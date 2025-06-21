Зеленский анонсировал открытие украинского производства оружия за рубежом
Украина начала программу Build with Ukraine, и летом будут подписаны соответствующие договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, открытие линий производства планируется не только в странах Европы: "В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине".
"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы", - отметил Зеленский.
В то же время, президент подчеркнул, что со странами, которые симпатизируют России, Украина не будет сотрудничать, и ни одна из технологий не должна попасть к ним.
По словам Зеленского, уже есть предварительные договоренности с рядом стран. Среди них - Дания, а также Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Участие в переговорах принимает также частный сектор.
Кроме того, отмечается, что в этом году Украина привлекла для украинского ОПК 43 миллиарда долларов.
"Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - добавил Зеленский.
які йому готує Литвин ,
так як немає жодноі ракети ,
обіцяні боневтіком ,
бо головне заборонити допомогу
нашій арміі Порошенку і всім украінцям , які допомагають йому
в цій роботі !!
Коли США дали під сраку, до НаркоЗельцера нарешті прийшла думка що треба своє робити, щоб і надалі режим тримати.
Неймовірна швидкість у прийнятті рішень . !! Просто фантастична .!!
кварталадіда бородача ЗЕпанаса.
А керованим снарядом можно компенсувати зношений ствол чи низьку якість гармати? Чи коригування Ескалібур діє в радіусі лічених метрів??
Який пАтужний анонс! Не кажучи вже про те, що ціна слова зеленського близька до нуля коли не в мінусі!
на металлолом, и чтобы с наваром в 100% минимум - и зачем такое защищать (кому, как и с чем).
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
Це нова обісцянка. Чергова