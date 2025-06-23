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Україна запустила у серійне виробництво власну балістичну ракету "Сапсан", - ОП

Ракета Сапсан

Україна розпочала серійне виробництво балістичної ракети малої дальності "Сапсан", яка вперше була застосована в бойових діях минулого місяця.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тоді ракета "Сапсан" вразила російську військову ціль на відстані близько 300 км.

На запитання, чи зможе "Сапсан" долетіти до Москви, керівник ОП відповів: "Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував відкриття українського виробництва зброї за кордоном

Він додав, що залишить "браваду" росіянам у відповідь на припущення журналіста, що Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території — від Камчатки до Калінінграда — після успіху спецоперації СБУ "Павутина".

"Ми, безумовно, вміємо дивувати світ. Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили [результат], а не щоб я про це говорив. На цьому й зупинимось", - пояснив керівник Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики

Вказано, що ракета "Сапсан", наповнена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більшу вантажопідйомність, ніж тактична ракетна система армії США (Atacms), і може рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у п'ять разів.

Офіційна дальність нової балістичної ракети України є секретною, але є припущення, що вона може досягати до 500 км.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достатня кількість "Сапсанів" могла б стримати Росію від окупації Криму та інших територій, - Ігнат

Автор: 

українська зброя (188) Єрмак Андрій (1389) балістичні ракети (454) Сапсан ракета (5)


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Топ коментарі
+59
Після мільйона дронів, навіть запитувати лячно.
"Серія", це скільки?
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23.06.2025 18:13 Відповісти
+50
вже третій рік ми чуємо цю казку про наші ракети треба зрозуміти зелена влада нічого не робить вона краде
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23.06.2025 18:13 Відповісти
+29
Повірю. коли побачу результат влучання по паРаші. Мільонами дронів та дерев з гігаватами ми вже ситі по зав'язку.
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23.06.2025 18:19 Відповісти
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Після мільйона дронів, навіть запитувати лячно.
"Серія", це скільки?
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23.06.2025 18:13 Відповісти
Mis on teie küsimise eesmärk?
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23.06.2025 18:27 Відповісти
23.06.2025 18:19, Светлана Круп.
Десь така.

Приклад Ізраїлю, що мовчки, без анонсів і зайвого піару в..бав - теж, доречний.
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23.06.2025 18:39 Відповісти
Ключове питання в іншому: що цією ракетою будуть обстрілювати? Знову бензоколонки? Незначні презервуари з резервативами, одиноку бронетехніку, пусті аеродроми?? Є жирні стратегічні цілі: кримський міст, залізниця на Крим, москва з тецами і енергетикою, важливі мости, транспортні ключові розвязки, дамби.
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23.06.2025 20:11 Відповісти
Це від 30 до 60 хвилин відео без титрів. 😁
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23.06.2025 18:34 Відповісти
Каароч, нi вашим, нi нашим. Одним словом, - це тьма.
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23.06.2025 18:39 Відповісти
не хочу вас цитувати. але - це маячня. швидка доставка української демократії, навіть у конвенційні до 500 км. будуть вкрай потрібні. якщо є в кого спитати
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23.06.2025 20:45 Відповісти
ні, там, куди навів іскандери зеленський. Гроші ********, балістики не буде, але вже зараз усі ржуть. КАБи, що у серпні минулого року поставили на конвеєр в Україні, досі жодного не бачив.
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23.06.2025 18:41 Відповісти
не серія, а серіал! 4-8 на рік. Навіть хай буде 10, або 22...
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23.06.2025 18:43 Відповісти
Потім порахуєте по кацапських відео "хлапков".
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23.06.2025 18:45 Відповісти
Може штук 10, 5 - на кресленнях, три в планах , одна на стенді в ще одна чекає комісію на прийняття.
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23.06.2025 18:59 Відповісти
Серійний вбивця - це людина, яка вбиває більше трьох людей. Сподіваюся, це дає відповідь.
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23.06.2025 19:18 Відповісти
справа у мотивах, а не кількості
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23.06.2025 19:24 Відповісти
головне щоб багато, а не пару штук по стендах показувати
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23.06.2025 18:13 Відповісти
Как из из банды ктото на нары идет у них ракетное обострение!
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23.06.2025 18:53 Відповісти
Не вірю жодному слову.... 😡😡😡
Де була ця потвора в перші два тижні після вторгнення???
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23.06.2025 18:13 Відповісти
У відрядженні.
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23.06.2025 18:17 Відповісти
Мабуть десь у Австрії шукала брата який "загинув" в АТО, сгорів у танку підводній авіації бронекопитно- квартальних військ а нещодавно воскрес шоб на нього фсб за сцвнарієм ленки-попочленки зробило спробу замаху.
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23.06.2025 18:20 Відповісти
вже третій рік ми чуємо цю казку про наші ракети треба зрозуміти зелена влада нічого не робить вона краде
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23.06.2025 18:13 Відповісти
Не захищаю зелену владу, але хвилинка здорового глузду. Таке швидко не робиться і не створюється. Це вам не дрони з гімеа і палок.
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23.06.2025 18:22 Відповісти
Перспективний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс мав поєднати найкращі рішення, які закладалися у «Борисфен» та «Грім». Від принципового рішення про створення комплексу в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005-му до технічного завдання на розробку минуло півтора року. Ще півтора року знадобилось для пошуку коштів на ескізний проєкт. Початково етап випробовувань планувався https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013, а оснащення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України - з https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015.

Рішення про створення ракетного комплексу «Сапсан» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рада національної безпеки і оборони України ухвалила https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 за активної підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Віктора Ющенка.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Фінансування розробки почалося https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 в обсязі 12 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військах і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Військовому флоті після https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011. Дальність польоту ракети не мала перевищувати 280 км.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 українське конструкторське бюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB «Південне» завершило ескізний проєкт багатофункціонального ракетного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», на розробку якого було виділено 6,8 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України відхилило проєкт.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?][https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8#%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC коли?] https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 через відсутність фінансування роботи фактично не здійснювалися.
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23.06.2025 18:43 Відповісти
Це при умові,коли нема ніяких напрацювать в даній сфері!Гугл говорить,що цю ракету розробляли давно з 2009р і всякі підори типу ЗЕ загортали цей проект!
Ракета була готова і казочки розповідай в іншому місці
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23.06.2025 18:47 Відповісти
Сапсаны, они же Громы уже изготавливались в Украине и прошли испытания, и даже были проданы саудитам, но не совсем.
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23.06.2025 18:50 Відповісти
Прошла випробуваня ще у 2019! Скіьи їх можна було зробити за 6(шість!) років замість доріг для рашистів?
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23.06.2025 20:34 Відповісти
В 19-му раці балістика була готова до початку випробувань... у 20-му журналісти питали Хомчака "чому ви вбиваєте ракетну промисловість"...
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23.06.2025 21:11 Відповісти
тобто операції "павутина" не було, так само як і знищення кацапського чорноморського флоту?
Ти спалився ********-москальский. Бігом в долбільню володінську.
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23.06.2025 18:43 Відповісти
Відосіки зклепати не забудьте, зрадники зелені.
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23.06.2025 18:14 Відповісти
Ну так.... де ж вона в дії?
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23.06.2025 18:14 Відповісти
Вже запущена... у серію.
Чекайте на продовження.
У наступних сезонах нашого серіалу...
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23.06.2025 18:33 Відповісти
неужели!
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23.06.2025 18:15 Відповісти
Ща как запустим...ща как выпустим...ща как обсерим...
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23.06.2025 18:15 Відповісти
Що воно таке, це єрмак, щоб робити подібні заяви?
Продовжує справу, розпочату вангергейтом?
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23.06.2025 18:16 Відповісти
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23.06.2025 18:16 Відповісти
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23.06.2025 18:40 Відповісти
SURE, це баб Юлькин кошак-опофiгiст.
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23.06.2025 18:41 Відповісти
А чого дивуватися, якщо оці придурки не знають як вона дійсно зветься. ОТРК "Самсан". чимось ОП нагадав Бимбу часів Банюковича. І на фото "сапсан" зелі виглядає жебраком у порівнянні з "сапсаном" часів порошенко (на жаль це був лише макет)
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23.06.2025 18:41 Відповісти
Балачки
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23.06.2025 18:16 Відповісти
знов?
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23.06.2025 18:17 Відповісти
Ермак щось таке нєхарошєє дупою став відчувати, щодо відсутності ударів по Москві балістикою. (Так і дронами ми теж не атакуємо). Правильно, треба розказати про той Сапсан, що розробляють з 2009 року та ніяк не розроблять.
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23.06.2025 18:18 Відповісти
Ви задовбали з"найкращим" ************.Той анонсував від пів до року назад запуск виробництва балістики.Тепер дЄрмак викладає що тільки запустили.Вона повинна була ще вчора літати.Взагалі чого завхоз сараю лізе не в свої справи Куди він не влізе - облом.
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23.06.2025 18:19 Відповісти
Повірю. коли побачу результат влучання по паРаші. Мільонами дронів та дерев з гігаватами ми вже ситі по зав'язку.
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23.06.2025 18:19 Відповісти
Бажаю по мацкві і елабугє!!! І потім всі аеродроми запусків!!! Я все хочу!!! Щоб розвалили!! Щоб діти спали спокійно, а не вмирали!!!
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23.06.2025 18:19 Відповісти
Ну якщо Єрмак сказав, то стало спокійно. Спокійно, що нічого не буде...(
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23.06.2025 18:23 Відповісти
Головне - понти прогнати
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23.06.2025 18:24 Відповісти
}{уйло разрешило спустя 6 лет закатывания её в асфальт?
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23.06.2025 18:25 Відповісти
Ну якщо це сказав єрмаков, то це точно!!! Пам'ятаєте історію з вагнеровцями в Мінську, " ця історія висасана з пальця "!!! А ще розмінування в Херсонській обл., і ще багато руйнувань від цього покидька, наприклад МЗС...........
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23.06.2025 18:25 Відповісти
Це вже вкотре?
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23.06.2025 18:30 Відповісти
він вже і в оборонці виступає
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23.06.2025 18:30 Відповісти
Не пройшло і ШІСТЬ років.

Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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23.06.2025 18:34 Відповісти
Доброго вечора, пане Ваню. Передавайте баб Юльцi великий грюс i дулю без маку, а не вибори.
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23.06.2025 18:58 Відповісти
Залужний - през, Юля - прем'єр, а ти - .... ну я ж не лікар-психіатор
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23.06.2025 19:08 Відповісти
А менi за вас слово замовили, що ви з тiею Юлькою вже не носитесь як з торбою ДДТ.
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23.06.2025 19:25 Відповісти
А Юлю в комплекті з кріслом-каталкою чи як🤔🧐😁 Ще для повноти комплекта кулю-в-лоб випишіть з заморських ******, а що, сказано ж в лоб так в лоб, хоч тут вже, що в лоб, що по лобі - один хєр на виході через дупу шкеребеть😝😝😝😝😝😜🤪
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23.06.2025 19:51 Відповісти
добре хай так. А як бути з Конституцією. ще й під час вторгнення?
забезпечення волевиявлення, ризики знищення дільниць?
це були чисто риторичні питання з огляду на вашу позицію.
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23.06.2025 20:53 Відповісти
Скільки ж у світі дармоїдів шоуменів. Вся робота - теревенити порожню маячню.
Скільки було застосувань "довгого Нептуна"? Одне.
Німцями було анонсовано розгортання в Україні виробництва, як деякі подумали, ракет Taurus.
А тут Зеленський і потім його помічник керівник і за сумісництвом агент ФСБ Єрмак, повторили одне й те саме - нібито запущено виробництво ракети "Сапсан", яка нібито колись у щось навіть влучила на відстані аж 300 км.

Що маємо в реальності? За пару місяців - численні влучання по українському ВПК навіть в найзахищеніших ************* ППО місцях, дещо гасили годинами, дещо вибухало десятки хвилин після влучань.
Після чого Зеленський заявив про плани щодо українського виробництва зброї за кордоном.
До речі, наші масовані удари дронами теж поступово зійшли нанівець. Хіба хтось цьому дивується, коли у нас кремлядська агентура при владі? Вони й здали усі дислокації.
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23.06.2025 18:35 Відповісти
Геолокацію не забудьте вказати.
І пару селфі
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23.06.2025 18:39 Відповісти
Сподіваюсь скоро побачити їх у роботі по рашиських нелюдях.
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23.06.2025 18:44 Відповісти
Не при зелених.
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23.06.2025 18:51 Відповісти
Дерева,дрони,ракети,міни,укріплення вже побачили,на черзі ракети №2
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23.06.2025 18:53 Відповісти
Звичайно звичайно, головне фінансування, а зброю самі зробимо, і Сапсан і Томагавк і Зірка Смерті уже на конвеєрі лежать, чекають запуску виробництва, але лише в одиночному варіанті бо конвеєр тільки грошима можна запустити, технологія така.
А потім скажуть - бачите оту 9-ти поверхівку, насправді це не житлова будівля, а замаскована лінія виробництва балістичних ракет, але підлі вороги дивом поцілили саме в неї, тому нам знову потрібні гроші для запуску виробництва.
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23.06.2025 18:53 Відповісти
Сапсан чи совсун,аби вже була(
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23.06.2025 18:54 Відповісти
Так само як запустила "Паляницю", "Пекло", "Трембіту" та усі інші вундервафлі Зе?
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23.06.2025 18:54 Відповісти
За рабсійським кораблем 🖕
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23.06.2025 20:07 Відповісти
Україна до 2014 року було десята у світі за експортом зброї. Як таке може бути? Я не військовий, може щось погано розумію... але ж не буває так.
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23.06.2025 18:55 Відповісти
Про це краще мовчати!
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23.06.2025 18:56 Відповісти
про ракеты не сказки треба рассказывать, а ими врагов треба убивать и их города разваливать.
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23.06.2025 19:09 Відповісти
Одна ракета за два місяці це буде потужно.
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23.06.2025 19:13 Відповісти
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23.06.2025 19:15 Відповісти
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23.06.2025 19:24 Відповісти
Десь я вже це чув!
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23.06.2025 19:26 Відповісти
путін заявив що арєшнік пішов в серію.
медійно треба було відповісти.
згадали про сапсан.
чи правильно було далі мовчати = хезе.
до речі, сапсан якось, не альо для отрк.
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23.06.2025 19:27 Відповісти
«Грім-2» (експортна назваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#cite_note-1 [1]) або ОТРК «Сапсан» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB конструкторським бюро «Південне». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A4%D0%A0%D0%9A_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%C2%BB БФРК «Сапсан».

Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
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23.06.2025 19:47 Відповісти
Думаю ми повинні зробити ні менше мільйона таких Сапсанів щоб ці подарунки летіли до мацкви та спб ! 🔥🔥🔥
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23.06.2025 19:58 Відповісти
це не можливо. і немає країни для якої це можливо.
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23.06.2025 20:57 Відповісти
Осб5 дивлюсь я на коментаторів тут , так одразу собі себе Думаю це Українські 🇺🇦 коментатори чи тролякі?! 🤔 Замість того щоб казати це добра новина тут у коментах вой як на болотах : "навіщо, ха-ха-ха , це для реклами, дуже пізно, це марна справа, "
Оркі та колоборонати йдіть за російським кораблем 🖕, буде по вам летіти Сапсани ,буде літіти по вас наши дрони русорізи ! Горіть у пеклі 🔥🔥🔥
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23.06.2025 20:04 Відповісти
"зебуїн",Ти скільки "добрих новин" від "зебрехунів" з 2019 року наслухався...???А тепер загинай пальці про "добрі справи"..."лизун" є "лизун"
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23.06.2025 20:31 Відповісти
не цього разу. тоді чекайте підтвердження від ворога. ми й досі деякі ракети не можемо скласти. а як вони складуть, то покажуть. Або ми покажемо, коли вони вже будуть впевнені.
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23.06.2025 21:00 Відповісти
Фальшива тривога.
То Єрмак сказав - довіри немає.
Розходимся.
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23.06.2025 20:27 Відповісти
Дерьмак.
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23.06.2025 20:38 Відповісти
А скільки їх можна було зробити за 6(шість Вовочка!) років?!
Так ні! Дороги для рашистів ремонтував!
9 з 10 доріг "великого годівництва" (і це є ФАКТ!) ведуть з центральної України до східного кордону.
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23.06.2025 20:47 Відповісти
Як же воно любить хвалитися тим, що нарешті запрацювало те що було готове ще у 2019 році і що він сам же курво разом з зеленським тоді і знищили.....А тепер совісті вистачає ще хвалитись....Ну не перестаю дивуватись високому класу майстерності цих зелених можновладців в мистецтві маніпуляцій та брехні , і іх тупій впертості........ Ось і цього разу це не просто черговий висер єрмака, це просто вищий пілотаж якому свого часу позаздрили б навіть наперсточники біля одеського вокзалу..... Це не тільки чергова спроба поплічників зеленського натягнути сову на глобус, перевернути все з голови на ноги і на біле вперто казати чорне, привласнювати і приписувати собі чужі заслуги приховучі своі злочини, це якесь психічне захворювання якому в майбутньому медики-псіхіатри все ж таки придумають назву..... І так, ловимо цього наперсточника за руку: Саме ще при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' (це той же САПСАН) восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Одесу за Кременчук. ...., Але і в такій трагічній сітуаціі , ця людина у якоі повністю ампутовані відчуття відповідальгості, честності та порядності н рапортує про ,,своі досягнення:", що тільки зараз, вперше за 30 років, перші ракети ..... і таке інше..... Сумно і боляче від цього зеленого цирку цинізма і брехні.....
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23.06.2025 21:46 Відповісти
В ОПГ дєрмака боротьба за першість в брехні та піарі. Ішак вже наплодив мільярдів, мільйонів, гігаватів та ще купу всякої всячини. Тепер це бидло перехопило естафету.
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23.06.2025 22:07 Відповісти
навіть якщо Україна запускатиме тисячами на місяць балістичних ракет "Сапсан", місцева дегенеративна клоака все одно верещатиме, що це "брехня" і "зрада"! дебіли! що з них взяти?
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23.06.2025 22:15 Відповісти
У ваших рядочках ключове слово ЯКЩО. Ні, щоб просто стверджувати - за своїх зермаків - запускатиме!. Але ж ви добре знаєте, що цього не буде. Ніякими тисячами. Ці зрадники і злодії типу умєрова, смєтаніних тощо роками примітивних мін і простої іншої амуніції не можуть і не хочуть випустити для ЗСУ. По оманських завданнях вони будуть все, що треба для фронту і перемоги, гальмувати, нищити і - обдурювати далі таких зебілів. Не для української перемоги вони там.
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23.06.2025 23:32 Відповісти
треба зовсім не мати мізків, щоб стверджувати на четвертому році війни, що керівництво України "вороги народу"! або ці мізки остаточно з'їдені кремлівською пропагандою!
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24.06.2025 08:26 Відповісти
Невже є ті, хто в цю брехню повірить? Жодної балістики а нас немає. Склепали щось похоже на балістику лише для піару і відостика. Наш оборонпрому не може міни зробить а про високотехнологічну зброю і говорить нічого.
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24.06.2025 07:04 Відповісти
Так,"балістики" ЗСУ досі не має,зато є адекватна відповідь глави ОП на "орешник" від пуйла
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24.06.2025 14:06 Відповісти
 
 