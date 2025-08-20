Ми не відправимо польських солдатів в Україну, - Косіняк-Камиш
Польський уряд не планує відправляти своїх військових в Україну після закінчення бойових дій.
Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - сказав він.
За його словами, Польща нібито має інші завдання, як "захист східного флангу НАТО"на кордоні Польщі та Білорусі, а також "забезпечення інфраструктури та логістики для можливої миротворчої місії".
Також він додав, що "союзники" країни нібито розуміють таку позицію Польщі щодо відмови відправляти війська до України після можливого припинення російсько-української війни.
Косіняк-Камиш розмовляв з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про роль Польщі у "забезпеченні можливої місії союзників" в Україні. За його словами, командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції охочих", добре розуміють роль Польщі".
Власноручно у них ніколи нічого не виходило...
Я слышала в Кракове - как поляки матерят кацапов
Как они произносят - КУРВА !!
Про запреты отправить польских военных говорят польские чиновники
А польские военные
И немецкие
И английские
И далее по списку
С удовольствием приехали бы
Метелить кацапов
Даже не сомневайтесь
Военные должны учиться современной войне
И если есть возможность поучиться этому на чужой земле
Только идиот этим не воспользуется
И вы увидите - к нам скоро приедут все....