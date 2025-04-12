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Новости Ракетная программа Украины
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Украина представила новую ракету-дрон "Барс"

Герман Сметанин о новой ракете-дроне

В прошлом году Украина разработала новый тип вооружения - ракету-дрон под названием "Барс". В то же время подробности относительно технических характеристик или боевого применения нового образца пока не разглашаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом во время брифинга "Українська зброя 2024" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

По словам чиновника, в прошлом году Украина начала создавать новое поколение крылатых ракет, в частности - разработки, которые он охарактеризовал как "ракеты-дроны". В эту категорию, кроме "Барса", входят также "Паляниця", "Пекло" и "Рута".

Сметанин отметил, что если в 2023 году украинский оборонно-промышленный комплекс выпускал только одну модель крылатых ракет - "Нептун", то в 2024-м арсенал пополнился значительным количеством новых разработок. Это позволило в восемь раз увеличить объем производства по сравнению с предыдущим годом.

Читайте также: Украина ежемесячно применяет баллистические ракеты и "Довгий Нептун", - Сметанин

Автор: 

ракеты (3568) дроны (3907) Герман Сметанин (29)


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Топ комментарии
+46
Балістичну ракету Смарагдовий стрижень-1 та гіперзвук Стрімкий піаніст-2.
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12.04.2025 07:53
+41
Як ці брехуни уже надоїли.
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12.04.2025 07:38
+31
Це дуже корелюється з мілліардом дерев і смартфоном для кожного пенсіонера. Найвеличніший автор всім відомий.
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12.04.2025 07:48
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Правила форума Совет форумчан
Як ці брехуни уже надоїли.
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12.04.2025 07:38 Ответить
Це дуже корелюється з мілліардом дерев і смартфоном для кожного пенсіонера. Найвеличніший автор всім відомий.
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12.04.2025 07:48 Ответить
Буданов казав що правду людям казати не потрібно. Бо вони почнуть панікувати та масово топитись в Тисі.
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12.04.2025 09:37 Ответить
Більш того, Буданов присвоїв собі право вирішувати, кому бути громадянином, а кому ні.
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12.04.2025 10:11 Ответить
Балістичну ракету Смарагдовий стрижень-1 та гіперзвук Стрімкий піаніст-2.
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12.04.2025 07:53 Ответить
...потужний Стрімкий пісюаніст.
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12.04.2025 07:58 Ответить
По-розумному, представлять треба не на язиці "придворного брехуна" - а на знищеному ворожому об"єкті...
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12.04.2025 08:07 Ответить
А по ходу только Нептун и есть от плохого Порошенко
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12.04.2025 10:24 Ответить
Просте Питання....
Де Воно Все?????
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12.04.2025 07:54 Ответить
а нпз і аеродроми чим палять по Вашому?
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12.04.2025 07:56 Ответить
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12.04.2025 07:58 Ответить
Нігуя собі бандура!
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12.04.2025 08:12 Ответить
Ви про розміри? Нічого великого. Розмір як ракета для ППО. Порівняйте з колесом.
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12.04.2025 09:36 Ответить
ну, Нептун,
ну Довгий Нептун

де міфічні балістичні ракети, які мають і Пончик і дядьку з полотєнцами на голові

агов, касмічєська держава, плять !
ЗЄльоне тріпло
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12.04.2025 09:38 Ответить
А з ліва і з права - то поворотніки? А де дитяче крісло з рулем?
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12.04.2025 09:39 Ответить
ну що це? Чие це? скільки виготовили чи хоч скільки плануеться виготовити? А так -ба, фотка гарна!
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12.04.2025 13:14 Ответить
Там де і розрекламований дрон Паляниця. А як усі тоді раділи.
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12.04.2025 13:43 Ответить
Якби блазень не заблокував всі розробки ракет, які курував Порошенко а контролював їх розробку і випробування Турчинов, то фюрер кацапів ***** не ризикнув-би напасти на Україну.
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12.04.2025 07:56 Ответить
Все вже було розроблено і випробувано. Треба тільки було профінансувати . Але блазень не хотів відволікатися і поспішив виконувати вказівку фюрера кацапів *****, яку найвеличніший отримав в Омані - ремонтувати дороги для кацапських танків, щоб вони взяли Київ за 3 дні. Але не сталося, як гадалося, ***** отримав по соплям і дременув на даунбас.
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12.04.2025 08:05 Ответить
Ну яке там насичення, коли ***** дав блазню іншу команду : дороги для танків на півночі, розмінуванни Чонгару, де було розміновано 4 мости і 6 дамб. А маленькай дрищик привик виконувати вказівки *****, а то горять гастролі 95 кварталу на даунбасі і кацапії. А що таке 750 лямів, коли Україна через війну має збитки близько трильйона баксів, а ще сотні тисяч загиблих через недолугість найвеличнішого ідіота і його зграї.

Передай свойому хозяїну Дермаку, що люди нічого на забули і після вигнання кацапів ЗЕшобла за все відповість.
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12.04.2025 09:08 Ответить
дурний ти я пробка, коли не розумієш різниці в порядках чисел які потрібні для насичення армії ракетами і вартості асфальту
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12.04.2025 09:12 Ответить
Висер зараховано. Після зміни зайди до свого куратора Дермака, отримаеш гранчак бояри і 200 гр. ліверки на закуску. А ще в якості премії він разтебне зіпер на свойх штанцях. Ну.... а далі ти знаєш, не перший раз.
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12.04.2025 09:31 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_otrk_sapsan_nazvano_realnij_stan_rozrobki_jakij_likviduje_vsi_mozhlivi_iljuziji-11926.html

ознайомтеся
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12.04.2025 08:24 Ответить
Вже від цих назв в голові все обертом...
А не можна припинити називати озброєння якимось назвами, котрі більше личать як клички домашніх тварин?!!
Все у кацапів наслідують.
Ну є ж нормальна номенклатура, наприклад:
- дрони (тип Д) модифікація ... (наприклад У - ударний, Р - розвідник) і т.д.;
Ракети:
- крилаті (тип К або КР) модифікація ...
- балістичні (тип Б) модифікація ...
Кому треба по колу обов'язків ті знають про що йдеться, а публіці з диванів це і знати не потрібно.
Бо це не змагання блогерів "...хто перший десь купить інформацію і вивалить її в ефір" це війна.
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12.04.2025 07:56 Ответить
називають розробники, як хочуть
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12.04.2025 07:59 Ответить
Розробники ці вироби розробляють не для себе а для армії.
На стадії розробки та до моменту прийняття на озброєння розробники можуть називати виріб як їм заманеться.
А в армії все повинно бити систематизовано і рознесено по каталогах (бо це логістика).
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12.04.2025 08:07 Ответить
так воно і рознесено
і кожен виріб має код предмета постачання - не переймайтеся
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12.04.2025 08:15 Ответить
Якщо вже правильно - то копіювання "кличок" - не кацапська "метода"... А саме західна... Ще до створення НАТО літаки та інша техніка, крім буквенно-цифрових індексів, мала "клички. "Корсар", "Мустанг", "ліберейтор", "Аерокобра", "Тандерболт" "Кітті Хоук", "Спітфайр", Грант", "Лі", "Шерман"...
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12.04.2025 08:04 Ответить
І що, це якось впливало на їх бойові властивості!
Це понти і не більше.
Краще бути ніж здаватись...
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12.04.2025 08:08 Ответить
Я тобі просто сказав, що це не "кацапська" придумка... А що ти сам собі "понапридумував" - то ТВОЇ проблеми...
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12.04.2025 08:18 Ответить
Що ТИ напридумував - так це "Спітфайр" замість "Спідфайр"
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12.04.2025 11:40 Ответить
.................................................
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12.04.2025 13:36 Ответить
Вони (НАТО) давали імена навіть радянській зброї.
Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+ - «Фланкер-Э+»)
Ту-22М («изделие 45», по кодификации НАТО: Backfire)
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12.04.2025 13:09 Ответить
Я знаю...
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12.04.2025 13:29 Ответить
То я просто додав до Вашої відповіді. )
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12.04.2025 14:06 Ответить
Я не заперечую... Колись, у молодості, виписував "Зарубежное военное обозрение" - тому багато в цій галузі знаю...
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12.04.2025 14:10 Ответить
"- дрони (тип Д) модифікація ... (наприклад У - ударний, Р - розвідник) і т.д.;"
т.д. буде А - армійський. В результаті отримаємо - "ДУРА".
Так вам більше подобається?
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12.04.2025 10:17 Ответить
У системі МВС па-рашиЇ (кацапіЇ) є нові поліцейські підрозділи
ПІЗДЮН - поліцейський інспектор захисту дитинства та юнацтва;
ПІДОР - патрульний інспектор дорожнього регулювання;
ГЕІ - Державна єдина інспекція».
і живуть.
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12.04.2025 13:08 Ответить
Я б назвав єлдак-1
Щоб ніхто не здогадався
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12.04.2025 08:03 Ответить
Ще можна "рояль-ЗЕ", але це вже має бути щось стратегічне та балістичне
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12.04.2025 10:20 Ответить
Хвали мене моя губонько 🤬
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12.04.2025 08:05 Ответить
Боневтік що тільки не анонсував,тепер заміну знайшли.Таке враження туди тільки гроші "вкладають".Де застосування.Кожен день має палати на болотах.Чи може це такі вироби як мінометні міни 120 та 82 мм калібру?
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12.04.2025 08:06 Ответить
Якщо б український оборонний комплекс випускав з 2019 по 2022 ракети Нептун та ракети Грім (Сапсан) та якщо б межа з Кримом була замінована та не були звідти відведені наші бригади, то широкомасштабна війна б не почалася. Зараз розказують про багато назв в про Пекло і про Паляницю і тепер про Барс, але де удари по Москві? Де удари по залізнодорожному сполученню яке кацапи встигли побудувати від Маріуполя до Криму?
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12.04.2025 08:07 Ответить
це вам не Балалайка- Шахед !
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12.04.2025 08:18 Ответить
Треба було назвати "путінський пісюнчик". Ото б росзмі намаялись би з формолюванням новин... ))
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12.04.2025 08:21 Ответить
Сырскому должно понравится, ведь он тоже "Барс".
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12.04.2025 08:21 Ответить
О! Так його і на ній запустити! Барс? Барс!
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12.04.2025 13:16 Ответить
Крилаті ракети якими росія обстрілює Україну виробляв Харківський завод в часи СРСР. Вся документація повинна бути в наявності. Для відновлення виробництва будь-де потрібні місяці , а не роки.
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12.04.2025 08:29 Ответить
Герман Володимирович Сметанін (нар. 8 жовтня 1992, Харків) - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (з 5 вересня 2024 року).========У цього пісюнка молочні зуби вже повипадали?
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12.04.2025 08:35 Ответить
І сидить знову морда з барбершопу
Про ці новинки має першим дізнаватись ворог, споглядаючи на руйнування від удару новою зброєю
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12.04.2025 08:39 Ответить
Таке не представляти треба, а терміново налагоджувати виробництво. Але піар то наше все, коли при владі шоумени
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12.04.2025 08:39 Ответить
Мені дуже хочеться, що все це була правдива інфа і дай то Бог.
Але вже стільки було брехні і пустопорожнього піару, що віри майже нуль((( на превеликий жаль(

Безвідповідальність і жага влади вічної це теж зброя але не оборонна для України(
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12.04.2025 09:51 Ответить
А що з лазерною зброєю?
Вона вже мала б застосовуватись по релізам судячи.
Чи хтось просто в голос прочитав уривок з книжки «Гіперболоід інженера Гаріна»?
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12.04.2025 09:47 Ответить
українську теріторію здають як патрушев прописав говнокомандуючому 🤡...міст в Криму стоїть ...де ті ракети х..то зна , зеленська шобла готується до маніпуляцій на виборах ,пару ракет має ,та і то ,шоб Банк Пороха розбомбити ...
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12.04.2025 10:10 Ответить
Ви залюбили своїми презентаціями порожніми.Розробили?Гуд Так скільки виготовили і по рашці запустили?
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12.04.2025 09:54 Ответить
Хтось має порадити вже не коментувати такі речі нікому з посадовців НІКОЛИ!!!
Все це дратує, а не примножує стійкість.
Нехай промовистим стане застосування всіх ціх речей і їх враження по ворогу.
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12.04.2025 09:54 Ответить
ІБД младо-кацапа смєтаніна....
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12.04.2025 10:11 Ответить
гнида сметанін до бракованих мін тепер додає браковані ракети
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12.04.2025 10:46 Ответить
"арсенал у 2024 році повповнився значною кількістю" видумок... вєсьолих і разних і такіх мілих сердцу бальшога і нєпєрєможнага ссанича...
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12.04.2025 11:22 Ответить
ракета-бздрон!! в таке вірю.
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12.04.2025 11:33 Ответить
Ну і де вони!!!!! Може перейняти досвід у хуситів??
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12.04.2025 11:36 Ответить
А що лазер вже не достає ?
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12.04.2025 12:04 Ответить
Заіпали вже, марафонці-***********, а де "старі" ракети? Там де мільярд дерев, там де дрони і там де КАБи? Якщо ВПК випускає мільйоні дронів, то якого хера усі збирають гроші на дрони?
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12.04.2025 13:00 Ответить
Иран - очевидно - может. и яо - тоже. у нас почему-то "министры" только поговорить (и не о своих заслугах, но за бабло как будто склепали столько же лично, и ядерные боеголови дома лежат)
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12.04.2025 14:11 Ответить
Де вони ті ракети ніхто не знає. Одна ракета нічого не означає.
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12.04.2025 15:44 Ответить
Це мало бути у 2020 році . Всьому спізнилися усі знають !
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12.04.2025 17:03 Ответить
 
 