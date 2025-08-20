У Польщі за 40 кілометрів від Варшави впав та вибухнув дрон, ймовірно це був російський "Шахед". ВIДЕО

У Люблінському воєводстві Польщі за 100 км від кордону з Україною та за 40 км від Варшави стався вибух.

Він був настільки потужним, що вибив вікна в трьох будинках. За даними видання Rzeczpospolita, це міг бути російський "Шахед". Про це пише Цензор.НЕТ, відео детонації поширили в соцмережах.

Тим часом, в армії Польщі заявили, що порушень повітряного простору з боку України або Білорусі не зафіксовано.

Міністр оборони Польщі озвучив три версії щодо вибуху невідомого предмета на території країни: російський дрон, БПЛА для контрабанди або акт диверсії чи саботажу.

