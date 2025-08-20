Ми не відправимо польських солдатів в Україну, - Косіняк-Камиш

Польський уряд не планує відправляти своїх військових в Україну після закінчення бойових дій.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - сказав він.

За його словами, Польща нібито має інші завдання, як "захист східного флангу НАТО"на кордоні Польщі та Білорусі, а також "забезпечення інфраструктури та логістики для можливої миротворчої місії".

Також він додав, що "союзники" країни нібито розуміють таку позицію Польщі щодо відмови відправляти війська до України після можливого припинення російсько-української війни.

Косіняк-Камиш розмовляв з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про роль Польщі у "забезпеченні можливої місії союзників" в Україні. За його словами, командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції охочих", добре розуміють роль Польщі".

