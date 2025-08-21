РУС
Новые фотографии украинской ракеты "Фламінго" с засекреченного завода. ФОТОрепортаж

Журналисты побывали на одном из засекреченных производств компании FirePoint и показали новые фотографии украинской ракеты "Фламінго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

Так, на одной из ракет видно знак в национальных цветах Украины.

По словам Лукацкого, ракеты были запущены в серийное производство в цехе одной из ведущих компаний оборонной компании Fire Point в неразглашаемом месте в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламінго" дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламінго".

Читайте: Украина запустила в серийное производство свою баллистическую ракету "Сапсан", - ОП

Топ комментарии
Від цих фоток вже нудить. Жахніть по мацкві, а потім вже вихваляйтесь.
21.08.2025 15:02
геолокацію ще вкажіть
21.08.2025 15:00
Зеля з квартал-операторами вже виїжджає на зйомки Шоу.


21.08.2025 15:01
геолокацію ще вкажіть
21.08.2025 15:00
Геолокацію вкажуть зрадники, яких Зєля ДУЖЕ шанує і садить на наше утримання по 15 років.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:04
Може харе зелені вже тріпати ротом- то "Паляниця" --УУУХХХ, це вже "Фламінго " УХУУУХ,
може краще по москалям , а не язиком в роті , чи чимось по роялі ???

Зуби дані людині ще й для того ,щоб тримати за ними язика.
21.08.2025 15:11
Виробництво, я так розумію, не в Україні. Тому і показують процес виробництва. Якби було в Україні, то цехи б ніхто не показував.
21.08.2025 15:13
"Ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю понад 3000 км, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у нерозголошеному місці в Україні у четвер, 14 серпня 2025 року"
21.08.2025 15:21
І що, що це написали. Ви не розглядаєте, що це просто деза, щоб ворог шукав, витрачав свої ресурси розвідки і т.п. А тим часом виробництво спокійно собі йде в безпечному місці.
21.08.2025 15:47
Або навіть не йде.
21.08.2025 16:12
Зеля з квартал-операторами вже виїжджає на зйомки Шоу.


21.08.2025 15:01
"секрет, который знают двое, знает свинья"
21.08.2025 15:01
Краще б статтю про застосування на болотах
21.08.2025 15:02
Від цих фоток вже нудить. Жахніть по мацкві, а потім вже вихваляйтесь.
21.08.2025 15:02
саме так! А то буде як в 24 р. з наступом - багато щуму і нічого, крім невиправдених втрат
21.08.2025 15:07
До речі, а шо там з балістикою?

https://censor.net/ua/news/3506911/**********************************************************************
21.08.2025 15:10
той гундос вже всі забули. те саме що і з 100500 безпековими угодами
21.08.2025 15:14
щас...щоб там папа однієї відомої особи одержав інфаркт???
21.08.2025 16:04
вже і журналістів пустили..., ну і клоуни.
21.08.2025 15:03
У нас вся держава - 95-й Квартал.
21.08.2025 15:06
засекречений завод?
щось, дуже схожий на гараж мого сусіда юри.
нє, ну звісно, трохи більше....
21.08.2025 15:04
Ну мабуть це і є гараж. Ви ж бачите вже готові вироби на "лафетах" чи причіпах чи що там. Вам не догодиш - то де наші ракети. Вам сказали - вже в процесі. Ви - щось завод поганенький і так по колу
21.08.2025 15:07
про наявність у нас ракет, повинні скиглити вцілілі підари! масквічі!
а, не потужні переможні гундосі реляції на фотожабах!!!!!!!!!!!
21.08.2025 15:12
Ну, Порошенко, ж, казав про таких: "Їм, хоч "Тризуб" на Кремлі постав - все одно скажуть, шо "криво!"...
21.08.2025 15:14
Десь приблизно рік тому Зельц вже хвастався, що в нас "є своя балістика".
Ще через рік мабуть анонсує те ж саме.
Бо завжди ж праціє. Лохи вірять.
21.08.2025 15:05
Менше фоток, довбойоби! Кожна фотка = більше шансі для кацапстких осінтерів знайти локацію! А плюсів від цих фоток 0! Той Ефрем - реальний шкідник.
Скільки вже було такого, щоб після фоточок кацапи вичісляли наші цехи та склади?!
21.08.2025 15:05
"Кожна фотка = більше шансі для кацапстких осінтерів знайти локацію!'

Так для того і постять ті фотки.
******* технології. Звіт Юстаса Алєксу у відкритому етері.
21.08.2025 15:10
Та не знайдуть його ніякі осінтери! Там Зе навколо мільярд дерев насадив!
21.08.2025 15:45
Подоляку ще туди впустіть с арохімією
21.08.2025 15:05
Єфрема Лукацького достатньо...
21.08.2025 15:06
Меньше фоток робіть, бо, як аброхамія з опушними, робили у Яворівському полігоні, у 2022 році!! Генпрокурори, до цих пір, навмисно саботують, винесення кримінальної справи та їх покарання!! Шмигаль з резніковим, як свідки проходять??
Так і про Фламінго!!!
Так і про Фламінго!!!
21.08.2025 15:05
21.08.2025 15:09
та давай уже креслення, ескізи і координати заводу.

тварі узілєнскіє, ви вже заїбали своїм піаром....
21.08.2025 15:10
Якщо буде застосування по росії, то, можливо, якась кількість ракет буде збито, без детонаціі і росіяни самі все побачать в делатях, тому ніхто і не переймається секретністю так, як люди в інтернеті, які цього не розуміють.
Плюс такі публікації можуть змусити ворога перерозподілити ппо по різним об'єктам і вікриє більше шпарин по лінії фронту, щоб легче там було наносити удари. Може це продумана акція, з такою метою. А не тільки піар.
21.08.2025 15:20
фото це хорошо - хай кацапы знают возмездие не за горамы - полетять фламинго и не одна .Украина терпляча .
21.08.2025 15:10
Сумніваюсь що завод ще засекречений раз там журналісти інтерв'ю брали
21.08.2025 15:11
Ну, якщо журналістів цілий день возити по Києву з мішками на головах, то розташування об'єкта залишиться секретним 🤣
21.08.2025 16:26
"Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу".ФОТОрепортаж".
Самі фото можуть нести дані про місцерозташування.
А касапи вночі бють по таких,які опублічили.
В Мукачевім 600 робітників працювало вночі,так касапи тієї ночі вдарили та завдали значної шкоди: "За інформацією журналіста Віталя Глаголи у момент ракетної атаки на заводі перебувало 600 працівників".
21.08.2025 15:11 Ответить
та да, на кожному jpeg треба file header чистити від metadata
21.08.2025 15:34 Ответить
В Мукачеві-електроніка,та все ж...
21.08.2025 16:10 Ответить
Питання відсутності виробництва озброєння і вина в цьому лідора з його оточенням щоразу стає все гострішою і гострішою. Фанерними літачками з гуртка авіамоделювання не те, що війни не виграєш, тут навіть хоч якось кацапів зупинити і то проблемно.
А тут вже й вибори ніби в перспективі. От лідор і починає то шоу. То з Нептунами, то з Фламінго. Ну, щоб лохторату свіжу порцію локшини на вуха.
І все то не вже, не сьогодні, а колись буде... може. Поки свіжа тема не піде...
Show must go on, як Фреді співав...
21.08.2025 15:12 Ответить
координати засекреченого заводу де?
21.08.2025 15:13 Ответить
андрєбарісич (чи воно само) вже патрушеву передали
21.08.2025 15:16 Ответить
Ось: 55.75057439593643, 37.616211568032035
21.08.2025 15:17 Ответить
з кожним днем ця новина стає більш потужною
21.08.2025 15:14 Ответить
***...дь!
21.08.2025 15:14 Ответить
Під час пресконференції 27 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив сенсаційну новину про успішне випробування першої української балістичної ракети. Це досягнення оборонно-промислового комплексу, яке може суттєво вплинути на хід війни.
За його словами, факт створення власної балістики показує високий рівень українських фахівців ОПК.

"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це - важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів".

Пройшов рік, результат = 0.

Вчора Зеленський заявив, що треба почекати ще півроку до січня-лютого наступного року.
І от тоді вже точно буде випускатися власна балістика в промислових масштабах.

Одна брехня і брехня від зелі.
21.08.2025 15:15 Ответить
Та ракета є. Палива немає. По зрозумілим причинам.
21.08.2025 16:16 Ответить
Балаболи і піарники .
21.08.2025 15:15 Ответить
... патужні кінокрути і сором. А може і робота на ворога ...
21.08.2025 15:16 Ответить
Ви довбойобі ще координати заводу скиньте. Подібна інформація навіть у мирні часи мае бути під грифом "цілком таємно".
21.08.2025 15:17 Ответить
При такому шоу ,може повторитись історія з балістикою, про яку Зе казав ще десь в листопаді 2024р.- мов ось ,ось.
21.08.2025 15:17 Ответить
От нах туди журналістів? - коли знає двоє - то знає і свиня
21.08.2025 15:18 Ответить
Як можуть бути журналісти на засекреченому заводі???????? Це ж ідіотизм!!!!!
21.08.2025 15:19 Ответить
Лукацкий военный журналист. Побывал почти во всех горячих точках. Я с ним лично знаком. Он был одним из преподавателей в Интершколе
21.08.2025 15:29 Ответить
І що, шо він "воєнний"? Вміє чистити метадані з фоток? Чи вміє здавати казапам як військові позиції, так і місцерозташування військових заводів?
21.08.2025 15:48 Ответить
Дурко я роблю на військовому заводі..до нас не то що ні один журналіст не зайде,яким би він не був...і то по нам постійно прилітає..шо ти тут мелеш....
21.08.2025 16:06 Ответить
Ну раз он там был, значит всё официально договорено. Без разрешения его не пустили бы
21.08.2025 17:01 Ответить
Паляниця де? - Не взлетела.
21.08.2025 15:23 Ответить
Долбойоби...
21.08.2025 15:25 Ответить
от сьогодні було 40 ракет від русні..., я, звичайно, не знаю, які в них там можливості, але для наших фламінгів це 1 місяць й ще 10 днів..., ну можна не чекати так довго, а, наприклад, вдарити на День Незалежності хоча б 10тьма..., може хоч 10 в нас вже є...
21.08.2025 15:26 Ответить
У виробника, можливо, і є, але спершу їх потрібно закупити для війська. Як варіант, саме тому й оприлюднили інформацію про виробництво - бо немає замовлень або не поспішають замовляти.
21.08.2025 15:38 Ответить
і оцих маленьких крильцят вистачить, щоб збалансувати крутящій момент від зовнішньої турбіни ?
21.08.2025 15:36 Ответить
ФламінгИ будуть літати парами, тримаючись за крильця одне одного.
А турбіни обертатимуться назустріч одна одній (компенсуватимуть) ! Все продумано
21.08.2025 16:38 Ответить
Мабуть таку інфу мають тримати в секреті.
Прилетіла би ракета на росію, так би і дізнались
21.08.2025 15:37 Ответить
От, то їх вже для параду фарбують?
21.08.2025 15:37 Ответить
"журналісти на засекреченому заводі"

не ругайтесь, девочки, нет никакого завода, это иллюстрация к потужным реченням лидора
21.08.2025 15:38 Ответить
В 1979 р. в Україні був зафіксований рекорд Гіннеса, була створена найпотужніша в світі ядерна ракета «Сатана». Вага «Сатани» становить понад 200 тонн, а довжина - 35 метрів. А ось вже після того як Україна зробила необдуману жахливу помилку і стала беззахисною -без'ядерною державою. Наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша, напала на Україну. А тепер треба по новій терміново відновлювати свій потужний ядерний потенціал (благо є все: тех - документація, технології і -потужності, все залишилося). Тоді буде реальна можливість адекватно відповісти на будь-які спроби захоплення суверенних українських територій ..... Будь-яким ворогом в тому числі і яка володіє ядерною зброєю, шляхом нанесення потужних попереджувальних ядерних ударів по території лютого ворога противника, будь якого кривавого - агресора.
21.08.2025 15:41 Ответить
Тупе населення в 2019 р. проміняло найпотужніши ракети на потужних клоунів. Обмін вийшов фіговим.
21.08.2025 16:19 Ответить
Зимой этого года Зеленский заявлял о Длинном Нептуне и что его даже уже применили. С тех пор о нём ничего не слышно.
21.08.2025 15:44 Ответить
Чому не чутно? А кожного дня по кацапам прилітає що? Чи треба розписувати, що ото був Довгий Нептун, а ото бубли Бобри, а ото інші якісь дрони?
21.08.2025 15:49 Ответить
Так местные с рашки снимают как раз дроны на свои телефоны. А про Нептуны даже намёков уже давно нет...
21.08.2025 16:23 Ответить
Боже, врятуй Україну від цих самозакоханих дебілів та недоумків журналюг.
21.08.2025 15:45 Ответить
Вже пізно..вони навіть імена розголошують тих хто працює на підприємстві....дебіли неймовірні
21.08.2025 16:03 Ответить
Все це називається піар Зетварини. Було б зрозуміло якби про цю ракету розповідали після того, як вона уразила якийсь об'єкт, а так тільки сум. Нещодавно, з тамим же пафосом, кричали, що почали серійне виробництво нашої балістики і де воно все?
21.08.2025 16:02 Ответить
Цікаво а ці довбойоби після розголошення імен розуміють що вся розвідка кацапів зараз шукає цей завод.....чи довбойобам це не доходить...
21.08.2025 16:02 Ответить
Ані акадЄміЄФ нЄ заканчівалі, Ані нЄ знают...
21.08.2025 16:06 Ответить
А хіба можна ХВоточки з засЄкрЄчЄного заводу показувати?
21.08.2025 16:05 Ответить
Яка секретність--коли журналюг пустили на виробництво? Невже всі лохи і ідіоти?
21.08.2025 16:07 Ответить
Добре.
21.08.2025 16:28 Ответить
Еізда заводу
21.08.2025 16:40 Ответить

уаыу!!
21.08.2025 17:11 Ответить
 
 