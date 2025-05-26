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Зеленский провел Ставку: поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков и баллистики

Зеленский на Ставке поручил значительно увеличить производство дронов

Президент Владимир Зеленский провел 26 мая новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по результатам которого поручил увеличить производство дронов-перехватчиков в Украине.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Ставке были разобраны последствия российских ударов, их тактика применения дронов и ответы Украины.

"Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет", - рассказал президент.

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Также был подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Малюка.

"Хорошие есть результаты. Спасибо. Хочу отметить сегодня наших защитников неба. На днях хорошо проявили себя наши пилоты боевой авиации - F-16 и "миражей". Значительную часть крылатых ракет сбили именно они. Спасибо! Также 11-я зенитная ракетная Шепетовская бригада, 96-я зенитная ракетная Киевская, 138-я Днепровская, 208-я Херсонская и 301-я Никопольская зенитные ракетные бригады - спасибо вам за меткость! И всем подразделениям защиты нашего неба: мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, РЭБовцы. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! И всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) дроны (4041) Ставка (130) баллистические ракеты (406) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+21
Та доручати він мастак. Як і в зачитуванні текстів від спічрайтера.
От тільки скільки не доручай, тим хто завалив більшу частину військового виробництва, результату не буде.
P.S. Для 73% превентивно поясню - в даний момент, потрібно піднімати питання "Чому досі не зроблено...." і проводити реальні кадрові зміни, з посадкою винних не в крісло посла, а в СІЗО. Але не може ж ОПа посадити в СІЗО саму себе?
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26.05.2025 21:04
+14
Не кошмарити виробників комплексів Ай- Петрі, які добре показали себе на фронті, так і не дав доручення?

"Ай-Петрі СВ - український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави. Інвестиції в сумі близько 150 мільйонів гривень зробив Фонд Порошенка. Комплекс призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів (БПЛА)."
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26.05.2025 21:11
+11
Провів чи зробив ... ставку?)
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26.05.2025 21:02
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Балістики...тої що з мільярд дерев
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26.05.2025 21:01 Ответить
Сил не вистачає. Скільки можна звіздіти про міфічну балістику? Та запустіть по параші бодай одну ракету.
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26.05.2025 21:59 Ответить
Провів чи зробив ... ставку?)
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26.05.2025 21:02 Ответить
Та доручати він мастак. Як і в зачитуванні текстів від спічрайтера.
От тільки скільки не доручай, тим хто завалив більшу частину військового виробництва, результату не буде.
P.S. Для 73% превентивно поясню - в даний момент, потрібно піднімати питання "Чому досі не зроблено...." і проводити реальні кадрові зміни, з посадкою винних не в крісло посла, а в СІЗО. Але не може ж ОПа посадити в СІЗО саму себе?
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26.05.2025 21:04 Ответить
Ідем на рекорд?
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26.05.2025 21:05 Ответить
А без доручення Найвеличнішого ніхто не здогадається робити більше дронів.Він один такий розумний на всю Україну?
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26.05.2025 21:06 Ответить
Там ще гроші потрібні. Про гроші на це все Зєлєнскій не сказав ні слова. Воно і правильно - гроші на клумби, дороги, тєлємарафон і малую толіку - у власні закрома.
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26.05.2025 21:43 Ответить
Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики

"Милостиво повелѣть соизволилъ" (с)
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26.05.2025 21:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw&pp=ygUU0KbQtSDQstC20LUg0LHRg9C70L4%3D Це ж було вже!
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26.05.2025 21:11 Ответить
а ті кому доручив про це не знали?
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26.05.2025 21:11 Ответить
а можно этого охочого как то придушить?
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26.05.2025 21:11 Ответить
заїбав зайобувать
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26.05.2025 21:11 Ответить
Не кошмарити виробників комплексів Ай- Петрі, які добре показали себе на фронті, так і не дав доручення?

"Ай-Петрі СВ - український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави. Інвестиції в сумі близько 150 мільйонів гривень зробив Фонд Порошенка. Комплекс призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів (БПЛА)."
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26.05.2025 21:11 Ответить
"Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет", - розповів президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3554482 - нагадує новорічний виступ кварталу
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26.05.2025 21:12 Ответить
Балістика робись, раз-два
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26.05.2025 21:14 Ответить
Подрочив, доручив, бла-бла🙈🙈🙈. А організувати виробництво, виділити на це гроші, яке мало статися ще три роки тому, це хто, може зінка мала зробити?
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26.05.2025 21:15 Ответить
Приблизно це доручення на Ставці виглядало десь так, виходить президент і каже:

- Дрони-перехоплювачі, я президент і доручаю вам негайно збільшитися у виробництві!
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26.05.2025 21:18 Ответить
Пане Володимире, а що це за "балістична програма"? Вперше про неї почув! Наскільки пам'ятаю, український ВПК впритул наблизився до розробки й серійного виробництва ОТРК "Грім-2", подальше фінансування якого було припинено саме Вами у 2019 році! Якщо не секрет - коли, зрештою, Україна опанує виробництво балістичних ракет? Пам'ятаю добре, що про початок їх масового виробництва саме Ви "прокукарєкали" всім нам вже більше року тому! І де ті балістичні ракети, пане Володимире? Чи язиком триндіти - не мішки ворочати?
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26.05.2025 21:18 Ответить
Розробки вже давно завершені.Потрібно було від цього членограя просте тупе доручення на фінансування виробництва. Він зрадник, в Омані домовився з представником *****, що поховає всі програми під словесним проносом і ось результат- Україна в руїнах, а людям розповідає казки як він працює іі навіть не спить тим часом його космічні кораблі бороздять просторами космосу..
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26.05.2025 23:39 Ответить
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-doruchiv-maksimalno-priskoriti-stvorennya-ukrainskoi-balistiki
Це ще до тих, які пообіцяв прискорити? Прискорити прискорене?
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26.05.2025 21:19 Ответить
Подивимось що з того буде. Нам треба один універсальний перехоплювач, не зоопарк від тисячі виробників. Над яким працювати будуть всі, інакше нас перетворять на попіл дуже швидко.
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26.05.2025 21:23 Ответить
Нам потрібен один президент -український.Тоді все буде!
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26.05.2025 23:42 Ответить
И чтоб к утру был мост, анжинерной работы!
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26.05.2025 21:24 Ответить
Нацбанк за наказом Банкової вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі".
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
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26.05.2025 21:26 Ответить
Поручения регулярно и серийно, осталось только что бы СОУ обещанное получили.
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26.05.2025 21:27 Ответить
бла....бла....бла....
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26.05.2025 21:28 Ответить
Ти вже давно розказував, що три тисячи ракет в рік будем робити. Балабол нікчемний...
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26.05.2025 21:29 Ответить
Зробив потужність провів ставку ...балістика-фуістіка...перехоплювачі...напрацьовки
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26.05.2025 21:29 Ответить
Він просто найпотужніший з найпотужних. Через це в нього труси завжди коричневі.
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26.05.2025 21:36 Ответить
- А ГРОШІ та РОБІТНИКІВ на це ти нам даси?!
- Що за нахабність, вам ще й НАШУ заначку та "ухилянтів" давати?!!!
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26.05.2025 21:39 Ответить
Не пройшло і чотирьох років....Закрив перед війною ракетни програми.а тепер.коли пів країни в рухнах.дойшло...Нарешті...
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26.05.2025 21:39 Ответить
Як-би ти **** не заважав Порошенкові то не треба-б було твоїх дибільних закликів .
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26.05.2025 21:44 Ответить
Как баллистики?! А до этого чем занимались?! Велике будівництво і Велике відновлення?!?!?!
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26.05.2025 22:00 Ответить
Бредятіна
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26.05.2025 22:00 Ответить
А як же засновник ко(с)мічних військ Веніславський? Чому до сих пір не на навколоземній орбіті? Такий ресурс- відомі без діла. Терміново дати доручення!
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26.05.2025 22:03 Ответить
черговий словесний понос Оманської Гниди ..
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26.05.2025 22:03 Ответить
доручатель ****...
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26.05.2025 22:05 Ответить
На хіба вам ті дрони. Нам негайно,поки весна, треба висадити мільярд дерев, котрі обіцяв Зеленський! А тоді вже займемося дронами...
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26.05.2025 22:19 Ответить
Планав грамадьйо!!
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26.05.2025 22:23 Ответить
Пістло хрипате, воно може тільки доручати!!!
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26.05.2025 22:24 Ответить
Просто мудак
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26.05.2025 22:34 Ответить
Доки цей скунс буде смердіти.
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26.05.2025 22:45 Ответить
0 х 'Потужність' = 0
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26.05.2025 22:57 Ответить
Це вже вкотре доручив "про балістику"?
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26.05.2025 22:59 Ответить
А де такі обіцяні наші сотні далекобійних ракет!?...
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26.05.2025 23:30 Ответить
Шість років президент.Ніхто так довго не сидів без виборів, часу було більш ніж достатньо! Заява 26.05.25-Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми!!!! це знову жарт в стилі 95кварталу?
Отож, ще нічого не зроблено! Це пи.дець. Одним словом- ПОЦ!
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26.05.2025 23:32 Ответить
Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів Джерело: https://censor.net/ua/n3554482
Доручив, то доручив. А ресурси для цього є? Та пофіг питання про ресурси. Основне звуить куто- ДОРУЧИВ. Так виходить до цього виробляли менше не тому що ресурси не дозволяли, а тому. що не було доручення від ВЕРХОВНОГО.
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26.05.2025 23:52 Ответить
 
 