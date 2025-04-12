Украина ежемесячно применяет баллистические ракеты и "Довгий Нептун", - Сметанин

Украинская армия ежемесячно применяет ракеты "Довгий Нептун" и баллистические ракеты.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Баллистические ракеты ежемесячно применяются и "Довгий Нептун" также применяется на регулярной основе", - сказал Сметанин.

Кроме того, комментарий относительно баллистики украинского производителя сделал и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

"Мы не ответим вам больше, чем сказал президент: "У нас есть своя баллистическая ракета, которая серийно изготавливается и есть успешное ее применение", - заявил Камышин. Сметанин добавил, что "вы могли видеть их в новостях".

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