УКР
Новини
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 20 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід.
  • Чернігівщина - загроза застосування ворожих БпЛА.

Читайте: У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі. ФОТО

безпілотник (4727) Повітряні сили (2952) Шахед (1397) війна в Україні (5783)
Коментувати
Сортувати:
.....коли до трампа дійде що він клоун?)

Мирити він хоче нас з рузкімі....уже один був на стадіоні
20.08.2025 20:00 Відповісти
у нас теж клоун але багатший того бідняка лузера трампона у тисячі разів
20.08.2025 20:06 Відповісти
Счас ми вдаримо Фламінгой по Москві. Пеклом, довгим Нептуном та Сапсаном. Стількі чудових назв вигадали, жаль не летить ніхера.
20.08.2025 20:32 Відповісти
 
 