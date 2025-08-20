РУС
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 20 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • группа ударных БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
  • Черниговщина - угроза применения вражеских БпЛА.

Читайте: В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны сегодня ночью. ФОТО

беспилотник (4119) Воздушные силы (2611) Шахед (1393) война в Украине (5744)
.....коли до трампа дійде що він клоун?)

Мирити він хоче нас з рузкімі....уже один був на стадіоні
20.08.2025 20:00 Ответить
у нас теж клоун але багатший того бідняка лузера трампона у тисячі разів
20.08.2025 20:06 Ответить
Счас ми вдаримо Фламінгой по Москві. Пеклом, довгим Нептуном та Сапсаном. Стількі чудових назв вигадали, жаль не летить ніхера.
20.08.2025 20:32 Ответить
Гниляк лаврінєнка нарісовался
20.08.2025 21:19 Ответить
На 20--30 вечера в Харькове пво работает беспрерывно. Сбития пока нет. Летят с каким то воем как бы и высоко.
20.08.2025 21:08 Ответить
 
 