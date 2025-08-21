Новые фотографии украинской ракеты "Фламінго" с засекреченного завода. ФОТОрепортаж
Журналисты побывали на одном из засекреченных производств компании FirePoint и показали новые фотографии украинской ракеты "Фламінго".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.
Так, на одной из ракет видно знак в национальных цветах Украины.
По словам Лукацкого, ракеты были запущены в серийное производство в цехе одной из ведущих компаний оборонной компании Fire Point в неразглашаемом месте в Украине.
Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламінго" дальностью 3 000 км.
Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламінго".
+21 Randall Flag #387882
21.08.2025 15:02
+16 GoodWin
21.08.2025 15:00
+14 CrossFirenko
21.08.2025 15:01
може краще по москалям , а не язиком в роті , чи чимось по роялі ???
Зуби дані людині ще й для того ,щоб тримати за ними язика.
https://censor.net/ua/news/3506911/**********************************************************************
щось, дуже схожий на гараж мого сусіда юри.
нє, ну звісно, трохи більше....
а, не потужні переможні гундосі реляції на фотожабах!!!!!!!!!!!
Ще через рік мабуть анонсує те ж саме.
Бо завжди ж праціє. Лохи вірять.
Скільки вже було такого, щоб після фоточок кацапи вичісляли наші цехи та склади?!
Так для того і постять ті фотки.
******* технології. Звіт Юстаса Алєксу у відкритому етері.
Так і про Фламінго!!!
тварі узілєнскіє, ви вже заїбали своїм піаром....
Плюс такі публікації можуть змусити ворога перерозподілити ппо по різним об'єктам і вікриє більше шпарин по лінії фронту, щоб легче там було наносити удари. Може це продумана акція, з такою метою. А не тільки піар.
Самі фото можуть нести дані про місцерозташування.
А касапи вночі бють по таких,які опублічили.
В Мукачевім 600 робітників працювало вночі,так касапи тієї ночі вдарили та завдали значної шкоди: "За інформацією журналіста Віталя Глаголи у момент ракетної атаки на заводі перебувало 600 працівників".
А тут вже й вибори ніби в перспективі. От лідор і починає то шоу. То з Нептунами, то з Фламінго. Ну, щоб лохторату свіжу порцію локшини на вуха.
І все то не вже, не сьогодні, а колись буде... може. Поки свіжа тема не піде...
Show must go on, як Фреді співав...
За його словами, факт створення власної балістики показує високий рівень українських фахівців ОПК.
"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це - важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів".
Пройшов рік, результат = 0.
Вчора Зеленський заявив, що треба почекати ще півроку до січня-лютого наступного року.
І от тоді вже точно буде випускатися власна балістика в промислових масштабах.
Одна брехня і брехня від зелі.
А турбіни обертатимуться назустріч одна одній (компенсуватимуть) ! Все продумано
Прилетіла би ракета на росію, так би і дізнались
не ругайтесь, девочки, нет никакого завода, это иллюстрация к потужным реченням лидора
уаыу!!