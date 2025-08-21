Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні
На світанку у низці регіонів України пролунали вибухи - Росія атакувала ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали
З ночі російські загарбники застосували по території України ударні БпЛА типу "шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.
Ввечері ворог здійснив пуски "Шахедів" з кількох напрямків. Моніторингові канали фіксували десятки безпілотників у повітряному просторі України, вибухи було чутно у низці областей та у столиці.
Близько 02:50 години моніторингові канали зафіксували виліт кількох бортів МіГ-31К, що є носіями ракет типу "Кинджал". По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.
Борти МіГ-31К здійснили кілька пусків аеробалістичних ракет Х-47м2 комплексу "Кинджал". Вони тримали західний курс на Рівненську область, невдовзі на Рівненщині пролунали вибухи.
Через кілька хвилин ворог здійснив повторний пуск "Кинджалів". Знову було чутно вибухи у Рівненській області, моніторингові канали повідомили, що, попередньо, ЗС РФ застосували 4 "Кинджали".
Близько 03:05 години моніторингові канали зафіксували пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Близько 03:20 години перші крилаті ракети типу "Калібр" увійшли у повітряний простір України з південного напрямку.
Також через кілька хвилин OSINT-канали зафіксували пуски крилатих ракет Х-101 бортами стратегічної авіації РФ. Пуски, попередньо, відбулися з району Саратовської області Росії.
Повітряні сили повідомили, що "Калібри" тримають курс на Вінницьку область. Звідти ракети рухалися крізь Хмельницьку область курсом на Тернопільщину.
З Тернопільщини "Калібри" взяли курс на Івано-Франківську область.
Близько 04:40 години моніторингові канали повідомили, що "Калібри" атакували Мукачево у Закарпатській області.
У Києві всю ніч працювала ППО, інформації про влучання не надходило.
З 5 ранку повторно пролунали вибухи у Сумах, передмісті Дніпра, Запоріжжі, Львові. У Луцьку мер повідомив про щонайменше чотири удари дронами.
Після 5:40 ранку ракети вже фіксували в Житомирській області та на Вінниччині, пізніше — на Хмельниччині.
Близько 6 ранку останні "шахеди" загрожували Коломиї, Бурштину та Івано-Франківську.
В неділю 2025-07-20 у Дубнo відзначили 925-річчя міста. Мухосранській Москві лише 878.
перемирʼямасований комбінований удар по Україні здійснив агресор
зустрічі із Трампом , мабуть , отримав добро бомбити
Украіну , замість переговорів про мир
А після 4 години ранку в Україну залетіли запущені з моря крилаті ракети "Калібр" та з Ту-95МС крилаті Х-101, які атакували і в центрі України, і вдарили по західних областях.
Масована атака завершилась близько 6.30 ранку, хоча тривогу скасували не всюди, адже ще з десяток шахедів кружляв у центрі та на заході країни.
- Від 4 до 6 ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К;
- Два "Циркони", запущені з району Чауди, т.о. Крим;
- До 12 "Калібрів";
- Ракети Х-101 з Ту-95МС та Ту-160);
- Ударні безпілотники "Шахед" (орієнтовно 350 штук).