Иностранные миротворцы в Украине
Мы не отправим польских солдат в Украину, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Польское правительство не планирует отправлять своих военных в Украину после окончания боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - сказал он.

По его словам, Польша якобы имеет другие задачи, как "защита восточного фланга НАТО" на границе Польши и Беларуси, а также "обеспечение инфраструктуры и логистики для возможной миротворческой миссии".

Смотрите: В Польше в 40 километрах от Варшавы упал и взорвался дрон, вероятно это был российский "Шахед". ВИДЕО

Также он добавил, что "союзники" страны якобы понимают такую позицию Польши относительно отказа отправлять войска в Украину после возможного прекращения российско-украинской войны.

Косиняк-Камыш разговаривал с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании о роли Польши в "обеспечении возможной миссии союзников" в Украине. По его словам, командующие французской и британской армий, "которые взяли на себя организацию философии "коалиции желающих", хорошо понимают роль Польши".

Читайте: Говорить об отправке военных Латвии в Украину рано, - президент Ринкевичс

миротворцы (1195) Польша (8614) Косиняк-Камыш Владислав (50)
Топ комментарии
+8
пуйло вже відправив шахеди на Варшаву
20.08.2025 19:25 Ответить
+8
Та це вже зрозуміло -ви навіть шахіди не будете збивати.
20.08.2025 19:27 Ответить
+6
Та не дуже і потрібні вони, обійдемся без сопливих.
20.08.2025 19:28 Ответить
пуйло вже відправив шахеди на Варшаву
20.08.2025 19:25 Ответить
Нажаль таких курящіх комиш і свідків Волинської різні бензопилою ставатиме все більше,нас чекають погані відносини з поляками.
показать весь комментарий
20.08.2025 19:33 Ответить
20.08.2025 19:26 Ответить
Та це вже зрозуміло -ви навіть шахіди не будете збивати.
20.08.2025 19:27 Ответить
Та не дуже і потрібні вони, обійдемся без сопливих.
20.08.2025 19:28 Ответить
Чому?
20.08.2025 19:29 Ответить
Це якесь сцикунство
20.08.2025 19:29 Ответить
Заспокойтесь, панове. Ніхто вас у сміливості чи героїзмі і не підозрівав.
20.08.2025 19:47 Ответить
Та ми теж своїх не збираємося відправляти коли кацапи з бульболяндії на Варшаву попруть за холодильниками і собачими будками до Сектантів Волинської різні
20.08.2025 20:34 Ответить
Кришнаиты гоноровые..
20.08.2025 19:29 Ответить
шумів Камиш , аж дерева гнулись
20.08.2025 19:30 Ответить
Якщо ви боїтеся побачити російських військових в Україні то згодом побачите їх вже в Польші. Чесно кажучи, я бажаю цього не тільки полякам , а й багатьом іншим ,,любим друзям,, України. Окрім країн Балтії.
20.08.2025 19:32 Ответить
це добре...менше зради і проблем...
20.08.2025 19:32 Ответить
"Максимум відправимо рольніків стерегти кордон."
20.08.2025 19:33 Ответить
А в цьому хіба хтось сумнівається? Ні для кого не є секретом гонорова сміливість і мужність бардзо гоноровово і моцно узброєнного войска польскєго на роверах... До речі,широко розрекламоване польське стрілецьке чудо-автомат Грот,від якого у ЗСУ плюються і досі,зняте з озброєння.Знаменита польська гонорова якість...
20.08.2025 19:40 Ответить
А ти думав, що в 20-ті роки 21 століття хтось із європейців збирається воювати і нести втрати бодай 10% від наших з рашистами? Та вони все зроблять, щоб ні з одного їхнього солдата, чим тим більше цивільного волосок не впав
20.08.2025 20:51 Ответить
До речі,щодо сусідів: недавно прочитав перелік відомих політиків евронаціональності: окрім Кіссінджера,Сандерса,Саркозі,Блюма,Зеленського....там на почесному місці вказаний і Віктор Орбан....
20.08.2025 19:42 Ответить
нехай до них прилетить ще 10 шахедів - але вони ще подумають
20.08.2025 19:42 Ответить
хай нехвилюються, вони можуть зі сторон республіка беларусь прийти
20.08.2025 19:43 Ответить
Так ніхто і не мріє про таку розкіш від пшеків. І так відомо історично хто такі. Не далеко були від московії в свій час.
20.08.2025 19:46 Ответить
Дозволимо, кацапам коридор до Польщі...через білорусію.
20.08.2025 19:46 Ответить
На власній території воювати з кислобздіями значно ж краще, ясєн же ***.
20.08.2025 19:47 Ответить
Вони не розуміють, шо не дай Боже Україна ге вистоіть то другого чуда на Вислі не буде.
20.08.2025 19:49 Ответить
Так і не потрібні ваші żołnierzy, бо як вояки вони нікуди не годні. Гонору як у самих Жолкевського, Ходкевича або Радзівіла, а насправді окрім парадної показухи таки не дуже показали що в Косово чи Іраку. Ракети і Шахеди падають на польську землю, а полякам заціпило, бо до сьогодні вони сцикуни перед москалями.
20.08.2025 19:50 Ответить
Предлагайте нейтралитет кацапам и заморозку войны в обмен на кучу бабла ( 100-200 млрд?) , либо отступление до границ 22го года , а они уже пускай пытают удачу с поляками и тд. А там уже как карта ляжет. Если с умом потратить деньги на фортификации и оружие дикобраза неплохого можно сделать. Понятно что это из разряда фантастики с продажными судьями и прокурорами, и населением которому до сраки коррупция
20.08.2025 19:53 Ответить
Хоть би, з московськими безпілотниками, спочатку в Польщі розібралися, отакі Косіняк-Камиші!! Бо і посилати, не буде кого!
20.08.2025 19:58 Ответить
Косяк Рогоз лише пояснює, що ніяких взагалі військ не буде. Це стара платівка, щоб Україна підписала угоду. Потім ВСІ умиють руки.
20.08.2025 20:02 Ответить
Тоді зникніть з поля зору і не відсвічуйте, коли мова йде про переговори, гарантії, мирні угоди, припинення вогню і тд.
20.08.2025 20:11 Ответить
Він думає. що у них є армія ? Це у нас є армія, і справжні воїни.
20.08.2025 20:28 Ответить
Це у них віками... Тільки за рахунок "когось" виїжджали... Під Грюнвальдом Війська Великого князівства литовського(включаючи і предків українців та предків ******** литовців). Під Хотином їх Сагайдачний підтримав, У "хмельниччину" - німецькі найманці та "полки литовські" (війська Великого князівства Литовського - тобто, білоруси) - поки польська шляхта у шинках, ******* та шпорами дзвонила). На Віслі, у 1920-му, поміч надавали війська УНР.
Власноручно у них ніколи нічого не виходило...
20.08.2025 20:40 Ответить
Ну то хай і не посилають... Вони все одно воювать не здатні...
20.08.2025 20:31 Ответить
Ну ляхи хоть відразу сказали щоб на них не розраховували і щоб не було сюрпризів. Ляхи даже свою Польшу не будуть обороняти якщо щось. От вам і гарантії і 6-та поправка НАТО і все інше. Я впевнений що ніхто не пошле війська в Україну але Україні пообіцяють все що завгодно аби ми тільки капітулювали. А далі буде те що й з будапештським меморандумом.
20.08.2025 20:31 Ответить
Десь в вас застоялись під 30 МіГ - 29 - ше не дозріли передати в Україну?
20.08.2025 20:35 Ответить
Ну і ми своїх в Польщу не відправимо!1:1...
20.08.2025 20:39 Ответить
А я бы не против - чтобы поляки приехали
Я слышала в Кракове - как поляки матерят кацапов
Как они произносят - КУРВА !!
Про запреты отправить польских военных говорят польские чиновники
А польские военные
И немецкие
И английские
И далее по списку
С удовольствием приехали бы
Метелить кацапов
Даже не сомневайтесь
Военные должны учиться современной войне
И если есть возможность поучиться этому на чужой земле
Только идиот этим не воспользуется
И вы увидите - к нам скоро приедут все....
20.08.2025 20:44 Ответить
 
 