Ми не відправимо польських солдатів в Україну, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Польський уряд не планує відправляти своїх військових в Україну після закінчення бойових дій.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - сказав він.

За його словами, Польща нібито має інші завдання, як "захист східного флангу НАТО"на кордоні Польщі та Білорусі, а також "забезпечення інфраструктури та логістики для можливої миротворчої місії".

Дивіться: У Польщі за 40 кілометрів від Варшави впав та вибухнув дрон, ймовірно це був російський "Шахед". ВIДЕО

Також він додав, що "союзники" країни нібито розуміють таку позицію Польщі щодо відмови відправляти війська до України після можливого припинення російсько-української війни.

Косіняк-Камиш розмовляв з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про роль Польщі у "забезпеченні можливої місії союзників" в Україні. За його словами, командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції охочих", добре розуміють роль Польщі".

Читайте: Говорити про відправку військових Латвії до України зарано, - президент Рінкевичс

миротворці (869) Польща (8754) Косіняк-Камиш Владислав (53)
Та це вже зрозуміло -ви навіть шахіди не будете збивати.
20.08.2025 19:27
пуйло вже відправив шахеди на Варшаву
20.08.2025 19:25
Та не дуже і потрібні вони, обійдемось без сопливих.
20.08.2025 19:28
пуйло вже відправив шахеди на Варшаву
Нажаль таких курящіх комиш і свідків Волинської різні бензопилою ставатиме все більше,нас чекають погані відносини з поляками.
20.08.2025 19:33
20.08.2025 19:33 Відповісти
20.08.2025 19:26
Та це вже зрозуміло -ви навіть шахіди не будете збивати.
Та не дуже і потрібні вони, обійдемось без сопливих.
Чому?
20.08.2025 19:29
Це якесь сцикунство
20.08.2025 19:29
Заспокойтесь, панове. Ніхто вас у сміливості чи героїзмі і не підозрівав.
20.08.2025 19:47
20.08.2025 19:47
Та ми теж своїх не збираємося відправляти коли кацапи з бульболяндії на Варшаву попруть за холодильниками і собачими будками до Сектантів Волинської різні
20.08.2025 20:34
20.08.2025 20:34 Відповісти
Кришнаиты гоноровые..
20.08.2025 19:29 Відповісти
шумів Камиш , аж дерева гнулись
20.08.2025 19:30 Відповісти
Якщо ви боїтеся побачити російських військових в Україні то згодом побачите їх вже в Польші. Чесно кажучи, я бажаю цього не тільки полякам , а й багатьом іншим ,,любим друзям,, України. Окрім країн Балтії.
20.08.2025 19:32
20.08.2025 19:32 Відповісти
це добре...менше зради і проблем...
20.08.2025 19:32
20.08.2025 19:32 Відповісти
"Максимум відправимо рольніків стерегти кордон."
20.08.2025 19:33
20.08.2025 19:33 Відповісти
А в цьому хіба хтось сумнівається? Ні для кого не є секретом гонорова сміливість і мужність бардзо гоноровово і моцно узброєнного войска польскєго на роверах... До речі,широко розрекламоване польське стрілецьке чудо-автомат Грот,від якого у ЗСУ плюються і досі,зняте з озброєння.Знаменита польська гонорова якість...
20.08.2025 19:40
20.08.2025 19:40 Відповісти
До речі,щодо сусідів: недавно прочитав перелік відомих політиків евронаціональності: окрім Кіссінджера,Сандерса,Саркозі,Блюма,Зеленського....там на почесному місці вказаний і Віктор Орбан....
20.08.2025 19:42
20.08.2025 19:42 Відповісти
нехай до них прилетить ще 10 шахедів - але вони ще подумають
20.08.2025 19:42
20.08.2025 19:42 Відповісти
хай нехвилюються, вони можуть зі сторон республіка беларусь прийти
20.08.2025 19:43
20.08.2025 19:43 Відповісти
Так ніхто і не мріє про таку розкіш від пшеків. І так відомо історично хто такі. Не далеко були від московії в свій час.
20.08.2025 19:46
20.08.2025 19:46 Відповісти
Дозволимо, кацапам коридор до Польщі...через білорусію.
20.08.2025 19:46
20.08.2025 19:46 Відповісти
На власній території воювати з кислобздіями значно ж краще, ясєн же ***.
20.08.2025 19:47
20.08.2025 19:47 Відповісти
Вони не розуміють, шо не дай Боже Україна ге вистоіть то другого чуда на Вислі не буде.
20.08.2025 19:49
20.08.2025 19:49 Відповісти
Так і не потрібні ваші żołnierzy, бо як вояки вони нікуди не годні. Гонору як у самих Жолкевського, Ходкевича або Радзівіла, а насправді окрім парадної показухи таки не дуже показали що в Косово чи Іраку. Ракети і Шахеди падають на польську землю, а полякам заціпило, бо до сьогодні вони сцикуни перед москалями.
20.08.2025 19:50
20.08.2025 19:50 Відповісти
Предлагайте нейтралитет кацапам и заморозку войны в обмен на кучу бабла ( 100-200 млрд?) , либо отступление до границ 22го года , а они уже пускай пытают удачу с поляками и тд. А там уже как карта ляжет. Если с умом потратить деньги на фортификации и оружие дикобраза неплохого можно сделать. Понятно что это из разряда фантастики с продажными судьями и прокурорами, и населением которому до сраки коррупция
20.08.2025 19:53
20.08.2025 19:53 Відповісти
Хоть би, з московськими безпілотниками, спочатку в Польщі розібралися, отакі Косіняк-Камиші!! Бо і посилати, не буде кого!
20.08.2025 19:58
20.08.2025 19:58 Відповісти
Косяк Рогоз лише пояснює, що ніяких взагалі військ не буде. Це стара платівка, щоб Україна підписала угоду. Потім ВСІ умиють руки.
20.08.2025 20:02
20.08.2025 20:02 Відповісти
Тоді зникніть з поля зору і не відсвічуйте, коли мова йде про переговори, гарантії, мирні угоди, припинення вогню і тд.
20.08.2025 20:11
20.08.2025 20:11 Відповісти
Він думає. що у них є армія ? Це у нас є армія, і справжні воїни.
20.08.2025 20:28
20.08.2025 20:28 Відповісти
Це у них віками... Тільки за рахунок "когось" виїжджали... Під Грюнвальдом Війська Великого князівства литовського(включаючи і предків українців та предків ******** литовців). Під Хотином їх Сагайдачний підтримав, У "хмельниччину" - німецькі найманці та "полки литовські" (війська Великого князівства Литовського - тобто, білоруси) - поки польська шляхта у шинках, ******* та шпорами дзвонила). На Віслі, у 1920-му, поміч надавали війська УНР.
20.08.2025 20:40
Власноручно у них ніколи нічого не виходило...
20.08.2025 20:40 Відповісти
Ну то хай і не посилають... Вони все одно воювать не здатні...
20.08.2025 20:31
20.08.2025 20:31 Відповісти
Ну ляхи хоть відразу сказали щоб на них не розраховували і щоб не було сюрпризів. Ляхи даже свою Польшу не будуть обороняти якщо щось. От вам і гарантії і 6-та поправка НАТО і все інше. Я впевнений що ніхто не пошле війська в Україну але Україні пообіцяють все що завгодно аби ми тільки капітулювали. А далі буде те що й з будапештським меморандумом.
20.08.2025 20:31
20.08.2025 20:31 Відповісти
Десь в вас застоялись під 30 МіГ - 29 - ше не дозріли передати в Україну?
20.08.2025 20:35
20.08.2025 20:35 Відповісти
Ну і ми своїх в Польщу не відправимо!1:1...
20.08.2025 20:39
20.08.2025 20:39 Відповісти
А я бы не против - чтобы поляки приехали
Я слышала в Кракове - как поляки матерят кацапов
Как они произносят - КУРВА !!
Про запреты отправить польских военных говорят польские чиновники
А польские военные
И немецкие
И английские
И далее по списку
С удовольствием приехали бы
Метелить кацапов
Даже не сомневайтесь
Военные должны учиться современной войне
И если есть возможность поучиться этому на чужой земле
Только идиот этим не воспользуется
И вы увидите - к нам скоро приедут все....
20.08.2025 20:44
 
 