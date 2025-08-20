Мы не отправим польских солдат в Украину, - Косиняк-Камыш
Польское правительство не планирует отправлять своих военных в Украину после окончания боевых действий.
Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - сказал он.
По его словам, Польша якобы имеет другие задачи, как "защита восточного фланга НАТО" на границе Польши и Беларуси, а также "обеспечение инфраструктуры и логистики для возможной миротворческой миссии".
Также он добавил, что "союзники" страны якобы понимают такую позицию Польши относительно отказа отправлять войска в Украину после возможного прекращения российско-украинской войны.
Косиняк-Камыш разговаривал с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании о роли Польши в "обеспечении возможной миссии союзников" в Украине. По его словам, командующие французской и британской армий, "которые взяли на себя организацию философии "коалиции желающих", хорошо понимают роль Польши".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Власноручно у них ніколи нічого не виходило...
Я слышала в Кракове - как поляки матерят кацапов
Как они произносят - КУРВА !!
Про запреты отправить польских военных говорят польские чиновники
А польские военные
И немецкие
И английские
И далее по списку
С удовольствием приехали бы
Метелить кацапов
Даже не сомневайтесь
Военные должны учиться современной войне
И если есть возможность поучиться этому на чужой земле
Только идиот этим не воспользуется
И вы увидите - к нам скоро приедут все....