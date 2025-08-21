Армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине

На рассвете в ряде регионов Украины прогремели взрывы - Россия атаковала ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы

С ночи российские захватчики применили по территории Украины ударные БпЛА типа "Шахед", аэробаллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты.

Вечером враг осуществил пуски "Шахедов" с нескольких направлений. Мониторинговые каналы фиксировали десятки беспилотников в воздушном пространстве Украины, взрывы были слышны в ряде областей и в столице.

Около 02:50 часов мониторинговые каналы зафиксировали вылет нескольких бортов МиГ-31К, которые являются носителями ракет типа "Кинжал". По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Борта МиГ-31К осуществили несколько пусков аэробаллистических ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал". Они держали западный курс на Ривненскую область, вскоре на Ривненщине раздались взрывы.

Через несколько минут враг осуществил повторный пуск "Кинжалов". Снова были слышны взрывы в Ривненской области, мониторинговые каналы сообщили, что, предварительно, ВС РФ применили 4 "Кинжала".

Около 03:05 часов мониторинговые каналы зафиксировали пуски ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Около 03:20 часов первые крылатые ракеты типа "Калибр" вошли в воздушное пространство Украины с южного направления.

Также через несколько минут OSINT-каналы зафиксировали пуски крылатых ракет Х-101 бортами стратегической авиации РФ. Пуски, предварительно, произошли из района Саратовской области России.

Воздушные силы сообщили, что "Калибры" держат курс на Винницкую область. Оттуда ракеты двигались через Хмельницкую область курсом на Тернопольщину.

С Тернопольщины "Калибры" взяли курс на Ивано-Франковскую область.

Около 04:40 часов мониторинговые каналы сообщили, что "Калибры" атаковали Мукачево на Закарпатье.

В Киеве всю ночь работала ПВО, информации о попаданиях не поступало.

По меньшей мере четыре "Кинжала" ударили по Ривненской области, в частности сообщалось об атаке на город Дубно.

С 5 утра повторно прозвучали взрывы в Сумах, пригороде Днепра, Запорожье, Львове. В Луцке мэр сообщил о по меньшей мере четырех ударах дронами.

После 5:40 утра ракеты уже фиксировали в Житомирской области и в Винницкой области, позже - в Хмельницкой области.

Около 6 утра последние "шахеды" угрожали Коломые, Бурштыну и Ивано-Франковску.

