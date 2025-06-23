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Новости Ракетная программа Украины Производство украинского оружия
19 707 93

Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету "Сапсан", - ОП

Ракета Сапсан

Украина начала серийное производство баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая впервые была применена в боевых действиях в прошлом месяце.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тогда ракета "Сапсан" поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.

На вопрос, сможет ли "Сапсан" долететь до Москвы, руководитель ОП ответил: "Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал открытие украинского производства оружия за рубежом

Он добавил, что оставит "браваду" россиянам в ответ на предположение журналиста, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории - от Камчатки до Калининграда - после успеха спецоперации СБУ "Паутина".

"Мы, безусловно, умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели [результат], а не чтобы я об этом говорил. На этом и остановимся", - пояснил руководитель Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел Ставку: Поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков и баллистики

Указано, что ракета "Сапсан", наполненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое большую грузоподъемность, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз.

Официальная дальность новой баллистической ракеты Украины является секретной, но есть предположение, что она может достигать до 500 км.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, сейчас идет работа над запуском ее серийного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достаточное количество "Сапсанов" могло бы сдержать Россию от оккупации Крыма и других территорий, - Игнат

Автор: 

украинское оружие (176) Ермак Андрей (1277) баллистические ракеты (423) Сапсан ракета (5)


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Топ комментарии
+59
Після мільйона дронів, навіть запитувати лячно.
"Серія", це скільки?
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23.06.2025 18:13 Ответить
+50
вже третій рік ми чуємо цю казку про наші ракети треба зрозуміти зелена влада нічого не робить вона краде
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23.06.2025 18:13 Ответить
+29
Повірю. коли побачу результат влучання по паРаші. Мільонами дронів та дерев з гігаватами ми вже ситі по зав'язку.
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23.06.2025 18:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Після мільйона дронів, навіть запитувати лячно.
"Серія", це скільки?
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23.06.2025 18:13 Ответить
Mis on teie küsimise eesmärk?
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23.06.2025 18:27 Ответить
23.06.2025 18:19, Светлана Круп.
Десь така.

Приклад Ізраїлю, що мовчки, без анонсів і зайвого піару в..бав - теж, доречний.
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23.06.2025 18:39 Ответить
Ключове питання в іншому: що цією ракетою будуть обстрілювати? Знову бензоколонки? Незначні презервуари з резервативами, одиноку бронетехніку, пусті аеродроми?? Є жирні стратегічні цілі: кримський міст, залізниця на Крим, москва з тецами і енергетикою, важливі мости, транспортні ключові розвязки, дамби.
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23.06.2025 20:11 Ответить
Це від 30 до 60 хвилин відео без титрів. 😁
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23.06.2025 18:34 Ответить
Каароч, нi вашим, нi нашим. Одним словом, - це тьма.
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23.06.2025 18:39 Ответить
не хочу вас цитувати. але - це маячня. швидка доставка української демократії, навіть у конвенційні до 500 км. будуть вкрай потрібні. якщо є в кого спитати
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23.06.2025 20:45 Ответить
ні, там, куди навів іскандери зеленський. Гроші ********, балістики не буде, але вже зараз усі ржуть. КАБи, що у серпні минулого року поставили на конвеєр в Україні, досі жодного не бачив.
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23.06.2025 18:41 Ответить
не серія, а серіал! 4-8 на рік. Навіть хай буде 10, або 22...
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23.06.2025 18:43 Ответить
Потім порахуєте по кацапських відео "хлапков".
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23.06.2025 18:45 Ответить
Може штук 10, 5 - на кресленнях, три в планах , одна на стенді в ще одна чекає комісію на прийняття.
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23.06.2025 18:59 Ответить
Серійний вбивця - це людина, яка вбиває більше трьох людей. Сподіваюся, це дає відповідь.
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23.06.2025 19:18 Ответить
справа у мотивах, а не кількості
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23.06.2025 19:24 Ответить
головне щоб багато, а не пару штук по стендах показувати
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23.06.2025 18:13 Ответить
Как из из банды ктото на нары идет у них ракетное обострение!
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23.06.2025 18:53 Ответить
Не вірю жодному слову.... 😡😡😡
Де була ця потвора в перші два тижні після вторгнення???
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23.06.2025 18:13 Ответить
У відрядженні.
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23.06.2025 18:17 Ответить
Мабуть десь у Австрії шукала брата який "загинув" в АТО, сгорів у танку підводній авіації бронекопитно- квартальних військ а нещодавно воскрес шоб на нього фсб за сцвнарієм ленки-попочленки зробило спробу замаху.
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23.06.2025 18:20 Ответить
вже третій рік ми чуємо цю казку про наші ракети треба зрозуміти зелена влада нічого не робить вона краде
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23.06.2025 18:13 Ответить
Не захищаю зелену владу, але хвилинка здорового глузду. Таке швидко не робиться і не створюється. Це вам не дрони з гімеа і палок.
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23.06.2025 18:22 Ответить
Перспективний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс мав поєднати найкращі рішення, які закладалися у «Борисфен» та «Грім». Від принципового рішення про створення комплексу в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005-му до технічного завдання на розробку минуло півтора року. Ще півтора року знадобилось для пошуку коштів на ескізний проєкт. Початково етап випробовувань планувався https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013, а оснащення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України - з https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015.

Рішення про створення ракетного комплексу «Сапсан» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рада національної безпеки і оборони України ухвалила https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 за активної підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Віктора Ющенка.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Фінансування розробки почалося https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 в обсязі 12 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військах і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Військовому флоті після https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011. Дальність польоту ракети не мала перевищувати 280 км.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 українське конструкторське бюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB «Південне» завершило ескізний проєкт багатофункціонального ракетного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», на розробку якого було виділено 6,8 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України відхилило проєкт.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?][https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8#%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC коли?] https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 через відсутність фінансування роботи фактично не здійснювалися.
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23.06.2025 18:43 Ответить
Це при умові,коли нема ніяких напрацювать в даній сфері!Гугл говорить,що цю ракету розробляли давно з 2009р і всякі підори типу ЗЕ загортали цей проект!
Ракета була готова і казочки розповідай в іншому місці
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23.06.2025 18:47 Ответить
Сапсаны, они же Громы уже изготавливались в Украине и прошли испытания, и даже были проданы саудитам, но не совсем.
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23.06.2025 18:50 Ответить
Прошла випробуваня ще у 2019! Скіьи їх можна було зробити за 6(шість!) років замість доріг для рашистів?
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23.06.2025 20:34 Ответить
В 19-му раці балістика була готова до початку випробувань... у 20-му журналісти питали Хомчака "чому ви вбиваєте ракетну промисловість"...
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23.06.2025 21:11 Ответить
тобто операції "павутина" не було, так само як і знищення кацапського чорноморського флоту?
Ти спалився ********-москальский. Бігом в долбільню володінську.
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23.06.2025 18:43 Ответить
Відосіки зклепати не забудьте, зрадники зелені.
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23.06.2025 18:14 Ответить
Ну так.... де ж вона в дії?
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23.06.2025 18:14 Ответить
Вже запущена... у серію.
Чекайте на продовження.
У наступних сезонах нашого серіалу...
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23.06.2025 18:33 Ответить
неужели!
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23.06.2025 18:15 Ответить
Ща как запустим...ща как выпустим...ща как обсерим...
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23.06.2025 18:15 Ответить
Що воно таке, це єрмак, щоб робити подібні заяви?
Продовжує справу, розпочату вангергейтом?
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23.06.2025 18:16 Ответить
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23.06.2025 18:16 Ответить
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23.06.2025 18:40 Ответить
SURE, це баб Юлькин кошак-опофiгiст.
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23.06.2025 18:41 Ответить
А чого дивуватися, якщо оці придурки не знають як вона дійсно зветься. ОТРК "Самсан". чимось ОП нагадав Бимбу часів Банюковича. І на фото "сапсан" зелі виглядає жебраком у порівнянні з "сапсаном" часів порошенко (на жаль це був лише макет)
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23.06.2025 18:41 Ответить
Балачки
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23.06.2025 18:16 Ответить
знов?
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23.06.2025 18:17 Ответить
Ермак щось таке нєхарошєє дупою став відчувати, щодо відсутності ударів по Москві балістикою. (Так і дронами ми теж не атакуємо). Правильно, треба розказати про той Сапсан, що розробляють з 2009 року та ніяк не розроблять.
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23.06.2025 18:18 Ответить
Ви задовбали з"найкращим" ************.Той анонсував від пів до року назад запуск виробництва балістики.Тепер дЄрмак викладає що тільки запустили.Вона повинна була ще вчора літати.Взагалі чого завхоз сараю лізе не в свої справи Куди він не влізе - облом.
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23.06.2025 18:19 Ответить
Повірю. коли побачу результат влучання по паРаші. Мільонами дронів та дерев з гігаватами ми вже ситі по зав'язку.
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23.06.2025 18:19 Ответить
Бажаю по мацкві і елабугє!!! І потім всі аеродроми запусків!!! Я все хочу!!! Щоб розвалили!! Щоб діти спали спокійно, а не вмирали!!!
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23.06.2025 18:19 Ответить
Ну якщо Єрмак сказав, то стало спокійно. Спокійно, що нічого не буде...(
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23.06.2025 18:23 Ответить
Головне - понти прогнати
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23.06.2025 18:24 Ответить
}{уйло разрешило спустя 6 лет закатывания её в асфальт?
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23.06.2025 18:25 Ответить
Ну якщо це сказав єрмаков, то це точно!!! Пам'ятаєте історію з вагнеровцями в Мінську, " ця історія висасана з пальця "!!! А ще розмінування в Херсонській обл., і ще багато руйнувань від цього покидька, наприклад МЗС...........
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23.06.2025 18:25 Ответить
Це вже вкотре?
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23.06.2025 18:30 Ответить
він вже і в оборонці виступає
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23.06.2025 18:30 Ответить
Не пройшло і ШІСТЬ років.

Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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23.06.2025 18:34 Ответить
Доброго вечора, пане Ваню. Передавайте баб Юльцi великий грюс i дулю без маку, а не вибори.
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23.06.2025 18:58 Ответить
Залужний - през, Юля - прем'єр, а ти - .... ну я ж не лікар-психіатор
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23.06.2025 19:08 Ответить
А менi за вас слово замовили, що ви з тiею Юлькою вже не носитесь як з торбою ДДТ.
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23.06.2025 19:25 Ответить
А Юлю в комплекті з кріслом-каталкою чи як🤔🧐😁 Ще для повноти комплекта кулю-в-лоб випишіть з заморських ******, а що, сказано ж в лоб так в лоб, хоч тут вже, що в лоб, що по лобі - один хєр на виході через дупу шкеребеть😝😝😝😝😝😜🤪
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23.06.2025 19:51 Ответить
добре хай так. А як бути з Конституцією. ще й під час вторгнення?
забезпечення волевиявлення, ризики знищення дільниць?
це були чисто риторичні питання з огляду на вашу позицію.
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23.06.2025 20:53 Ответить
Скільки ж у світі дармоїдів шоуменів. Вся робота - теревенити порожню маячню.
Скільки було застосувань "довгого Нептуна"? Одне.
Німцями було анонсовано розгортання в Україні виробництва, як деякі подумали, ракет Taurus.
А тут Зеленський і потім його помічник керівник і за сумісництвом агент ФСБ Єрмак, повторили одне й те саме - нібито запущено виробництво ракети "Сапсан", яка нібито колись у щось навіть влучила на відстані аж 300 км.

Що маємо в реальності? За пару місяців - численні влучання по українському ВПК навіть в найзахищеніших ************* ППО місцях, дещо гасили годинами, дещо вибухало десятки хвилин після влучань.
Після чого Зеленський заявив про плани щодо українського виробництва зброї за кордоном.
До речі, наші масовані удари дронами теж поступово зійшли нанівець. Хіба хтось цьому дивується, коли у нас кремлядська агентура при владі? Вони й здали усі дислокації.
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23.06.2025 18:35 Ответить
Геолокацію не забудьте вказати.
І пару селфі
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23.06.2025 18:39 Ответить
Сподіваюсь скоро побачити їх у роботі по рашиських нелюдях.
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23.06.2025 18:44 Ответить
Не при зелених.
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23.06.2025 18:51 Ответить
Дерева,дрони,ракети,міни,укріплення вже побачили,на черзі ракети №2
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23.06.2025 18:53 Ответить
Звичайно звичайно, головне фінансування, а зброю самі зробимо, і Сапсан і Томагавк і Зірка Смерті уже на конвеєрі лежать, чекають запуску виробництва, але лише в одиночному варіанті бо конвеєр тільки грошима можна запустити, технологія така.
А потім скажуть - бачите оту 9-ти поверхівку, насправді це не житлова будівля, а замаскована лінія виробництва балістичних ракет, але підлі вороги дивом поцілили саме в неї, тому нам знову потрібні гроші для запуску виробництва.
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23.06.2025 18:53 Ответить
Сапсан чи совсун,аби вже була(
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23.06.2025 18:54 Ответить
Так само як запустила "Паляницю", "Пекло", "Трембіту" та усі інші вундервафлі Зе?
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23.06.2025 18:54 Ответить
За рабсійським кораблем 🖕
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23.06.2025 20:07 Ответить
Україна до 2014 року було десята у світі за експортом зброї. Як таке може бути? Я не військовий, може щось погано розумію... але ж не буває так.
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23.06.2025 18:55 Ответить
Про це краще мовчати!
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23.06.2025 18:56 Ответить
про ракеты не сказки треба рассказывать, а ими врагов треба убивать и их города разваливать.
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23.06.2025 19:09 Ответить
Одна ракета за два місяці це буде потужно.
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23.06.2025 19:13 Ответить
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23.06.2025 19:15 Ответить
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23.06.2025 19:24 Ответить
Десь я вже це чув!
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23.06.2025 19:26 Ответить
путін заявив що арєшнік пішов в серію.
медійно треба було відповісти.
згадали про сапсан.
чи правильно було далі мовчати = хезе.
до речі, сапсан якось, не альо для отрк.
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23.06.2025 19:27 Ответить
«Грім-2» (експортна назваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#cite_note-1 [1]) або ОТРК «Сапсан» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB конструкторським бюро «Південне». Розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 «Борисфен» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A4%D0%A0%D0%9A_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD%C2%BB БФРК «Сапсан».

Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
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23.06.2025 19:47 Ответить
Думаю ми повинні зробити ні менше мільйона таких Сапсанів щоб ці подарунки летіли до мацкви та спб ! 🔥🔥🔥
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23.06.2025 19:58 Ответить
це не можливо. і немає країни для якої це можливо.
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23.06.2025 20:57 Ответить
Осб5 дивлюсь я на коментаторів тут , так одразу собі себе Думаю це Українські 🇺🇦 коментатори чи тролякі?! 🤔 Замість того щоб казати це добра новина тут у коментах вой як на болотах : "навіщо, ха-ха-ха , це для реклами, дуже пізно, це марна справа, "
Оркі та колоборонати йдіть за російським кораблем 🖕, буде по вам летіти Сапсани ,буде літіти по вас наши дрони русорізи ! Горіть у пеклі 🔥🔥🔥
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23.06.2025 20:04 Ответить
"зебуїн",Ти скільки "добрих новин" від "зебрехунів" з 2019 року наслухався...???А тепер загинай пальці про "добрі справи"..."лизун" є "лизун"
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23.06.2025 20:31 Ответить
не цього разу. тоді чекайте підтвердження від ворога. ми й досі деякі ракети не можемо скласти. а як вони складуть, то покажуть. Або ми покажемо, коли вони вже будуть впевнені.
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23.06.2025 21:00 Ответить
Фальшива тривога.
То Єрмак сказав - довіри немає.
Розходимся.
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23.06.2025 20:27 Ответить
Дерьмак.
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23.06.2025 20:38 Ответить
А скільки їх можна було зробити за 6(шість Вовочка!) років?!
Так ні! Дороги для рашистів ремонтував!
9 з 10 доріг "великого годівництва" (і це є ФАКТ!) ведуть з центральної України до східного кордону.
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23.06.2025 20:47 Ответить
Як же воно любить хвалитися тим, що нарешті запрацювало те що було готове ще у 2019 році і що він сам же курво разом з зеленським тоді і знищили.....А тепер совісті вистачає ще хвалитись....Ну не перестаю дивуватись високому класу майстерності цих зелених можновладців в мистецтві маніпуляцій та брехні , і іх тупій впертості........ Ось і цього разу це не просто черговий висер єрмака, це просто вищий пілотаж якому свого часу позаздрили б навіть наперсточники біля одеського вокзалу..... Це не тільки чергова спроба поплічників зеленського натягнути сову на глобус, перевернути все з голови на ноги і на біле вперто казати чорне, привласнювати і приписувати собі чужі заслуги приховучі своі злочини, це якесь психічне захворювання якому в майбутньому медики-псіхіатри все ж таки придумають назву..... І так, ловимо цього наперсточника за руку: Саме ще при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' (це той же САПСАН) восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Одесу за Кременчук. ...., Але і в такій трагічній сітуаціі , ця людина у якоі повністю ампутовані відчуття відповідальгості, честності та порядності н рапортує про ,,своі досягнення:", що тільки зараз, вперше за 30 років, перші ракети ..... і таке інше..... Сумно і боляче від цього зеленого цирку цинізма і брехні.....
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23.06.2025 21:46 Ответить
В ОПГ дєрмака боротьба за першість в брехні та піарі. Ішак вже наплодив мільярдів, мільйонів, гігаватів та ще купу всякої всячини. Тепер це бидло перехопило естафету.
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23.06.2025 22:07 Ответить
навіть якщо Україна запускатиме тисячами на місяць балістичних ракет "Сапсан", місцева дегенеративна клоака все одно верещатиме, що це "брехня" і "зрада"! дебіли! що з них взяти?
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23.06.2025 22:15 Ответить
У ваших рядочках ключове слово ЯКЩО. Ні, щоб просто стверджувати - за своїх зермаків - запускатиме!. Але ж ви добре знаєте, що цього не буде. Ніякими тисячами. Ці зрадники і злодії типу умєрова, смєтаніних тощо роками примітивних мін і простої іншої амуніції не можуть і не хочуть випустити для ЗСУ. По оманських завданнях вони будуть все, що треба для фронту і перемоги, гальмувати, нищити і - обдурювати далі таких зебілів. Не для української перемоги вони там.
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23.06.2025 23:32 Ответить
треба зовсім не мати мізків, щоб стверджувати на четвертому році війни, що керівництво України "вороги народу"! або ці мізки остаточно з'їдені кремлівською пропагандою!
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24.06.2025 08:26 Ответить
Невже є ті, хто в цю брехню повірить? Жодної балістики а нас немає. Склепали щось похоже на балістику лише для піару і відостика. Наш оборонпрому не може міни зробить а про високотехнологічну зброю і говорить нічого.
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24.06.2025 07:04 Ответить
Так,"балістики" ЗСУ досі не має,зато є адекватна відповідь глави ОП на "орешник" від пуйла
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24.06.2025 14:06 Ответить
 
 