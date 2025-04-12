Украина ежемесячно применяет баллистические ракеты и "Довгий Нептун", - Сметанин
Украинская армия ежемесячно применяет ракеты "Довгий Нептун" и баллистические ракеты.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Баллистические ракеты ежемесячно применяются и "Довгий Нептун" также применяется на регулярной основе", - сказал Сметанин.
Кроме того, комментарий относительно баллистики украинского производителя сделал и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.
"Мы не ответим вам больше, чем сказал президент: "У нас есть своя баллистическая ракета, которая серийно изготавливается и есть успешное ее применение", - заявил Камышин. Сметанин добавил, что "вы могли видеть их в новостях".
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покажіть бодай один пуск української балістичної ракети !
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Тож, молочний кіндерсюрприз як завжди звиздить.
Чому не Зірку смерті?
Ну і що, що геть нема об'єктивних підтверджень. ******* ж - не мішки тягати.
"Щоб ворог не здогадався"?
Ну так ворог і так краще ВАС знає куди, чим та скільки по ньому влучили!
Єдина причина не говорити - що би МИ не взнали, наскільки ви МАЛО ракет виробляєте!
- А ШО ОСОБИСТО ТИ ЗРОБИВ ДЛЯ ЗАХИСТУ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ???
А ЧОМУ ТАК МАЛО ???
2. Зупинив виробництво ***********.
3. Розформував танкову бригаду.
4. Вивів війська з Півдня.
5. Прохерив підготовку до вторгнення.
6. Здав Південь.
7.Постійний срач з корупційними скандалами.
8. Постійний срач з міжнародними партнерами.
9.Гоніння опозиції і військових.
10.Постійна брехня...недолуге управління державним апаратом...
Ну і ще: нада пасматрєть в глаза, дгаваріцца псрєдінє, просто пєрємтать стрєлять, Стамбул, Оман... Узурпація влади, конституційний переворот... ... І т.д., і т.д....
Тобі того мало?!
То тоді чого ти підкацапник вимагаєшь від інших.
ПОЧНИ З СЕБЕ.
ПОЧНИ З СЕБЕ, тварюко зелена.
Удобище "довгим нептуном" хвалиться. А то, що того Нептуна не було на початок вторгнення, ні Вільх, ні Громів, ні Богдан, бо ж нада пєрєстать стрєлять і заглянуть в в глаза...
Стугни люди просто викрадали, щоб кацапам не дісталось, бо ви, сучища, здали країну. Не було ні оборонних споруд, відведені війська... Та навіть наказу про організацію оборони не було! Лише за це вас, гнид зелених, треба на куски розірвати, бо то обернулось тисячами і тисячами людських життів...
І воно, удобище, сьогодні каже, почни з себе?! Ти, мерзото, в сто крат гірше того кацапа. Кацап ворог, а ти ж, падло хто? Хто ти, удобище зелене? Скільки ти, тварюко, біди тій країні і її людям натворило?
суспільствостадо.
А ми хочемо почати з ПРЕЗИДЕНТА!
Від нього набагато більше залежить.
А поки вмикаємо телемарафон і насолоджуємось польотом Довгого Нептуна та балістичних ракет.... Як там казав пан Буданов - Під час війни всю правду знати зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей.
- клоунів
- корупціонерів (тобто тих, хто світився в "корупційних" ділах)
- колишніх членів антиукраїнських партій
- вічних чиновників, в яких дуже успішні бізнес-жінки, діти, котрі в 18 вже мають фірми з мільйонними оборотами і т.п.
- тих хто 10 років, живе на зароблені 11 років тому 5 тисяч гривень (за деклараціями) та купує авто і житло в магазинах "все по 49тисяч".
- тих хто роздає "гречку" (вони будуть швидко відбивати затрачене)
І .т.п.
Одне лише не обрання таких людей, дасть шанси на існування Україні.
А можна ще обирати, слухаючи і читаючи програми кандидатів. І обирати конкретику, а не "я за все хороше, проти всього поганого".
для ракет є дійсно важливі цілі