22 165 63

Зеленский анонсировал открытие украинского производства оружия за рубежом

Зеленский о производстве украинского оружия за рубежом

Украина начала программу Build with Ukraine, и летом будут подписаны соответствующие договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, открытие линий производства планируется не только в странах Европы: "В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине".

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров: "Оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине, пока будет продолжаться война"

В то же время, президент подчеркнул, что со странами, которые симпатизируют России, Украина не будет сотрудничать, и ни одна из технологий не должна попасть к ним.

По словам Зеленского, уже есть предварительные договоренности с рядом стран. Среди них - Дания, а также Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Участие в переговорах принимает также частный сектор.

Кроме того, отмечается, что в этом году Украина привлекла для украинского ОПК 43 миллиарда долларов.

Читайте: Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для совместного производства оружия, - Умеров

"Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (22060) оружие (10442) производство (541)
+35
Йшов четвертий рік війни . Директор всєя України , ще тільки лише - анонсував майбутні плани про початок планування виробництва зброї в країнах Європи . !!
Неймовірна швидкість у прийнятті рішень . !! Просто фантастична .!!
+21
І 3000 ракет... але це не точно.
+21
Гундосий глист постійно щось анонсує, тільки результатів не видно, а ситуація стає все гірше у всіх галузях. Вірити гундосу - себе не поважати.
КРУТОТКЛАСС КРУТО КЛАСС!!!НАКРНЕЦТО!!!
Ще нічого не виробляється і нічого не підписано.
і не зробиться
Само собой это просто БЛА БЛА БЛА!!!У Клоуна это круто получается!эт я так прикалуюсь!он зеПУСТОТА!
А в нас що? Будемо купувати втридорога на тендерах. Потужно.
Зеленський бреше , як дихає у своіх відосиках,
які йому готує Литвин ,
так як немає жодноі ракети ,
обіцяні боневтіком ,
бо головне заборонити допомогу
нашій арміі Порошенку і всім украінцям , які допомагають йому
в цій роботі !!
Проблема в тому, що це будуть робочі місця не для українців.
Проблема не в робочих місцях, проблема, що стріляти нема чим... А це ж людські життя...
Погоджуюсь, але робочі місця теж потрібні.
Для українців є багато вакансій в зсу
откривать производство там где обстрели?
Зліва мільон дронів, справа мільон дронів.....а попереду меріпопінс верещучка на гвинтокрилі
А попереду мільярди дерев.
Дуже потужно, а головне своєчасно.
Коли США дали під сраку, до НаркоЗельцера нарешті прийшла думка що треба своє робити, щоб і надалі режим тримати.
Надо было это сделать еще в 2021, когда стало известно о готовящейся полномасштабной войне.
а тобто окупації частини України з 2014 року було мало для розуміння??
+, тим більше що в 21ст існують навіть OSHW CNC верстати - їх можна масово збирати, ціна низька, чавун можуть обробляти. Це дозволило б масово виробляти арт. снаряди мільйонами на рік.
прикро, що кацапи саме так і роблять, через підставні фірми купують високоточні верстати та нарощують випуск зброї,а у нас нескінченні анонси від вечірнього квартала діда бородача ЗЕпанаса.
Наскільки я розумію, для арт. снарядів висока точність не потрібна: їх якось виробляли ще до створення CNC верстатів.
дивлячись під який ствол,думаю якщо це CAESAR чи PzH 2000 то бажано висока точність, бо надовго не вистачить лайном стриляти.
потрібна висока, бо інакше будь-яке коригування наступного пострілу , м'яко кажучі, буде до лампочки.
Дякую, це пояснює чому американці настільки релігійно відносяться до точності виконання власних снарядів.
та всі так відносяться, бо інакше це марна витрата металу, вибухівки, взагалі коштів і людської праці. Якщо поясок на снаряді буде більше на п'ять соток, то він просто перелетить декілька сот метрів від розрахованої після корегування точки, а якщо менше на п'ять соток, то взагалі не долетить півкілометра. Так само ретельно відносяться до однорідності порохів у зарядах та точності їх навісок. А інакше це марні витрати, а також втрати свого особового складу через неефективність уражень противника.
Гарно сказано. Кращє ніж всяка вікіпедія 🎵
А керованим снарядом можно компенсувати зношений ствол чи низьку якість гармати? Чи коригування Ескалібур діє в радіусі лічених метрів??
мабуть можливо. але в умовах ******** війни при такій щільності спуфінгу ця зброя перестає бути актуальною.
скоморох де наша балістика?
Наша балістика це його бубон у який він вечорами по ТБ для дурнів стукає.
Результатів не видно? А гектари свіжих могил під прапорами жовто-блакитними? Хіба не результат?
Молодець, майже по всім "анонсованим" виробникам зброї в Україні поприлітало, час здавати місця виробництва за кордоном,- чекаємо на "дивні" підриви...
Що він тільки не анонсував і все коту під хвіст як той план перемоги.
Аха, так вот зачем *****... выехал чернышов.
За тобою
В твоем случае лучше Аugum.
Ракети... Він так і сказав, ракети? Прямо балістику?
Сигнальные.
За словами Зеленського, вже є попередні домовленості з низкою країн
Який пАтужний анонс! Не кажучи вже про те, що ціна слова зеленського близька до нуля коли не в мінусі!
Він Зуб дає. Скільки вже у нього в роті зубів залишилося7
американцы за три года без нормальной теоретической базы склепали ядерное оружие, "ленд-лизили" в *********** ценах как ссср, так и всех остальных, немцы под бомбами выпускали по 3000 одних только танков (а еще подлодки, ракеты, самолеты) и т.п. у нас - все приватизировано "эффективными менеджерами" и продано закордон, на металлолом, и чтобы с наваром в 100% минимум - и зачем такое защищать (кому, как и с чем).
Oik.
А, що тільки це чмо не анонсувало.
Оце Чернишов і поїхав запускати виробництво зброї за кордоном! І дружину із сином викликав на підмогу...
А тещу не забув?
Дніщє! Блюванув
Потужна Сцянина знову щось хоче засвітити на відосиках?
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
Це якщо скажуть що нал вивозять так це ж для виробництва . Лінії закупляти . Он навіть цілий мін'єд за кордоном сидить
Клоун хоче мати рейтинг перед виборами, тому бреше і приписує всі досягнення собі особисто
Шо він тільки не анонсува: і країну мрій, і посадки по вєснє, і фонд майбутнього для дітей котрим буде 18 років, і українську вакцину від коаіду, і млн дронів, і млрд дерев, і "нє закрнчу вайну уйду", і мир з 12 травня, і 3000 ракет в 25 році і багато багато чого. І шо, щось получилось???

Це нова обісцянка. Чергова
Верить этому ******* себя не уважать в первую очередь.
Почему этот "президент" не вызывает у меня никаких чувств кроме рвотных рефлексов?
Воно просрочене бреше щоб і далі геноцидити Україну
З шахедами все проґавив - майже три роки коту під хвіст, то треба щось розповідати про якісь успіхи для лохторату, в якого повністю відсутня схильність до логічного аналізу. В травні 74% висловили підтримку президенту - це в той час, коли тривають масовані атаки на цивільну інфраструктуру і ППО погано з цим справляється, бо нема чим збивати. Фахівці кажуть, що давно нема технічних проблем створювати дрони - перехоплювачі проти шахедів. Але виявляється це нікому не потрібно! Далі - новий скандал із відсутністю оборонних укріплень під Сумами. Це чия відповідальність? Як кажуть, питання риторичне.
Отже переважаюча більшість 74% з вами не погоджуються. Оскільки в Україні т.з. демократія і загальне виборче право, то цей абсурд буде продовжуватися. Цікаво до якої межі?
Усе за кордон і пісня доспівана.
Обіцянки цяцянки! Як той мільйон дерев, дронів і т.д.!
"А єслі би на майом мєстє бил би какой та дурачьок?" ....
Скільки ж він думає царствувати, коли на 6-му році замість звітів анонси.
