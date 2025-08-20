РУС
В Польше в 40 километрах от Варшавы упал и взорвался российский дрон, вероятно это был "Шахед". ВИДЕО

В Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.

Он был настолько мощным, что выбил окна в трех домах. По данным издания Rzeczpospolita, это мог быть российский "Шахед". Об этом пишет Цензор.НЕТ, видео детонации распространили в соцсетях.

Тем временем, в армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.

Министр обороны Польши озвучил три версии относительно взрыва неизвестного предмета на территории страны: российский дрон, БПЛА для контрабанды или акт диверсии или саботажа.

взрыв (6878) Польша (8614) дроны (4451) Шахед (1390)
+17
Це був мирний шахед,і він зовсім не загрожував життю поляків.Стурбованість рулить.
20.08.2025 14:35 Ответить
+13
шо там НАТА ? ..підгузник поміняла ?
20.08.2025 14:31 Ответить
+10
зараз звалять усе на нас
20.08.2025 14:31 Ответить
зараз звалять усе на нас
20.08.2025 14:31 Ответить
Ага, скажуть що це був український зенітний дрон.
З ракетою ж "проканало".
20.08.2025 14:52 Ответить
А у нас є шахеди?
20.08.2025 15:00 Ответить
шо там НАТА ? ..підгузник поміняла ?
20.08.2025 14:31 Ответить
Наділа чисті на дупу та на голову
20.08.2025 14:34 Ответить
......
20.08.2025 14:50 Ответить
Це був мирний шахед,і він зовсім не загрожував життю поляків.Стурбованість рулить.
20.08.2025 14:35 Ответить
5 статья?..нееет..не слышали....
20.08.2025 14:35 Ответить
та яка нах 5-а стаття? вони через ракети цапські ту статтю не стали вмикати. а тут якийсь дрон. тоді ракети списали, що це наші ППО. а зараз дрон спишуть на те, що його відхилив український РЕБ і він полетів у Польщу не спеціально, а випадково через відхилення його ребом. Уже і в Литву прилітали кілька разів дрони. от тільки невідомо чи були там вибухи. Не буде НАТО напряму у заміс з руснею встрявати. Вони будуть і далі послаблювати цапів на території України. а скільки земель українських лишиться під контролем української влади, то вже питання третє, а може навіть четверте чи п'яте..
20.08.2025 14:51 Ответить
я к тому, дойдет ли до их тупых головенок, что фашистов надо останавливать тут, всеми не ядерными способами, путем собственного обнищания, поднятия взносов в НАТО, формирования интербригад, подписания с Украиной оборонных союзов на сегодня, введения войск... ох и наговорил!)))
20.08.2025 14:57 Ответить
та їм це вже давно дійшло і вони вже це все роблять. от тільки на нашій території вони це роблять. їхня зброя, їхні гроші, наші життя.
20.08.2025 15:06 Ответить
5 стаття-кожен за себе..якщо ні? то втікаємо
20.08.2025 14:51 Ответить
Їхнього президента кацапи вбили. Хтось сподівається що пшеки визнають приліт кацапського шахеда? Вони тільки перед Україною можуть права качати, користуючись моментом.
20.08.2025 14:37 Ответить
Если бы только президента
В самолете над Смоленском
БЫЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ ПОЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ
96 человек.....
20.08.2025 15:04 Ответить
Президента та всю військову та політичну еліту знищили кацапи за один раз. Поляки схавали такий злочин, то ж шахіди та ракети будуть ще довго терпіти, через деякий час почнуть тікати до Португалії. Не дарма ж вони там нерухомість вже давно скуповують.
20.08.2025 15:37 Ответить
Та нічо не було то напевно вибухнув мотоблок якогось поляка,можна не хвилюватись,кажуть поляци що все спокійно порушень кордону не було.Русня може не хвилюватись і пустити дрони на Варшаву.Ітак скажуть що це не дрони))Головне не провокувати збиття дронів і ракет,ато пуцін курва нападе!
20.08.2025 14:37 Ответить
НАТО ввіді войска !
20.08.2025 14:38 Ответить
Пусти, головне на кістках собі рейтинг робити. На кістках громалян Польші яки різали один одного на Волині. І головне до цього якось примазати ******* Україну.
20.08.2025 14:39 Ответить
Кацапи полякам скоро в рот срать почнуть, а вони будуть їсти, називаючи повидлом... І лише сперечатимуться між собою, з чого воно - з яблук, чи з груш...
20.08.2025 14:50 Ответить
а шо Ф-16 польскі ,обісрались
20.08.2025 14:40 Ответить
войско польське на роверах
20.08.2025 14:49 Ответить
Моторизоване.
20.08.2025 15:09 Ответить
Ні, не змогли "завести"...
20.08.2025 14:57 Ответить
Вони не бачили. Вони спали, єслі шо...
20.08.2025 15:04 Ответить
та не звертайте увагу, ще братній нарід посилає вам привіт
20.08.2025 14:40 Ответить
це гроза
20.08.2025 14:42 Ответить
так это ж за 40 км, ничего страшного
20.08.2025 14:46 Ответить
це не ескалація
20.08.2025 14:47 Ответить
А ф-16 піднімали у повітря??? Невже не допомогло??? Ну нічого, вважайте, що це були навчання. Звикайте поступово...
20.08.2025 14:49 Ответить
Так вони ж піднімають коли понти треба поколотити. А шахєд то АпАснАсть, а вдург з самАльотом зіткнеться?
20.08.2025 15:06 Ответить
То всьо фігня - головні проблєми , для поляків - "волинська різанина" і українське збіжжя ... так ?
20.08.2025 14:51 Ответить
Навіть якщо там Іскандер впаде, буде тиша. Справа ж не в тому, що впало, а в тому, як хочуть реагувати. Схочуть - самі на себе скинуть і скажуть шо москалі. Не схочуть - мовчатимуть. Так завжди було, нічого дивного.
20.08.2025 15:02 Ответить
Тільки вчора написав що має прилетіти по гарантам ,щоб дійшло кого ви хочете на саміт до швейцарії запрошувати,от сьогодні прилетіло,але видно малувато,до людей ще не доходить,значить буде більше.Цікаво якщо 10 шахедів залетить в польщу це буде як називатись,агресія чи невдалий транзит в калінінград?
20.08.2025 15:05 Ответить
Повезло, що вбитих і поранених людей немає.
Вибух був надзвичайно небезпечним, у глибині території Польщі. Якщо це була путлерівська Герань-2, і її пропустила і не знешкодила ППО Польщі, то це погана новина не лише для Польщі. Рашисти тепер напевне знають один з маршрутів для повітряної атаки. Атака могла відбутися і через територію, контрольовану Лукашенко.
Мабуть Україні, Польщі, Великий Британії, Латвії, Литві, Естонії та іншим країнам, які забажають приєднатися, час терміново створювати європейський оборонний альянс, як фундаментальну складову системи реалізації гарантій безпеки Україні. Одним з завдань альянсу є створення та утримання обʼєднаних сил ППО та ПРО.
20.08.2025 15:06 Ответить
Кому повезло? Нам кров із носа потрібен "казус Бульби", щоб втягнути сцикливу Європу у війну!!!
20.08.2025 15:13 Ответить
Що там військова авіація, встигли поховатися? Бо літаки навіть і не намагались підіймати в повітря.
20.08.2025 15:15 Ответить
Пше, пше, пше, пше....
20.08.2025 15:15 Ответить
Новий Президент Польщі, разом з Урядом, мабуть, ще так і досі, за московитів топить?? Чи він, мав бути, на місці московського шахеду, щоб про 5 статтю заговорити???
20.08.2025 15:18 Ответить
Якщо безпілотник на малих висотах, то протиповітряна оборона його не бачить. Жартівникам краще витрачати час не на іронію, а на те, як їх знешкодити. Може хтось має ідею?
20.08.2025 15:19 Ответить
К вечеру он привратится в украинскую ракету, не переживайте. Такое бывает иногда
20.08.2025 15:22 Ответить
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
20.08.2025 15:23 Ответить
Об'єкт упав ще вночі, а зараз вже вечір, о він все ще просто "Об'єкт". Поляки бояться навіть просто назвати речі своїми іменами? Як боялися назвати своїм іменем вбивство своєї еліти в літаку під Смоленськом? Щось мені уже не віриться, що Польща готова до спротиву москалям.
20.08.2025 15:25 Ответить
Це вже напад на країну НАТО чи ще "ні"?
20.08.2025 15:25 Ответить
Якщо нападали б як на Україну без флагів та шевронів, то можно це не війна, просто перепутали дороги.
20.08.2025 15:28 Ответить
Оця армія буде стримувати московитів)))) якщо сцикуни ти ніяке озброєння не спасе, в Кремлі поняли як вони протупили, у Варшаву чі в Ригу вони б легко доїхали за 3 дні!))))
20.08.2025 15:26 Ответить
А польские воздушные гусары как всегда круги вокруг наматывали и на телефоны снимали?
20.08.2025 15:31 Ответить
Пів-години над країною летів ворожий дрон -- і жодної військової реакції... ППО польська спала чи серіали дивилась? Оце так гонорові поляки!
20.08.2025 15:37 Ответить
 
 