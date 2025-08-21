УКР
7 186 70

Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу. ФОТОрепортаж

Журналісти побували на одному із засекречених виробництв компанії FirePoint та показали нові світлини української ракети "Фламінго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.

Так, на одній з ракет видно знак у національних кольорах України.

За словами Лукацького, ракети було запущено у серійне виробництво в цеху однієї з провідних компаній оборонної компанії Fire Point у нерозголошеному місці в Україні.

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

Читайте: Україна запустила у серійне виробництво власну балістичну ракету "Сапсан", - ОП

Автор: 

ракети (4146) ОПК (268)
Топ коментарі
+18
Від цих фоток вже нудить. Жахніть по мацкві, а потім вже вихваляйтесь.
21.08.2025 15:02 Відповісти
+14
геолокацію ще вкажіть
21.08.2025 15:00 Відповісти
+11
Зеля з квартал-операторами вже виїжджає на зйомки Шоу.


21.08.2025 15:01 Відповісти
геолокацію ще вкажіть
21.08.2025 15:00 Відповісти
Геолокацію вкажуть зрадники, яких Зєля ДУЖЕ шанує і садить на наше утримання по 15 років.
показати весь коментар
21.08.2025 15:04 Відповісти
Може харе зелені вже тріпати ротом- то "Паляниця" --УУУХХХ, це вже "Фламінго " УХУУУХ,
може краще по москалям , а не язиком в роті , чи чимось по роялі ???

Зуби дані людині ще й для того ,щоб тримати за ними язика.
21.08.2025 15:11 Відповісти
Виробництво, я так розумію, не в Україні. Тому і показують процес виробництва. Якби було в Україні, то цехи б ніхто не показував.
21.08.2025 15:13 Відповісти
"Ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю понад 3000 км, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у нерозголошеному місці в Україні у четвер, 14 серпня 2025 року" Джерело: https://censor.net/ua/v3569204
21.08.2025 15:21 Відповісти
І що, що це написали. Ви не розглядаєте, що це просто деза, щоб ворог шукав, витрачав свої ресурси розвідки і т.п. А тим часом виробництво спокійно собі йде в безпечному місці.
21.08.2025 15:47 Відповісти
Або навіть не йде.
21.08.2025 16:12 Відповісти
Зеля з квартал-операторами вже виїжджає на зйомки Шоу.


21.08.2025 15:01 Відповісти
"секрет, который знают двое, знает свинья"
21.08.2025 15:01 Відповісти
Краще б статтю про застосування на болотах
21.08.2025 15:02 Відповісти
Від цих фоток вже нудить. Жахніть по мацкві, а потім вже вихваляйтесь.
21.08.2025 15:02 Відповісти
саме так! А то буде як в 24 р. з наступом - багато щуму і нічого, крім невиправдених втрат
21.08.2025 15:07 Відповісти
До речі, а шо там з балістикою?

https://censor.net/ua/news/3506911/**********************************************************************
21.08.2025 15:10 Відповісти
той гундос вже всі забули. те саме що і з 100500 безпековими угодами
21.08.2025 15:14 Відповісти
щас...щоб там папа однієї відомої особи одержав інфаркт???
21.08.2025 16:04 Відповісти
вже і журналістів пустили..., ну і клоуни.
21.08.2025 15:03 Відповісти
У нас вся держава - 95-й Квартал.
21.08.2025 15:06 Відповісти
засекречений завод?
щось, дуже схожий на гараж мого сусіда юри.
нє, ну звісно, трохи більше....
21.08.2025 15:04 Відповісти
Ну мабуть це і є гараж. Ви ж бачите вже готові вироби на "лафетах" чи причіпах чи що там. Вам не догодиш - то де наші ракети. Вам сказали - вже в процесі. Ви - щось завод поганенький і так по колу
21.08.2025 15:07 Відповісти
про наявність у нас ракет, повинні скиглити вцілілі підари! масквічі!
а, не потужні переможні гундосі реляції на фотожабах!!!!!!!!!!!
21.08.2025 15:12 Відповісти
Ну, Порошенко, ж, казав про таких: "Їм, хоч "Тризуб" на Кремлі постав - все одно скажуть, шо "криво!"...
21.08.2025 15:14 Відповісти
Десь приблизно рік тому Зельц вже хвастався, що в нас "є своя балістика".
Ще через рік мабуть анонсує те ж саме.
Бо завжди ж праціє. Лохи вірять.
21.08.2025 15:05 Відповісти
Менше фоток, довбойоби! Кожна фотка = більше шансі для кацапстких осінтерів знайти локацію! А плюсів від цих фоток 0! Той Ефрем - реальний шкідник.
Скільки вже було такого, щоб після фоточок кацапи вичісляли наші цехи та склади?!
21.08.2025 15:05 Відповісти
"Кожна фотка = більше шансі для кацапстких осінтерів знайти локацію!'

Так для того і постять ті фотки.
******* технології. Звіт Юстаса Алєксу у відкритому етері.
21.08.2025 15:10 Відповісти
Та не знайдуть його ніякі осінтери! Там Зе навколо мільярд дерев насадив!
21.08.2025 15:45 Відповісти
Подоляку ще туди впустіть с арохімією
21.08.2025 15:05 Відповісти
Єфрема Лукацького достатньо...
21.08.2025 15:06 Відповісти
Меньше фоток робіть, бо, як аброхамія з опушними, робили у Яворівському полігоні, у 2022 році!! Генпрокурори, до цих пір, навмисно саботують, винесення кримінальної справи та їх покарання!! Шмигаль з резніковим, як свідки проходять??
Так і про Фламінго!!!
Так і про Фламінго!!!
21.08.2025 15:05 Відповісти
21.08.2025 15:09 Відповісти
та давай уже креслення, ескізи і координати заводу.

тварі узілєнскіє, ви вже заїбали своїм піаром....
21.08.2025 15:10 Відповісти
Якщо буде застосування по росії, то, можливо, якась кількість ракет буде збито, без детонаціі і росіяни самі все побачать в делатях, тому ніхто і не переймається секретністю так, як люди в інтернеті, які цього не розуміють.
Плюс такі публікації можуть змусити ворога перерозподілити ппо по різним об'єктам і вікриє більше шпарин по лінії фронту, щоб легче там було наносити удари. Може це продумана акція, з такою метою. А не тільки піар.
21.08.2025 15:20 Відповісти
фото це хорошо - хай кацапы знают возмездие не за горамы - полетят фламинго и не одна .Украина терпляча .
21.08.2025 15:10 Відповісти
Сумніваюсь що завод ще засекречений раз там журналісти інтерв'ю брали
21.08.2025 15:11 Відповісти
"Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу".ФОТОрепортаж".
Самі фото можуть нести дані про місцерозташування.
А касапи вночі бють по таких,які опублічили.
В Мукачевім 600 робітників працювало вночі,так касапи тієї ночі вдарили та завдали значної шкоди: "За інформацією журналіста Віталя Глаголи у момент ракетної атаки на заводі перебувало 600 працівників".
21.08.2025 15:11 Відповісти
та да, на кожному jpeg треба file header чистити від metadata
21.08.2025 15:34 Відповісти
В Мукачеві-електроніка,та все ж...
21.08.2025 16:10 Відповісти
Питання відсутності виробництва озброєння і вина в цьому лідора з його оточенням щоразу стає все гострішою і гострішою. Фанерними літачками з гуртка авіамоделювання не те, що війни не виграєш, тут навіть хоч якось кацапів зупинити і то проблемно.
А тут вже й вибори ніби в перспективі. От лідор і починає то шоу. То з Нептунами, то з Фламінго. Ну, щоб лохторату свіжу порцію локшини на вуха.
І все то не вже, не сьогодні, а колись буде... може. Поки свіжа тема не піде...
Show must go on, як Фреді співав...
21.08.2025 15:12 Відповісти
координати засекреченого заводу де?
21.08.2025 15:13 Відповісти
андрєбарісич (чи воно само) вже патрушеву передали
21.08.2025 15:16 Відповісти
Ось: 55.75057439593643, 37.616211568032035
21.08.2025 15:17 Відповісти
з кожним днем ця новина стає більш потужною
21.08.2025 15:14 Відповісти
***...дь!
21.08.2025 15:14 Відповісти
Під час пресконференції 27 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив сенсаційну новину про успішне випробування першої української балістичної ракети. Це досягнення оборонно-промислового комплексу, яке може суттєво вплинути на хід війни.
За його словами, факт створення власної балістики показує високий рівень українських фахівців ОПК.

"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це - важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів".

Пройшов рік, результат = 0.

Вчора Зеленський заявив, що треба почекати ще півроку до січня-лютого наступного року.
І от тоді вже точно буде випускатися власна балістика в промислових масштабах.

Одна брехня і брехня від зелі.
21.08.2025 15:15 Відповісти
Балаболи і піарники .
21.08.2025 15:15 Відповісти
... патужні кінокрути і сором. А може і робота на ворога ...
21.08.2025 15:16 Відповісти
Ви довбойобі ще координати заводу скиньте. Подібна інформація навіть у мирні часи мае бути під грифом "цілком таємно".
21.08.2025 15:17 Відповісти
При такому шоу ,може повторитись історія з балістикою, про яку Зе казав ще десь в листопаді 2024р.- мов ось ,ось.
21.08.2025 15:17 Відповісти
От нах туди журналістів? - коли знає двоє - то знає і свиня
21.08.2025 15:18 Відповісти
Як можуть бути журналісти на засекреченому заводі???????? Це ж ідіотизм!!!!!
21.08.2025 15:19 Відповісти
Лукацкий военный журналист. Побывал почти во всех горячих точках. Я с ним лично знаком. Он был одним из преподавателей в Интершколе
21.08.2025 15:29 Відповісти
І що, шо він "воєнний"? Вміє чистити метадані з фоток? Чи вміє здавати казапам як військові позиції, так і місцероз
21.08.2025 15:48 Відповісти
Дурко я роблю на військовому заводі..до нас не то що ні один журналіст не зайде,яким би він не був...і то по нам постійно прилітає..шо ти тут мелеш....
21.08.2025 16:06 Відповісти
Паляниця де? - Не взлетела.
21.08.2025 15:23 Відповісти
Долбойоби...
21.08.2025 15:25 Відповісти
от сьогодні було 40 ракет від русні..., я, звичайно, не знаю, які в них там можливості, але для наших фламінгів це 1 місяць й ще 10 днів..., ну можна не чекати так довго, а, наприклад, вдарити на День Незалежності хоча б 10тьма..., може хоч 10 в нас вже є...
21.08.2025 15:26 Відповісти
У виробника, можливо, і є, але спершу їх потрібно закупити для війська. Як варіант, саме тому й оприлюднили інформацію про виробництво - бо немає замовлень або не поспішають замовляти.
21.08.2025 15:38 Відповісти
і оцих маленьких крильцят вистачить, щоб збалансувати крутящій момент від зовнішньої турбіни ?
21.08.2025 15:36 Відповісти
Мабуть таку інфу мають тримати в секреті.
Прилетіла би ракета на росію, так би і дізнались
21.08.2025 15:37 Відповісти
От, то їх вже для параду фарбують?
21.08.2025 15:37 Відповісти
"журналісти на засекреченому заводі"

не ругайтесь, девочки, нет никакого завода, это иллюстрация к потужным реченням лидора
21.08.2025 15:38 Відповісти
В 1979 р. в Україні був зафіксований рекорд Гіннеса, була створена найпотужніша в світі ядерна ракета «Сатана». Вага «Сатани» становить понад 200 тонн, а довжина - 35 метрів. А ось вже після того як Україна зробила необдуману жахливу помилку і стала беззахисною -без'ядерною державою. Наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша, напала на Україну. А тепер треба по новій терміново відновлювати свій потужний ядерний потенціал (благо є все: тех - документація, технології і -потужності, все залишилося). Тоді буде реальна можливість адекватно відповісти на будь-які спроби захоплення суверенних українських територій ..... Будь-яким ворогом в тому числі і яка володіє ядерною зброєю, шляхом нанесення потужних попереджувальних ядерних ударів по території лютого ворога противника, будь якого кривавого - агресора.
21.08.2025 15:41 Відповісти
Зимой этого года Зеленский заявлял о Длинном Нептуне и что его даже уже применили. С тех пор о нём ничего не слышно.
21.08.2025 15:44 Відповісти
Чому не чутно? А кожного дня по кацапам прилітає що? Чи треба розписувати, що ото був Довгий Нептун, а ото бубли Бобри, а ото інші якісь дрони?
21.08.2025 15:49 Відповісти
Боже, врятуй Україну від цих самозакоханих дебілів та недоумків журналюг.
21.08.2025 15:45 Відповісти
Вже пізно..вони навіть імена розголошують тих хто працює на підприємстві....дебіли неймовірні
21.08.2025 16:03 Відповісти
Все це називається піар Зетварини. Було б зрозуміло якби про цю ракету розповідали після того, як вона уразила якийсь об'єкт, а так тільки сум. Нещодавно, з тамим же пафосом, кричали, що почали серійне виробництво нашої балістики і де воно все?
21.08.2025 16:02 Відповісти
Цікаво а ці довбойоби після розголошення імен розуміють що вся розвідка кацапів зараз шукає цей завод.....чи довбойобам це не доходить...
21.08.2025 16:02 Відповісти
Ані акадЄміЄФ нЄ заканчівалі, Ані нЄ знают...
21.08.2025 16:06 Відповісти
А хіба можна ХВоточки з засЄкрЄчЄного заводу показувати?
21.08.2025 16:05 Відповісти
Яка секретність--коли журналюг пустили на виробництво? Невже всі лохи і ідіоти?
21.08.2025 16:07 Відповісти
 
 