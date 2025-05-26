Зеленский провел Ставку: поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков и баллистики
Президент Владимир Зеленский провел 26 мая новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по результатам которого поручил увеличить производство дронов-перехватчиков в Украине.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Ставке были разобраны последствия российских ударов, их тактика применения дронов и ответы Украины.
"Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет", - рассказал президент.
Также был подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Малюка.
"Хорошие есть результаты. Спасибо. Хочу отметить сегодня наших защитников неба. На днях хорошо проявили себя наши пилоты боевой авиации - F-16 и "миражей". Значительную часть крылатых ракет сбили именно они. Спасибо! Также 11-я зенитная ракетная Шепетовская бригада, 96-я зенитная ракетная Киевская, 138-я Днепровская, 208-я Херсонская и 301-я Никопольская зенитные ракетные бригады - спасибо вам за меткость! И всем подразделениям защиты нашего неба: мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, РЭБовцы. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! И всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.
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От тільки скільки не доручай, тим хто завалив більшу частину військового виробництва, результату не буде.
P.S. Для 73% превентивно поясню - в даний момент, потрібно піднімати питання "Чому досі не зроблено...." і проводити реальні кадрові зміни, з посадкою винних не в крісло посла, а в СІЗО. Але не може ж ОПа посадити в СІЗО саму себе?
"Милостиво повелѣть соизволилъ" (с)
"Ай-Петрі СВ - український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави. Інвестиції в сумі близько 150 мільйонів гривень зробив Фонд Порошенка. Комплекс призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів (БПЛА)."
- Дрони-перехоплювачі, я президент і доручаю вам негайно збільшитися у виробництві!
Це ще до тих, які пообіцяв прискорити? Прискорити прискорене?
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
- Що за нахабність, вам ще й НАШУ заначку та "ухилянтів" давати?!!!
Отож, ще нічого не зроблено! Це пи.дець. Одним словом- ПОЦ!
Доручив, то доручив. А ресурси для цього є? Та пофіг питання про ресурси. Основне звуить куто- ДОРУЧИВ. Так виходить до цього виробляли менше не тому що ресурси не дозволяли, а тому. що не було доручення від ВЕРХОВНОГО.