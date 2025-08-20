В Польше в 40 километрах от Варшавы упал и взорвался российский дрон, вероятно это был "Шахед". ВИДЕО
В Люблинском воеводстве Польши в 100 км от границы с Украиной и в 40 км от Варшавы произошел взрыв.
Он был настолько мощным, что выбил окна в трех домах. По данным издания Rzeczpospolita, это мог быть российский "Шахед". Об этом пишет Цензор.НЕТ, видео детонации распространили в соцсетях.
Тем временем, в армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси не зафиксировано.
Министр обороны Польши озвучил три версии относительно взрыва неизвестного предмета на территории страны: российский дрон, БПЛА для контрабанды или акт диверсии или саботажа.
Вибух був надзвичайно небезпечним, у глибині території Польщі. Якщо це була путлерівська Герань-2, і її пропустила і не знешкодила ППО Польщі, то це погана новина не лише для Польщі. Рашисти тепер напевне знають один з маршрутів для повітряної атаки. Атака могла відбутися і через територію, контрольовану Лукашенко.
Мабуть Україні, Польщі, Великий Британії, Латвії, Литві, Естонії та іншим країнам, які забажають приєднатися, час терміново створювати європейський оборонний альянс, як фундаментальну складову системи реалізації гарантій безпеки Україні. Одним з завдань альянсу є створення та утримання обʼєднаних сил ППО та ПРО.