Зеленський анонсував відкриття українського виробництва зброї за кордоном

Зеленський про виробництво української зброї за кордоном

Україна почала програму Build with Ukraine, і влітку буде підписано відповідні домовленості про початок експорту українських технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відкриття ліній виробництва планується не лише в країнах Європи: "у тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні".

"Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров: "Зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні, допоки триватиме війна"

Водночас президент наголосив, що із країнами, які симпатизують Росії, Україна не співпрацюватиме, і жодна з технологій не має потрапити до них.

За словами Зеленського, вже є попередні домовленості з низкою країн. Серед них - Данія, а також Норвегія, Німеччина, Велика Британія та Литва. Участь у переговорах бере також приватний сектор.

Крім того, зазначається, що цього року Україна залучила для українського ОПК 43 мільярди доларів.

Читайте: Україна та партнери створюють "оборонний Рамштайн" для спільного виробництва зброї, - Умєров

"Це гроші на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК. Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера", - додав Зеленський.

зброя (7744) виробництво (1753)
