Далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км представили в Україні. ФОТО

Україна запустила серійне виробництво далекобійну крилату ракету "Фламінго" дальністю 3000 км.

Про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

Світлину зроблено 14 серпня.

"Ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю понад 3000 км, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у нерозголошеному місці в Україні у четвер, 14 серпня 2025 року". - написав він.

Нова українська ракета Фламінго Що відомо

"Мілітарний" розповів, що ракета має продовгуватий циліндричний корпус, гондола реактивного двигуна і його повітрозабірник розташовані у кормовій частині фюзеляжу згори. Несуче крило ракети прямокутне, розміщене приблизно у центральній частині фюзеляжу (середньоплан). Хвостове оперення Х-подібне.

Запуск відбувається з наземної пускової установки у вигляді трейлера на якому змонтовані напрямна для вільного проходу прискорювача ракети.

У мережі ракету "Фламінго" одразу порівняли з проєктом крилатої ракети FP-5 від компанії Milanion.

Видання також навело характеристики проєкту FP-5:

Робоча дальність: до 3000 кілометрів
Висота польоту: до 5 кілометрів
Корисне навантаження: до 1000 кілограмів
Максимальний час польоту: 4 години
Максимальна швидкість: 950 км/год
Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.

FP-5

Крилата ракета FP-5 має максимальну злітну масу 6000 кг та розмах крил 6000 мм. Керується за допомогою системи захищеним GPS/GNSS CRPA та системи INS.

Читайте: РФ готується до випробування міжконтинентальної ракети "Буревестник", - Reuters

Нова українська ракета Фламінго Що відомо

Топ коментарі
+43
Представити таку ракету можна лише одним правильним способом - не на фотках, а результатом ураження цілей на території кацапії. Все інше - порожні слова
18.08.2025 12:20 Відповісти
18.08.2025 12:20 Відповісти
+32
Чим ******* то треба було зразу запустити 3000 штук
18.08.2025 12:18 Відповісти
18.08.2025 12:18 Відповісти
+31
Може краще випробувати на ворогу, а потім вже триндіти? А то як ті дрони від держави, триндєжу багато, а дронів на фронті нуль (не я сказав, Мадьяр)
18.08.2025 12:19 Відповісти
18.08.2025 12:19 Відповісти
У ШІ немає доступу до даних постачання з Китаю, Ірану, КНДР.
18.08.2025 13:29 Відповісти
18.08.2025 13:29 Відповісти
Він же написав- швидкий ремонт і частково обходить санкції
18.08.2025 13:33 Відповісти
18.08.2025 13:33 Відповісти
Аби було правдою, а військові знають куди їх примінить, головне, щоб Зермаки не заважали обирати цілі
18.08.2025 12:52 Відповісти
18.08.2025 12:52 Відповісти
Вірю!!! В серійне виробництво!!! Без випробувань!!! (серія - 1 макет на фото)
18.08.2025 12:55 Відповісти
18.08.2025 12:55 Відповісти
гадаю це прямо повʼязано із зустріччю з Трампом сьогодні.
18.08.2025 12:55 Відповісти
18.08.2025 12:55 Відповісти
Це про міл'ярд паляниць?
18.08.2025 13:02 Відповісти
18.08.2025 13:02 Відповісти
фау-1 на базі причепу від вантажівки як у іранців, ну нарешті додулались...
тільки б не вийшло як завжди що їх буде "5 штук" як паляниць
18.08.2025 13:02 Відповісти
18.08.2025 13:02 Відповісти
У ***** таких картинок та макетів, як у дурня фантиків.
Там і винищувачі 6-го покоління є, і ракети всіх типів та фантастичних характеристик, і торпеди, що можуть континенти знищуввти. 😁

От тільки в реалі їх нема.
18.08.2025 13:05 Відповісти
18.08.2025 13:05 Відповісти
1. Навіщо про це п..діти?
2. Чому саме тільки ось-ось вирішили запустити виробництво?
18.08.2025 13:07 Відповісти
18.08.2025 13:07 Відповісти
В Україні запускають у виробництво нову ракету "Квартал". Вона падає на ворожій території, потім шоу та обманом населення пробирається у владу, і починає скажено розкрадати бюджет ворога. В 2019 пройшла успішні випробування
18.08.2025 13:08 Відповісти
18.08.2025 13:08 Відповісти
В'¡б@ти , а потім сказати "а це Фламінго було , рожеве" А то чергова звалькувата буйня
18.08.2025 13:09 Відповісти
18.08.2025 13:09 Відповісти
Там Нептуны уже года два как серийно клепаются... Где-то . Представляю сколько их там уже накопилось.
18.08.2025 13:12 Відповісти
18.08.2025 13:12 Відповісти
в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point
https://clarity-project.info/edr/43913999 43913999 - ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" - Основна інформація

·https://clarity-project.info/edr/43913999 Перевести эту страницу

Статутний капітал: 12 000 000.00 грн ; Засновники: Скалига Єгор Віталійович

Фізична особа підприємець Скалига Єгор Віталійович. Статус ФОП Зареєстровано. місто Київ. Головний КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, ...
ЭТО МУЛЬТИК ДЛЯ ЛОХТОРАТА???
18.08.2025 13:19 Відповісти
18.08.2025 13:19 Відповісти
В СМИ обратили внимание на то, что «Фламинго» очень похожа на ракету FP-5 от эмиратско-британской компании Milanion Group. Она была представлена на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале этого года. Дальность FP-5 тоже заявляется как 3 000 км. Ее максимальная скорость - 950 км/ч, а конструктивно она похожа на крылатую ракету Третьего Рейха «Фау-1»
18.08.2025 13:50 Відповісти
18.08.2025 13:50 Відповісти
Якщо то вона то сира ракета з орієнтування по GPS, яку орки глушать. Необхідна балістика чи крайній випадок орігєнтування по релєфу місцевості як британські ракети або по гравітації це нове покоління датчиків але вони забезпечують високу точність до 750 км.
18.08.2025 14:13 Відповісти
18.08.2025 14:13 Відповісти
Это как Rheinmetall. Показуха для акций, биржи. А на самом деле почти ничего не производят.
18.08.2025 14:25 Відповісти
18.08.2025 14:25 Відповісти
Це 1587 ракета з тих 3000, які ми до кінця року випустимо.
18.08.2025 13:26 Відповісти
18.08.2025 13:26 Відповісти
схоже на ШІ
18.08.2025 13:27 Відповісти
18.08.2025 13:27 Відповісти
очередной мультик для лохтората? Нептунов уже за это время в видосиках неклептать должны были тысячи? Только вопрос в том, где они? Ноль ракет кроме западных за всю войну по рф! НОЛЬ!!!! На кого этот дебилизм рассчитан?
18.08.2025 13:36 Відповісти
18.08.2025 13:36 Відповісти
Меня больше удивляет что западные ракеты запускают раз в полгода.
18.08.2025 14:20 Відповісти
18.08.2025 14:20 Відповісти
Можна повірити,як і в те,як зе боксував Трампа в Овальному.
Проблема лише в тому,як би то в реал запустити.
18.08.2025 13:40 Відповісти
18.08.2025 13:40 Відповісти
добре б, але не вірю... ось коли підори покажуть залишки ракети в перемішку з дохлими касабами десь у Кемеровській області тоді так, можна випити за успіх
18.08.2025 13:45 Відповісти
18.08.2025 13:45 Відповісти
так, проект розрадання завершено. Час малювати фотки ракети на 5 тис км
18.08.2025 14:01 Відповісти
18.08.2025 14:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 