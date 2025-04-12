Украина представила новую ракету-дрон "Барс"
В прошлом году Украина разработала новый тип вооружения - ракету-дрон под названием "Барс". В то же время подробности относительно технических характеристик или боевого применения нового образца пока не разглашаются.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом во время брифинга "Українська зброя 2024" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
По словам чиновника, в прошлом году Украина начала создавать новое поколение крылатых ракет, в частности - разработки, которые он охарактеризовал как "ракеты-дроны". В эту категорию, кроме "Барса", входят также "Паляниця", "Пекло" и "Рута".
Сметанин отметил, что если в 2023 году украинский оборонно-промышленный комплекс выпускал только одну модель крылатых ракет - "Нептун", то в 2024-м арсенал пополнился значительным количеством новых разработок. Это позволило в восемь раз увеличить объем производства по сравнению с предыдущим годом.
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Де Воно Все?????
ну Довгий Нептун
де міфічні балістичні ракети, які мають і Пончик і дядьку з полотєнцами на голові
агов, касмічєська держава, плять !
ЗЄльоне тріпло
Передай свойому хозяїну Дермаку, що люди нічого на забули і після вигнання кацапів ЗЕшобла за все відповість.
ознайомтеся
А не можна припинити називати озброєння якимось назвами, котрі більше личать як клички домашніх тварин?!!
Все у кацапів наслідують.
Ну є ж нормальна номенклатура, наприклад:
- дрони (тип Д) модифікація ... (наприклад У - ударний, Р - розвідник) і т.д.;
Ракети:
- крилаті (тип К або КР) модифікація ...
- балістичні (тип Б) модифікація ...
Кому треба по колу обов'язків ті знають про що йдеться, а публіці з диванів це і знати не потрібно.
Бо це не змагання блогерів "...хто перший десь купить інформацію і вивалить її в ефір" це війна.
На стадії розробки та до моменту прийняття на озброєння розробники можуть називати виріб як їм заманеться.
А в армії все повинно бити систематизовано і рознесено по каталогах (бо це логістика).
і кожен виріб має код предмета постачання - не переймайтеся
Це понти і не більше.
Краще бути ніж здаватись...
Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+ - «Фланкер-Э+»)
Ту-22М («изделие 45», по кодификации НАТО: Backfire)
т.д. буде А - армійський. В результаті отримаємо - "ДУРА".
Так вам більше подобається?
ПІЗДЮН - поліцейський інспектор захисту дитинства та юнацтва;
ПІДОР - патрульний інспектор дорожнього регулювання;
ГЕІ - Державна єдина інспекція».
і живуть.
Щоб ніхто не здогадався
Про ці новинки має першим дізнаватись ворог, споглядаючи на руйнування від удару новою зброєю
Але вже стільки було брехні і пустопорожнього піару, що віри майже нуль((( на превеликий жаль(
Безвідповідальність і жага влади вічної це теж зброя але не оборонна для України(
Вона вже мала б застосовуватись по релізам судячи.
Чи хтось просто в голос прочитав уривок з книжки «Гіперболоід інженера Гаріна»?
Все це дратує, а не примножує стійкість.
Нехай промовистим стане застосування всіх ціх речей і їх враження по ворогу.