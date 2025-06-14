Ведется работа над запуском в серию баллистической ракеты "Сапсан", - Зеленский

Положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, сейчас идет работа над запуском ее серийного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Факты ICTV, об этом во время разговора с представителями СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне сказали, что могут быть вопросы, потому что появилась информация о "Сапсане". Так вот, ракеты "Сапсан" - это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сейчас идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве - я сказать не могу", - сообщил президент.

Многофункциональный ракетный комплекс "Сапсан" - проект оперативно-тактического ракетного комплекса, который создавался совместными усилиями ГКБ "Южное" и Южмаша.

Комплекс создается для поражения важных целей на большом расстоянии - в частности, командных пунктов, складов боеприпасов, техники и аэродромов противника.

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