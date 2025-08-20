УКР
У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі. ФОТО

Вибух неподалік Варшави, що стався цієї ночі, був спричинений російським дроном.

Заступник оперативного командувача Збройних Сил Польщі, генерал Даріуш Маліновський та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявили, що польська система протиповітряної оборони "не зафіксувала" дрон, який порушив повітряний простір та упав у Люблінському воєводстві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія знову провокує країни-члени НАТО. Після інцидентів з дронами, які сталися в Румунії, Литві та Латвії, ми знову маємо справу з російським дроном", – заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Нині усі профільні відомства Польщі залучені до з’ясування обставин події, а Міністерство закордонних справ "вживе відповідних дипломатичних кроків".

"За нашою оцінкою, цей дрон призначений для того, щоб його було дуже важко виявити. Він, ймовірно, летів дуже низько, щоб оминути наше радіолокаційне поле. На сьогодні ми маємо тільки таку інформацію", - заявив Даріуш Маліновський.

Дивіться: У Польщі за 40 кілометрів від Варшави впав та вибухнув дрон, ймовірно це був російський "Шахед". ВIДЕО

вибух (4591) Польща (8754) дрони (5302) Косіняк-Камиш Владислав (53) Шахед (1397)
+5
І шо, поляки вженавіть не підіймали Ф-16 подивитись, як там Україну ********? Чи супроводжували той мопед поки не впав? Він жеж не спеціально.
20.08.2025 19:36 Відповісти
+5
Вони його взагалі не побачили, поки не бумкнуло.
20.08.2025 19:47 Відповісти
+4
А на якого ляхи тоді авіацію піднімають? Чи їм заборонено збивати даже якщо по Варшаві прилетить щоб не було ескалації?
20.08.2025 19:43 Відповісти
у поляків допотопна протилітакова ППО з часів варшавського договору - проти шахедів та крилатих ракет вона безглузда, бо їхні РЛС не бачать нічого, що летить нижче 3 км по висоті
20.08.2025 19:51 Відповісти
ого яка оперативність! ого яка рішучість! ого яка спроможність!
20.08.2025 19:36 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła!
20.08.2025 20:41 Відповісти
Треба терміново піднімати в повітря авіацію, не менше двадцяти разів підряд!
20.08.2025 19:36 Відповісти
сіли, побалакали, всрались та й заплакали...
20.08.2025 19:37 Відповісти
Россия говорила будет прощупывать такими такими ударами по Польше и смотреть за реакцией. Это подготовка идет к мировой войне. Беларусь с Ираном налаживают отношения и видать поставки дронов будут идти и с Китаем. Они готовят захват маленькой Европы и это будет не одна Россия, а вместе с Китаем и Индией и Ираном и КНДР уже тут трется и БРИКС тоже их влияние и непонятно насколько они будут участвовать. Бразилия за них, но не понятно с кем она будет воевать аж там. Африку настроили против Европейских колонизаторов и поработителей - пропаганда там идет такая. Украине нужно готовиться усерднее. Под Киевом есть хранилище ядерных отходов и ими заряжать можно ракеты и беспилотники и использовать, как грязные бомбы в будущем. И нужно строить больше глубоких метро в городах главных спутниках областей. Чтобы люди в этих метро могли потом выживать на случай ядерной зимы. Там нужно семена и лампы и вода и море всего. Для выживания. Медицина и много всего. ресурсов много надо там. Чтобы пережить нормально. Потому что вероятность этого никогда не пропадет. Типа такое строить надо, как в сериале Фоллаут. Да и так РФ будет валить ракетами и беспилотниками и потому нужно развивать подземную инфраструктуру. Это делается на века. Больше нужно строить глубоких метро, глубиной, как на Арсенальной. Предприятия там строить и море всего. Малые ядерные реакторы, которые под землей строят, их нужно строить с подключением к подземным ядерным укрытиям.
20.08.2025 19:38 Відповісти
😂🤣
20.08.2025 19:42 Відповісти
стислість сестра таланту
20.08.2025 19:43 Відповісти
Психіатрів на форум!!! Галоперидол з аміназином, щоб взяли, обов"язково!!!
20.08.2025 20:05 Відповісти
по фото це двіжки Шахеда
20.08.2025 19:42 Відповісти
Скоріше б вже на голови їм приземлився!!
20.08.2025 19:42 Відповісти
Завтра всесвітній день психіатрії, приймають безкоштовно. Встигніть отримати допомогу.
20.08.2025 20:24 Відповісти
В тітки жіночий гормональний збій; їй потрібна інша допомога, не психіатра.😁
20.08.2025 20:38 Відповісти
поляки говорять шо їх ППО Шахеда не помітило
20.08.2025 19:46 Відповісти
Судячи з того що в гарнізонах войска полькєго терміново почався санітарний день (прання трусів і галіфе),шахед якісно промацав оборону Нєзгінєлой...
20.08.2025 19:45 Відповісти
Ваш коментар нагадує незрілу молоду родину, яка живе на утриманні батьків (це само по собі не так критично, але поливати батьків при цьому брудом - м'яко кажучи неправильно).
20.08.2025 20:22 Відповісти
ви несете якусь маячню,прийдіть до тями і заспокойтесь
20.08.2025 20:24 Відповісти
Мені особисто можуть не подобатися поведінка поляків, американців та інших. Але вони самі забезпечують свої державні потреби, в тому числі військо. Добирайте, будь ласка слова, коли пишите про людей, які допомагають.
20.08.2025 20:26 Відповісти
я нижче написав,що це за "допомога" і чого вона варта. поляки практично НІЧИМ не допомогли Україні,навпаки нагрівають на Україні руки,достатньо зайти на найближчий базар або в польський магазин,де товари завезені до нас без жодних митних сплат і т.д. щодо кого-кого,а от про Польшу,Мадярію,Китай.Ізраїль жодних слів добирати не буду. а вам раджу викинути солому з голови і слухатися розумних,знаючих і досвідчених людей,таких як я,наприклад...
20.08.2025 20:33 Відповісти
Тоді беріть кермо і рятуйте Державу. Але при цьому не забувайте ВІДПОВІДАТИ за наслідки.
20.08.2025 20:39 Відповісти
выражаем глубокую обеспокоенность
20.08.2025 19:48 Відповісти
двіжки на фото не реактивні
20.08.2025 19:57 Відповісти
❗️Близько 300 ударних дронів очікуємо протягом сьогоднішньої ночі, - монітори

Перші БпЛА фіксують у повітряному просторі Україні!
20.08.2025 19:56 Відповісти
Как я скучаю по вам , господин Эрдоган !
Ваши бы яйца полякам не помешали
И всем европейцам тоже
Да и американцам давно пора проверить свои яйца
Они давно не стальные
Их явно поразил какой- то грибок
Я даже догадываюсь какой - московский
20.08.2025 20:07 Відповісти
Чи розуміє керівництво Польщі, що підсилюючи українську ППО/ПРО, Польша зменшує загрози та імовірність ураження путлерівськими дронами та ракетами і обʼєктів на території Польщі?
Правильна стратегія протидії рашистський повітряній загрозі для Польщі - створення ефективних, спільних з Україною ППО/ПРО.
Не "дипломатичні кроки", а безумовне і рішуче ураження всіх путлерівських засобів повітряного нападу у небі України та Польщі та повітряні удари по агресору у відповідь - єдиний діючий спосіб зупинити військових злочинців РФ.
20.08.2025 20:13 Відповісти
Бардзо гоноровиє напогано нажилися на війні. Вони надали допомогу" Україні,збагривши нам стару совкову техніку,танки Т-55 та 72,гармати,старі совкові ********** але умовою цієї "допомоги" була заміна цієї техніки ******** західною технікою,типу Абрамсів,Леопардів тощо...за гроші США та Німеччини. Про польське автоматичне диво автомат Грон,я вже писав. Кажуть в ЗСУ й досі плюються від згадки про цей Грот...
20.08.2025 20:28 Відповісти
Вам ніщо не заважає сказати їм - пішли геть. І вирішувати проблеми держави потужними силами і ресурсами місцевих багато більш гонорових патріотів. Так буде краще.
20.08.2025 20:37 Відповісти
куди пішли? їх тут немає і не було ніколи,вони для цього занадто мужні..)) у вас,друже,сплутана свідомість,повторно пропоную заспокоїтися і прийти до тями,хоча ,схоже,таке поняття як тяма і ви це несумісні речі
20.08.2025 20:41 Відповісти
 
 