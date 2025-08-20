Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 20 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід.
- Чернігівщина - загроза застосування ворожих БпЛА.
Мирити він хоче нас з рузкімі....уже один був на стадіоні