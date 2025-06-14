Ведеться робота над запуском у серію балістичної ракети "Сапсан", - Зеленський
Позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал Факти ICTV, про це під час розмови з представниками ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.
"Мені сказали, що можуть бути запитання, тому що з’явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" – це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Нині триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - повідомив президент.
Багатофункціональний ракетний комплекс "Сапсан" - проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ "Південне" і Південмашу.
Комплекс створюється для ураження важливих цілей на великій відстані - зокрема, командних пунктів, складів боєприпасів, техніки та аеродромів противника.
Будь ласка, зачекайте...
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>Там багато обладнання що можна купити тільки в раші
Нічого, якщо почнуть працювати над ЯЗ - або створимо аналоги, або ГУР буде купляти по всьому світу.
технічні аргументи будуть?
>В конвенціональній війни яо не використовують, це два.
використовують, під час 2СВ використали, аж цілих два рази. Що нам завадить використати яз у випадку прориву фронту кацапом?
У мордорі землі більше ніж *****, а холопів ще більше.
І більшість тих холопів зайві. Зато поїдуть куди нано-царь пошле.
А потім придивився - Evgeniy Marushchak Реєстрація: 12.06.2025
І все зрозумів.
Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня. По данным на 1 января 2019 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 382,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 197,7 млн га.
💯
Згодом і на 500 буде щонайменше.
краще б купував ідеї.
але і це хоч щось...
"Разом з тим політика ряду державних структур свідчить не тільки про небажання стимулювати виробництво новітнього озброєння для української армії, але створює враження цільового знищення діяльності провідних оборонних підприємств - Конструкторське бюро «Південне» і Павлоградський хімічний завод."
"Випробування дослідного зразка системи «Грім» повинні були пройти ще попередньої зими, але через тяганину, яку з вересня минулого року «організувало» Національне космічне агентство України, не погоджуючи спецдокументи на введення в експлуатацію спеціальних будівель і споруд, тест-драйв перенесений на осінь вже цього року. Без документів будь-які роботи зі створення спецоб'єктів і на роботи зі зразком з боку Павлоградського хімічного завод є незаконними.
«У них є інструменти впливу на наше підприємство шляхом непідписання фінансового плану, а це значить, що ми незаконно використовуємо засоби; незатвердження проектної та кошторисної документації - відповідно ми незаконно будуємо, неузгодженість титулів будівництва - відповідно ми незаконно створюємо і не можемо здавати ці об'єкти в експлуатацію. Ось таким чином, по таким дрібницям саботується робота», - підкреслив генеральний директор ДП «НВО «ПХЗ» - головний конструктор РДТТ, доктор технічних наук Леонід Шиман."
Давно випробувана, давно поставлена на озброєння, давно у серійному виробництву.
Вона майже чи не крутіше ХІМАРСУ...
А про її використання так досі НІЧОГО НЕ ЧУТИ!
По ее заказу и на ее деньги производилось проектирование и изготовление.
https://donpatriot.news/ukraynskye-raketnye-kompleksy-olkha-m-nachaly-proyzvodyt-dlia-oaje
Был контракт на изготовление определенного количества.
Когда началась война ОАЭ согласились передать ВСУ те экземпляры, которые были изготовлены для них.
А сейчас по всей видимости Ольха-М изготавливается и передается арабам по контракту.
Поэтому о них ничего и не слышно на фронте.
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року. У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів