Далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км представили в Україні. ФОТО

Україна запустила серійне виробництво далекобійну крилату ракету "Фламінго" дальністю 3000 км.

Про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

Світлину зроблено 14 серпня.

"Ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю понад 3000 км, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у нерозголошеному місці в Україні у четвер, 14 серпня 2025 року". - написав він.

"Мілітарний" розповів, що ракета має продовгуватий циліндричний корпус, гондола реактивного двигуна і його повітрозабірник розташовані у кормовій частині фюзеляжу згори. Несуче крило ракети прямокутне, розміщене приблизно у центральній частині фюзеляжу (середньоплан). Хвостове оперення Х-подібне.

Запуск відбувається з наземної пускової установки у вигляді трейлера на якому змонтовані напрямна для вільного проходу прискорювача ракети.

У мережі ракету "Фламінго" одразу порівняли з проєктом крилатої ракети FP-5 від компанії Milanion.

Видання також навело характеристики проєкту FP-5:

Робоча дальність: до 3000 кілометрів

Висота польоту: до 5 кілометрів

Корисне навантаження: до 1000 кілограмів

Максимальний час польоту: 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.

Крилата ракета FP-5 має максимальну злітну масу 6000 кг та розмах крил 6000 мм. Керується за допомогою системи захищеним GPS/GNSS CRPA та системи INS.

