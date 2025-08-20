Мы не отправим польских солдат в Украину, - Косиняк-Камыш

Польское правительство не планирует отправлять своих военных в Украину после окончания боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - сказал он.

По его словам, Польша якобы имеет другие задачи, как "защита восточного фланга НАТО" на границе Польши и Беларуси, а также "обеспечение инфраструктуры и логистики для возможной миротворческой миссии".

Смотрите: В Польше в 40 километрах от Варшавы упал и взорвался дрон, вероятно это был российский "Шахед". ВИДЕО

Также он добавил, что "союзники" страны якобы понимают такую позицию Польши относительно отказа отправлять войска в Украину после возможного прекращения российско-украинской войны.

Косиняк-Камыш разговаривал с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании о роли Польши в "обеспечении возможной миссии союзников" в Украине. По его словам, командующие французской и британской армий, "которые взяли на себя организацию философии "коалиции желающих", хорошо понимают роль Польши".

Читайте: Говорить об отправке военных Латвии в Украину рано, - президент Ринкевичс