництво далекобійну крилату ракету "Фламінго" дальністю 3000 км. Про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

Так шо - поки що не запустили?
показати весь коментар
21.08.2025 10:22 Відповісти
+23
показати весь коментар
21.08.2025 10:28 Відповісти
+20
Фламінго тікі у твоєму закоксованому мозку
показати весь коментар
21.08.2025 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
В телеграм канал пишуть, що зараз виробляють 1 фламінго в день
показати весь коментар
21.08.2025 11:00 Відповісти
"Виробництво - приблизно 1 ракета на день.
До жовтня планується наростити потужності для виробництва 7 штук на день."
показати весь коментар
21.08.2025 11:21 Відповісти
Когда голобородько открывает рот,то получается,как и у х.йла и трампа и хорошо передается выражением: "пи.дит как Троцкий"
показати весь коментар
21.08.2025 11:02 Відповісти
Сьогоднішній "рекорд "пуйла це реакція на "рекламу" "фламінго ", шукали відповідні підприємства. А ті , в кого "нєдєржаніє мочі" ,йому допомогли .
показати весь коментар
21.08.2025 11:03 Відповісти
кума підтвердила - можна вірити
показати весь коментар
21.08.2025 11:04 Відповісти
Шо опять кокс заборний підвезли? Брехня має бути зловіща і безмежна, як у них там це називають -Хуцпа, чи ***** ніякої різниці?
показати весь коментар
21.08.2025 11:04 Відповісти
***** гнойний
показати весь коментар
21.08.2025 11:06 Відповісти
Чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят. А. Гитлер.
показати весь коментар
21.08.2025 11:17 Відповісти
Після сьогоднішніх ударів виробництво мабуть відкладуть ще на рік, якщо знову не здадуть локації
показати весь коментар
21.08.2025 11:18 Відповісти
Ну чмо. Я жеш ТИ вже заї.ав в.о.президента
показати весь коментар
21.08.2025 11:19 Відповісти
Ще такого Брехуна президента як зеленський в Україні ще не було
показати весь коментар
21.08.2025 11:23 Відповісти
Якби ти ,"найвеличніший",не звернув в 2019 ракетну програму...Ти повинен за це відповісти і не тільки за це.
показати весь коментар
21.08.2025 11:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 