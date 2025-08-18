Далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км представили в Україні. ФОТО
Україна запустила серійне виробництво далекобійну крилату ракету "Фламінго" дальністю 3000 км.
Про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.
Світлину зроблено 14 серпня.
"Ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю понад 3000 км, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у нерозголошеному місці в Україні у четвер, 14 серпня 2025 року". - написав він.
"Мілітарний" розповів, що ракета має продовгуватий циліндричний корпус, гондола реактивного двигуна і його повітрозабірник розташовані у кормовій частині фюзеляжу згори. Несуче крило ракети прямокутне, розміщене приблизно у центральній частині фюзеляжу (середньоплан). Хвостове оперення Х-подібне.
Запуск відбувається з наземної пускової установки у вигляді трейлера на якому змонтовані напрямна для вільного проходу прискорювача ракети.
У мережі ракету "Фламінго" одразу порівняли з проєктом крилатої ракети FP-5 від компанії Milanion.
Видання також навело характеристики проєкту FP-5:
Робоча дальність: до 3000 кілометрів
Висота польоту: до 5 кілометрів
Корисне навантаження: до 1000 кілограмів
Максимальний час польоту: 4 години
Максимальна швидкість: 950 км/год
Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.
Крилата ракета FP-5 має максимальну злітну масу 6000 кг та розмах крил 6000 мм. Керується за допомогою системи захищеним GPS/GNSS CRPA та системи INS.
Проблема лише в тому,як би то в реал запустити.