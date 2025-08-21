УКР
Новини Масований ракетний обстріл
5 194 12

Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні

Масований удар 21 серпня

На світанку у низці регіонів України пролунали вибухи - Росія атакувала ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали

З ночі російські загарбники застосували по території України ударні БпЛА типу "шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети.

Ввечері ворог здійснив пуски "Шахедів" з кількох напрямків. Моніторингові канали фіксували десятки безпілотників у повітряному просторі України, вибухи було чутно у низці областей та у столиці.

Близько 02:50 години моніторингові канали зафіксували виліт кількох бортів МіГ-31К, що є носіями ракет типу "Кинджал". По всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Борти МіГ-31К здійснили кілька пусків аеробалістичних ракет Х-47м2 комплексу "Кинджал". Вони тримали західний курс на Рівненську область, невдовзі на Рівненщині пролунали вибухи.

Через кілька хвилин ворог здійснив повторний пуск "Кинджалів". Знову було чутно вибухи у Рівненській області, моніторингові канали повідомили, що, попередньо, ЗС РФ застосували 4 "Кинджали".

Близько 03:05 години моніторингові канали зафіксували пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Близько 03:20 години перші крилаті ракети типу "Калібр" увійшли у повітряний простір України з південного напрямку.

Також через кілька хвилин OSINT-канали зафіксували пуски крилатих ракет Х-101 бортами стратегічної авіації РФ. Пуски, попередньо, відбулися з району Саратовської області Росії.

Повітряні сили повідомили, що "Калібри" тримають курс на Вінницьку область. Звідти ракети рухалися крізь Хмельницьку область курсом на Тернопільщину.

З Тернопільщини "Калібри" взяли курс на Івано-Франківську область.

Близько 04:40 години моніторингові канали повідомили, що "Калібри" атакували Мукачево у Закарпатській області.

У Києві всю ніч працювала ППО, інформації про влучання не надходило.

З 5 ранку повторно пролунали вибухи у Сумах,  передмісті Дніпра, Запоріжжі, Львові. У Луцьку мер повідомив про щонайменше чотири удари дронами.

Після 5:40 ранку ракети вже фіксували в Житомирській області та на Вінниччині, пізніше — на Хмельниччині.

Близько 6 ранку останні "шахеди" загрожували Коломиї, Бурштину та Івано-Франківську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

обстріл (30425) ракети (4144) Україна (6054) Повітряні сили (2952) Шахед (1397)
+6
***** передає привитання Трампу.
21.08.2025 06:32 Відповісти
+4
Росіяни вдарили по авіабазі Дубно в Рівненській області, використавши ракети "Кинджал".



В неділю 2025-07-20 у Дубнo відзначили 925-річчя міста. Мухосранській Москві лише 878.
21.08.2025 06:33 Відповісти
+3
І що ж тепер трампон прокукурікає? Що він отак бачить мир з кацапами??? Чи просто злиється???
21.08.2025 06:33 Відповісти
***** передає привитання Трампу.
21.08.2025 06:32 Відповісти
Росіяни вдарили по авіабазі Дубно в Рівненській області, використавши ракети "Кинджал".



В неділю 2025-07-20 у Дубнo відзначили 925-річчя міста. Мухосранській Москві лише 878.
21.08.2025 06:33 Відповісти
Відчув особисто. Суки вони кацапи. І Трамп теж із своїм підгавкуванням тим *****.
21.08.2025 06:33 Відповісти
І що ж тепер трампон прокукурікає? Що він отак бачить мир з кацапами??? Чи просто злиється???
21.08.2025 06:33 Відповісти
він так злиться шо Маня вже котрий раз штани йому стірає
21.08.2025 06:37 Відповісти
Напевно введе Маланці санкцію,якщо таблетка спрацює.А якщо не спрацює,то заявить їй що ввів 4 санкції!!! Якщо не забуде!
21.08.2025 06:43 Відповісти
❗️Черговий крок до перемирʼя масований комбінований удар по Україні здійснив агресор
21.08.2025 06:35 Відповісти
Кремлівський людожер ніяк не звспокоіться після
зустрічі із Трампом , мабуть , отримав добро бомбити
Украіну , замість переговорів про мир
21.08.2025 06:37 Відповісти
BBC

А після 4 години ранку в Україну залетіли запущені з моря крилаті ракети "Калібр" та з Ту-95МС крилаті Х-101, які атакували і в центрі України, і вдарили по західних областях.

Масована атака завершилась близько 6.30 ранку, хоча тривогу скасували не всюди, адже ще з десяток шахедів кружляв у центрі та на заході країни.
21.08.2025 06:41 Відповісти
Орієнтовно (!) такі цілі були запущені росією (офіційне чекаєм від ПС ЗСУ):
- Від 4 до 6 ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К;
- Два "Циркони", запущені з району Чауди, т.о. Крим;
- До 12 "Калібрів";
- Ракети Х-101 з Ту-95МС та Ту-160);
- Ударні безпілотники "Шахед" (орієнтовно 350 штук).
21.08.2025 06:45 Відповісти
В Мукачево атакували завод американської компанії... "Привіт миротворцю".
21.08.2025 06:55 Відповісти
Трампони,щоб ви здохли разом з кацапами. Тварюки.
21.08.2025 07:18 Відповісти
 
 