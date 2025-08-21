Новые фотографии украинской ракеты "Фламінго" с засекреченного завода. ФОТОрепортаж

Журналисты побывали на одном из засекреченных производств компании FirePoint и показали новые фотографии украинской ракеты "Фламінго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

Так, на одной из ракет видно знак в национальных цветах Украины.

По словам Лукацкого, ракеты были запущены в серийное производство в цехе одной из ведущих компаний оборонной компании Fire Point в неразглашаемом месте в Украине.







Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламінго" дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламінго".

