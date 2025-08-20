В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал на территории страны сегодня ночью. ФОТО
Взрыв недалеко от Варшавы, произошедший этой ночью, был вызван российским дроном.
Заместитель оперативного командующего Вооруженных Сил Польши, генерал Дариуш Малиновский и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявили, что польская система противовоздушной обороны "не зафиксировала" дрон, который нарушил воздушное пространство и упал в Люблинском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия снова провоцирует страны-члены НАТО. После инцидентов с дронами, которые произошли в Румынии, Литве и Латвии, мы снова имеем дело с российским дроном", - заявил Владислав Косиняк-Камыш.
Сейчас все профильные ведомства Польши привлечены к выяснению обстоятельств происшествия, а Министерство иностранных дел "примет соответствующие дипломатические шаги".
"По нашей оценке, этот дрон предназначен для того, чтобы его было очень трудно обнаружить. Он, вероятно, летел очень низко, чтобы обойти наше радиолокационное поле. На сегодня мы имеем только такую информацию", - заявил Дариуш Малиновский.
Перші БпЛА фіксують у повітряному просторі Україні!
Ваши бы яйца полякам не помешали
И всем европейцам тоже
Да и американцам давно пора проверить свои яйца
Они давно не стальные
Их явно поразил какой- то грибок
Я даже догадываюсь какой - московский
Правильна стратегія протидії рашистський повітряній загрозі для Польщі - створення ефективних, спільних з Україною ППО/ПРО.
Не "дипломатичні кроки", а безумовне і рішуче ураження всіх путлерівських засобів повітряного нападу у небі України та Польщі та повітряні удари по агресору у відповідь - єдиний діючий спосіб зупинити військових злочинців РФ.