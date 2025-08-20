В Польше в 40 километрах от Варшавы упал и взорвался российский дрон, вероятно это был "Шахед". ВИДЕО

В Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.

Он был настолько мощным, что выбил окна в трех домах. По данным издания Rzeczpospolita, это мог быть российский "Шахед". Об этом пишет Цензор.НЕТ, видео детонации распространили в соцсетях.

Тем временем, в армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.

Министр обороны Польши озвучил три версии относительно взрыва неизвестного предмета на территории страны: российский дрон, БПЛА для контрабанды или акт диверсии или саботажа.

