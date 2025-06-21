Зеленский анонсировал открытие украинского производства оружия за рубежом

Украина начала программу Build with Ukraine, и летом будут подписаны соответствующие договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, открытие линий производства планируется не только в странах Европы: "В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине".



"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы", - отметил Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что со странами, которые симпатизируют России, Украина не будет сотрудничать, и ни одна из технологий не должна попасть к ним.

По словам Зеленского, уже есть предварительные договоренности с рядом стран. Среди них - Дания, а также Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Участие в переговорах принимает также частный сектор.

Кроме того, отмечается, что в этом году Украина привлекла для украинского ОПК 43 миллиарда долларов.

"Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - добавил Зеленский.