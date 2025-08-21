"Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу".ФОТОрепортаж".

Журналісти побували на одному із засекречених виробництв компанії FirePoint та показали нові світлини української ракети "Фламінго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.

Так, на одній з ракет видно знак у національних кольорах України.

За словами Лукацького, ракети було запущено у серійне виробництво в цеху однієї з провідних компаній оборонної компанії Fire Point у нерозголошеному місці в Україні.







Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

