Ведеться робота над запуском у серію балістичної ракети "Сапсан", - Зеленський

Позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал Факти ICTV, про це під час розмови з представниками ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені сказали, що можуть бути запитання, тому що з’явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" – це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Нині триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - повідомив президент.

Багатофункціональний ракетний комплекс "Сапсан" - проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ "Південне" і Південмашу.

Комплекс створюється для ураження важливих цілей на великій відстані - зокрема, командних пунктів, складів боєприпасів, техніки та аеродромів противника.

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