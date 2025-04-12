Украина представила новую ракету-дрон "Барс"

В прошлом году Украина разработала новый тип вооружения - ракету-дрон под названием "Барс". В то же время подробности относительно технических характеристик или боевого применения нового образца пока не разглашаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом во время брифинга "Українська зброя 2024" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

По словам чиновника, в прошлом году Украина начала создавать новое поколение крылатых ракет, в частности - разработки, которые он охарактеризовал как "ракеты-дроны". В эту категорию, кроме "Барса", входят также "Паляниця", "Пекло" и "Рута".

Сметанин отметил, что если в 2023 году украинский оборонно-промышленный комплекс выпускал только одну модель крылатых ракет - "Нептун", то в 2024-м арсенал пополнился значительным количеством новых разработок. Это позволило в восемь раз увеличить объем производства по сравнению с предыдущим годом.

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