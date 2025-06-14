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Новини Виробництво української зброї
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Ведеться робота над запуском у серію балістичної ракети "Сапсан", - Зеленський

Україна готується до серійного випуску ракети

Позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал Факти ICTV, про це під час розмови з представниками ЗМІ  заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені сказали, що можуть бути запитання, тому що з’явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" – це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Нині триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - повідомив президент.

Багатофункціональний ракетний комплекс "Сапсан" - проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ "Південне" і Південмашу.

Комплекс створюється для ураження важливих цілей на великій відстані - зокрема, командних пунктів, складів боєприпасів, техніки та аеродромів противника.

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Автор: 

виробництво (1661) Сапсан ракета (1)


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Топ коментарі
+13
Не пройшло і сьоми років, падла!!!
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14.06.2025 16:39 Відповісти
+13
Позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва. і виведення коштів з бюджету на те.що було організовано і виготовлене ЗА ЧАСІВ "ПОРОХА"
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14.06.2025 16:45 Відповісти
+12
Вирішив відновити те, що знищив?! Ну тепер це буде НАБАГАТО важче!
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14.06.2025 16:42 Відповісти
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Аби тільки партнери гроші на роботу виділяли😁
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14.06.2025 16:38 Відповісти
Окей, тепер запускай РБМК(ЧАЕС) для виробництва збройного плутонію. Україні потрібна ядерна зброя.
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14.06.2025 16:37 Відповісти
Не потрібно нічого запускати, у нас мають бути багато відпрацьованих твелів від реактора на швидких нейтронах.
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14.06.2025 16:52 Відповісти
Не все так просто, для ядерної зброї потрібен саме ізотоп 239Pu, домішки більш активних ізотопів (240Pu, 241Pu) є шкідливими для використання в якості палива для ЯЗ. Чим більше паливо знаходиться в реакторі, тим більше шкідливих ізотопів плутонію утворюється. Власне, тому й треба використовувати реактори РБМК - там паливо можна тримати в реакторі стільки, скільки треба й заміняти без зупинки реактора.
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14.06.2025 16:57 Відповісти
Є у нас реактор де на виході готові заряди для яо, його зупинили на час війни але старі відпрацьовані твели мають зберігатисьв сховищах.
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14.06.2025 17:07 Відповісти
Не читав про цей реактор, якщо є - добре. Ми розглядали питання використання цивільних реакторів для ядерної програми.
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14.06.2025 17:18 Відповісти
Нема
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14.06.2025 17:31 Відповісти
РБМК не думаю що реально відновити, станція багато років безконтрольна, там уже мабуть все розікрали що має вартість.
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14.06.2025 17:13 Відповісти
Навіть якщо розікрали, для її відновлення є усі креслення, єдина проблема - канали частково зроблені з цирконієво-ніобієвого (1%) сплаву, я не знаю, чи є у нас можливість виробляти цей сплав.
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14.06.2025 17:15 Відповісти
Там багато обладнання що можна купити тільки в раші, то не реально наразі, по друге відновлення тієї станції не можливе без погодження МАГАТЕ і самі розумієте, що ніхто ніколи не дасть такого дозволу.
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14.06.2025 17:17 Відповісти
ГРУшне магате ніхто питати не буде, ми суверенна країна. Договір про нерозповсюдження ЯЗ дає можливість вийти з нього, достатньо лише завчасно всіх попередити.

>Там багато обладнання що можна купити тільки в раші
Нічого, якщо почнуть працювати над ЯЗ - або створимо аналоги, або ГУР буде купляти по всьому світу.
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14.06.2025 17:20 Відповісти
Це все в теорії а в реально у нас бюджет дефіцітний та залежить від західної допомоги, де зовсім не зацікавлені в програші раші, та тим більше щоб у них під боком махались ядеркою.
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14.06.2025 17:22 Відповісти
Ми або створимо ЯЗ, або будемо знищені кацапами. Якщо захід відмовиться фінансувати нас, ну що ж, доведеться брати кредити під ЯЗ у інших країн та організацій. Певен, що умовний Афганістан з радістю погодиться фінансувати нас за можливість отримати ядерну зброю.
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14.06.2025 17:26 Відповісти
Ми його не створимо, це раз. В конвенціональній війни яо не використовують, це два.
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14.06.2025 17:32 Відповісти
>Ми його не створимо, це раз.
технічні аргументи будуть?
>В конвенціональній війни яо не використовують, це два.
використовують, під час 2СВ використали, аж цілих два рази. Що нам завадить використати яз у випадку прориву фронту кацапом?
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14.06.2025 17:37 Відповісти
Нічого не потрібно робити, в нас все є, Шайгу, Герасімов, Наришкін казали ще літом 2022 року що в Украині є "брудна бімба".
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14.06.2025 17:02 Відповісти
Брудна бомба страшна для цивілізованих країн.
У мордорі землі більше ніж *****, а холопів ще більше.
І більшість тих холопів зайві. Зато поїдуть куди нано-царь пошле.
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14.06.2025 17:07 Відповісти
У русні мало земель, де вирощують харчові культури, саме ці землі бажано покрити тонким шаром радіонуклідів та/або VX.
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14.06.2025 17:14 Відповісти
Їм пофіг. 2/3 колхозних земель пустує. В дєрєвнях одні пенсионерки лишилися, пенсіонери повиздихали. А якщо що - то будуть і радіоактивні жрати і прицьмокувати.
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14.06.2025 17:27 Відповісти
Вся сільськогосподарська інфраструктура розрахована під вже освоєнні землі, тож в будь-якому випадку там буде лютий голод - принаймі, перші N років. За цей час й інші землі можна буде вкрити тоненьким шаром радіонуклідів.
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14.06.2025 17:32 Відповісти
Я було здивувався як таку ***** нести можна.
А потім придивився - Evgeniy Marushchak Реєстрація: 12.06.2025
І все зрозумів.
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14.06.2025 17:36 Відповісти
Ще одна людина без аргументів, зрозуміло.
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14.06.2025 17:39 Відповісти
Які нафіг аргументи боте? Як "вкрити тоненьким шаром радіонуклідів"?
Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня. По данным на 1 января 2019 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 382,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 197,7 млн га.
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14.06.2025 17:46 Відповісти
"Брудна бімба" - то радіологічна зброя, вона теж потрібна, але я пишу саме про ядерну зброю.
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14.06.2025 17:12 Відповісти
Не пройшло і сьоми років, падла!!!
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14.06.2025 16:39 Відповісти
"Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - повідомив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3557921

💯
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14.06.2025 16:40 Відповісти
Німці, в обмін на непередачу Таурусів, погодилися фінансувати 50 штук в місяць. Так писали...
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14.06.2025 16:51 Відповісти
потому что боятся ему это сказать, чтобы таким образом как сейчас не было утечки
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14.06.2025 16:57 Відповісти
Вирішив відновити те, що знищив?! Ну тепер це буде НАБАГАТО важче!
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14.06.2025 16:42 Відповісти
Позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва. і виведення коштів з бюджету на те.що було організовано і виготовлене ЗА ЧАСІВ "ПОРОХА"
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14.06.2025 16:45 Відповісти
Не кажи так голосно, мудрий нарід не повинен чути прізвище бариги.
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14.06.2025 17:05 Відповісти
Сапсан такий нічогенький - коли в"їбе - мало не покажеться
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14.06.2025 16:48 Відповісти
він летить максимум на 150 км . так що єфект невеликий порівняно з зусиллями на його виробництво .
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14.06.2025 17:05 Відповісти
Там який вид ракети - може і на 480 км
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14.06.2025 17:09 Відповісти
Вʼїбала на 300 км.
Згодом і на 500 буде щонайменше.
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14.06.2025 17:27 Відповісти
дорого і довго.
краще б купував ідеї.
але і це хоч щось...
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14.06.2025 16:49 Відповісти
ледь виколупали дослідні зразки з-під асфальту, тепер від мозирського гудрону відмивають.
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14.06.2025 16:52 Відповісти
А де всі ці «Паляниці», «Пекла» й ще 100500 унікальних розробок, які гундосий пафосно презентував? Тепер уже черга «Сапсана»? Схоже, формула проста: щороку нова назва - і новий піар без результату.
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14.06.2025 16:53 Відповісти
Знову бреше, от падло, коли він вже стулить пельку.
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14.06.2025 16:53 Відповісти
Замість доріг ракети? Або щось в лісі здохло, або температура у чувака - марить.
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14.06.2025 16:55 Відповісти
Рішення про створення ракетного комплексу «Сапсан» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рада національної безпеки і оборони України ухвалила https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 за активної підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Віктора Ющенка.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Фінансування розробки почалося https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 в обсязі 12 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військах і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Військовому флоті після https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011. Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року Міністр оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%94%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Лебедєв повідомив, що програму розробки комплексу «Сапсан» згорнуто.
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14.06.2025 16:55 Відповісти
Комплекс декілька разів зупиняли різні влади, стаття за вересень 2016 рік

"Разом з тим політика ряду державних структур свідчить не тільки про небажання стимулювати виробництво новітнього озброєння для української армії, але створює враження цільового знищення діяльності провідних оборонних підприємств - Конструкторське бюро «Південне» і Павлоградський хімічний завод."

"Випробування дослідного зразка системи «Грім» повинні були пройти ще попередньої зими, але через тяганину, яку з вересня минулого року «організувало» Національне космічне агентство України, не погоджуючи спецдокументи на введення в експлуатацію спеціальних будівель і споруд, тест-драйв перенесений на осінь вже цього року. Без документів будь-які роботи зі створення спецоб'єктів і на роботи зі зразком з боку Павлоградського хімічного завод є незаконними.

«У них є інструменти впливу на наше підприємство шляхом непідписання фінансового плану, а це значить, що ми незаконно використовуємо засоби; незатвердження проектної та кошторисної документації - відповідно ми незаконно будуємо, неузгодженість титулів будівництва - відповідно ми незаконно створюємо і не можемо здавати ці об'єкти в експлуатацію. Ось таким чином, по таким дрібницям саботується робота», - підкреслив генеральний директор ДП «НВО «ПХЗ» - головний конструктор РДТТ, доктор технічних наук Леонід Шиман."
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14.06.2025 17:04 Відповісти
Ой Вова,тре тобі ті сапсани,асфальт краще в Києві перестели і бруківку в Полтаві.
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14.06.2025 16:55 Відповісти
Можна спростити потребу в пускових установках, як це зробили в Ізраїлі поставили на просту платформу з гідропідйомником, або на звичайну фуру як робить Іран. Останнє досить непогане рішення, зняв тент і можна пускати, заодно важко вистежити.
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14.06.2025 16:56 Відповісти
Що там з ВІЛЬХА-М ?!
Давно випробувана, давно поставлена на озброєння, давно у серійному виробництву.
Вона майже чи не крутіше ХІМАРСУ...
А про її використання так досі НІЧОГО НЕ ЧУТИ!
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14.06.2025 16:57 Відповісти
Права на Ольху принадлежат ОАЭ.
По ее заказу и на ее деньги производилось проектирование и изготовление.
https://donpatriot.news/ukraynskye-raketnye-kompleksy-olkha-m-nachaly-proyzvodyt-dlia-oaje
Был контракт на изготовление определенного количества.
Когда началась война ОАЭ согласились передать ВСУ те экземпляры, которые были изготовлены для них.
А сейчас по всей видимости Ольха-М изготавливается и передается арабам по контракту.
Поэтому о них ничего и не слышно на фронте.
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14.06.2025 17:07 Відповісти
Сказки. Права на "Вильху" принадлежат Украине. И они была испытана и принята на вооружение. Остальные страны только хотели приобрести готовые изделия.
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14.06.2025 17:26 Відповісти
про ..паляницю.. нам вже навішали --- тепер про ..сапсан.. курочка в гнізді яйце в кизді от коли ********** по москва-сіті штук п.ять тоді можна хвалитися
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14.06.2025 17:02 Відповісти
..ось тільки "Південмаш" відчуває себе не дуже,м'яко кажучи
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14.06.2025 17:08 Відповісти
В жовтні 2018 року на виставці «Зброя та безпека 2018» Конструкторське бюро «Південне» показало демонстраційні ролики про польові випробування шасі бойової машини, випробування демонстратора бойової частини, а також збирання конструкторського макета бойової ракети. 19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.

У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року. У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів
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14.06.2025 17:12 Відповісти
Ракету "Грім 2-Сапсан" створили ще під час президенства Порошенка і створили за 5 років не тільки цю ракету, а і "Нептун" та "Вільху" та ряд інших. Яку ракету створили при Зеленському? Він обіцяв 3000 балістичних ракет і навіть по цій, до нього створеній ракеті ніякої конкретики, що вони є, а тільки чергова обіцянка, що працює над її серійним запуском. Так ці ракети мали були виходити серійно ще у 2020 році і тоді в на 2022-гі роки їх було би тисячі і жоден ворог не насмілився напасти на Україну.
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14.06.2025 17:14 Відповісти
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14.06.2025 17:15 Відповісти
Тепер вава має сфоткатись на фоні підприємства де їх виробляють, щоб кацапи зозхирачили як підприємство дронів
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14.06.2025 17:27 Відповісти
Обожнюю новини з майбутнього.
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14.06.2025 17:39 Відповісти
зелене падло,щоб ти здохло..
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14.06.2025 17:44 Відповісти
 
 