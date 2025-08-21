Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні

На світанку у низці регіонів України пролунали вибухи - Росія атакувала ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали

З ночі російські загарбники застосували по території України ударні БпЛА типу "шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.

Ввечері ворог здійснив пуски "Шахедів" з кількох напрямків. Моніторингові канали фіксували десятки безпілотників у повітряному просторі України, вибухи було чутно у низці областей та у столиці.

Близько 02:50 години моніторингові канали зафіксували виліт кількох бортів МіГ-31К, що є носіями ракет типу "Кинджал". По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Борти МіГ-31К здійснили кілька пусків аеробалістичних ракет Х-47м2 комплексу "Кинджал". Вони тримали західний курс на Рівненську область, невдовзі на Рівненщині пролунали вибухи.

Через кілька хвилин ворог здійснив повторний пуск "Кинджалів". Знову було чутно вибухи у Рівненській області, моніторингові канали повідомили, що, попередньо, ЗС РФ застосували 4 "Кинджали".

Близько 03:05 години моніторингові канали зафіксували пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Близько 03:20 години перші крилаті ракети типу "Калібр" увійшли у повітряний простір України з південного напрямку.

Також через кілька хвилин OSINT-канали зафіксували пуски крилатих ракет Х-101 бортами стратегічної авіації РФ. Пуски, попередньо, відбулися з району Саратовської області Росії.

Повітряні сили повідомили, що "Калібри" тримають курс на Вінницьку область. Звідти ракети рухалися крізь Хмельницьку область курсом на Тернопільщину.

З Тернопільщини "Калібри" взяли курс на Івано-Франківську область.

Близько 04:40 години моніторингові канали повідомили, що "Калібри" атакували Мукачево у Закарпатській області.

У Києві всю ніч працювала ППО, інформації про влучання не надходило.

З 5 ранку повторно пролунали вибухи у Сумах, передмісті Дніпра, Запоріжжі, Львові. У Луцьку мер повідомив про щонайменше чотири удари дронами.

Після 5:40 ранку ракети вже фіксували в Житомирській області та на Вінниччині, пізніше — на Хмельниччині.

Близько 6 ранку останні "шахеди" загрожували Коломиї, Бурштину та Івано-Франківську.

