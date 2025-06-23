Україна запустила у серійне виробництво власну балістичну ракету "Сапсан", - ОП

Україна розпочала серійне виробництво балістичної ракети малої дальності "Сапсан", яка вперше була застосована в бойових діях минулого місяця.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тоді ракета "Сапсан" вразила російську військову ціль на відстані близько 300 км.

На запитання, чи зможе "Сапсан" долетіти до Москви, керівник ОП відповів: "Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував відкриття українського виробництва зброї за кордоном

Він додав, що залишить "браваду" росіянам у відповідь на припущення журналіста, що Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території — від Камчатки до Калінінграда — після успіху спецоперації СБУ "Павутина".

"Ми, безумовно, вміємо дивувати світ. Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили [результат], а не щоб я про це говорив. На цьому й зупинимось", - пояснив керівник Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики

Вказано, що ракета "Сапсан", наповнена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більшу вантажопідйомність, ніж тактична ракетна система армії США (Atacms), і може рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у п'ять разів.

Офіційна дальність нової балістичної ракети України є секретною, але є припущення, що вона може досягати до 500 км.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достатня кількість "Сапсанів" могла б стримати Росію від окупації Криму та інших територій, - Ігнат