Зеленский провел Ставку: поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков и баллистики

Президент Владимир Зеленский провел 26 мая новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего, по результатам которого поручил увеличить производство дронов-перехватчиков в Украине.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Ставке были разобраны последствия российских ударов, их тактика применения дронов и ответы Украины.

"Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет", - рассказал президент.

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Также был подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Малюка.

"Хорошие есть результаты. Спасибо. Хочу отметить сегодня наших защитников неба. На днях хорошо проявили себя наши пилоты боевой авиации - F-16 и "миражей". Значительную часть крылатых ракет сбили именно они. Спасибо! Также 11-я зенитная ракетная Шепетовская бригада, 96-я зенитная ракетная Киевская, 138-я Днепровская, 208-я Херсонская и 301-я Никопольская зенитные ракетные бригады - спасибо вам за меткость! И всем подразделениям защиты нашего неба: мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, РЭБовцы. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! И всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

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