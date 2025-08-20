1 281 6
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 20 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- группа ударных БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
- Черниговщина - угроза применения вражеских БпЛА.
Мирити він хоче нас з рузкімі....уже один був на стадіоні