У Польщі за 40 кілометрів від Варшави впав та вибухнув дрон, ймовірно це був російський "Шахед". ВIДЕО
У Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.
Він був настільки потужним, що вибив вікна в трьох будинках. За даними видання Rzeczpospolita, це міг бути російський "Шахед". Про це пише Цензор.НЕТ, відео детонації поширили в соцмережах.
Тим часом, в армії Польщі заявили, що порушень повітряного простору з боку України або Білорусі не зафіксовано.
Міністр оборони Польщі озвучив три версії щодо вибуху невідомого предмета на території країни: російський дрон, БПЛА для контрабанди або акт диверсії чи саботажу.
З ракетою ж "проканало".
В самолете над Смоленском
БЫЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ПОЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ
96 человек.....
Вибух був надзвичайно небезпечним, у глибині території Польщі. Якщо це була путлерівська Герань-2, і її пропустила і не знешкодила ППО Польщі, то це погана новина не лише для Польщі. Рашисти тепер напевне знають один з маршрутів для повітряної атаки. Атака могла відбутися і через територію, контрольовану Лукашенко.
Мабуть Україні, Польщі, Великий Британії, Латвії, Литві, Естонії та іншим країнам, які забажають приєднатися, час терміново створювати європейський оборонний альянс, як фундаментальну складову системи реалізації гарантій безпеки Україні. Одним з завдань альянсу є створення та утримання обʼєднаних сил ППО та ПРО.