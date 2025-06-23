Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету "Сапсан", - ОП
Украина начала серийное производство баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая впервые была применена в боевых действиях в прошлом месяце.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что тогда ракета "Сапсан" поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.
На вопрос, сможет ли "Сапсан" долететь до Москвы, руководитель ОП ответил: "Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем неоднократно удивить наших врагов".
Он добавил, что оставит "браваду" россиянам в ответ на предположение журналиста, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории - от Камчатки до Калининграда - после успеха спецоперации СБУ "Паутина".
"Мы, безусловно, умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели [результат], а не чтобы я об этом говорил. На этом и остановимся", - пояснил руководитель Офиса президента.
Указано, что ракета "Сапсан", наполненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое большую грузоподъемность, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз.
Официальная дальность новой баллистической ракеты Украины является секретной, но есть предположение, что она может достигать до 500 км.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан" состоялись ранее, сейчас идет работа над запуском ее серийного производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Серія", це скільки?
Десь така.
Приклад Ізраїлю, що мовчки, без анонсів і зайвого піару в..бав - теж, доречний.
Де була ця потвора в перші два тижні після вторгнення???
Рішення про створення ракетного комплексу «Сапсан» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рада національної безпеки і оборони України ухвалила https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 за активної підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Віктора Ющенка.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Фінансування розробки почалося https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 в обсязі 12 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] Нову оперативно-тактичну ракету планувалося прийняти на озброєння у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військах і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Військовому флоті після https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011. Дальність польоту ракети не мала перевищувати 280 км.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2]
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 українське конструкторське бюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB «Південне» завершило ескізний проєкт багатофункціонального ракетного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», на розробку якого було виділено 6,8 млн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України відхилило проєкт.[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?][https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8#%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC коли?] https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 через відсутність фінансування роботи фактично не здійснювалися.
Ракета була готова і казочки розповідай в іншому місці
Ти спалився ********-москальский. Бігом в долбільню володінську.
Чекайте на продовження.
У наступних сезонах нашого серіалу...
Продовжує справу, розпочату вангергейтом?
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
забезпечення волевиявлення, ризики знищення дільниць?
це були чисто риторичні питання з огляду на вашу позицію.
дармоїдівшоуменів. Вся робота - теревенити порожню маячню.
Скільки було застосувань "довгого Нептуна"? Одне.
Німцями було анонсовано розгортання в Україні виробництва, як деякі подумали, ракет Taurus.
А тут Зеленський і потім його
помічниккерівник і за сумісництвом агент ФСБ Єрмак, повторили одне й те саме - нібито запущено виробництво ракети "Сапсан", яка нібито колись у щось навіть влучила на відстані аж 300 км.
Що маємо в реальності? За пару місяців - численні влучання по українському ВПК навіть в найзахищеніших ************* ППО місцях, дещо гасили годинами, дещо вибухало десятки хвилин після влучань.
Після чого Зеленський заявив про плани щодо українського виробництва зброї за кордоном.
До речі, наші масовані удари дронами теж поступово зійшли нанівець. Хіба хтось цьому дивується, коли у нас кремлядська агентура при владі? Вони й здали усі дислокації.
І пару селфі
А потім скажуть - бачите оту 9-ти поверхівку, насправді це не житлова будівля, а замаскована лінія виробництва балістичних ракет, але підлі вороги дивом поцілили саме в неї, тому нам знову потрібні гроші для запуску виробництва.
медійно треба було відповісти.
згадали про сапсан.
чи правильно було далі мовчати = хезе.
до речі, сапсан якось, не альо для отрк.
Комплекс побудований на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
Оркі та колоборонати йдіть за російським кораблем 🖕, буде по вам летіти Сапсани ,буде літіти по вас наши дрони русорізи ! Горіть у пеклі 🔥🔥🔥
То Єрмак сказав - довіри немає.
Розходимся.
Так ні! Дороги для рашистів ремонтував!
9 з 10 доріг "великого годівництва" (і це є ФАКТ!) ведуть з центральної України до східного кордону.