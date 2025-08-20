У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі. ФОТО

Вибух неподалік Варшави, що стався цієї ночі, був спричинений російським дроном.

Заступник оперативного командувача Збройних Сил Польщі, генерал Даріуш Маліновський та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявили, що польська система протиповітряної оборони "не зафіксувала" дрон, який порушив повітряний простір та упав у Люблінському воєводстві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія знову провокує країни-члени НАТО. Після інцидентів з дронами, які сталися в Румунії, Литві та Латвії, ми знову маємо справу з російським дроном", – заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Нині усі профільні відомства Польщі залучені до з’ясування обставин події, а Міністерство закордонних справ "вживе відповідних дипломатичних кроків".

"За нашою оцінкою, цей дрон призначений для того, щоб його було дуже важко виявити. Він, ймовірно, летів дуже низько, щоб оминути наше радіолокаційне поле. На сьогодні ми маємо тільки таку інформацію", - заявив Даріуш Маліновський.

