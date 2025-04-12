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Новости Ракетная программа Украины Украинская ракета Довгий Нептун
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Украина ежемесячно применяет баллистические ракеты и "Довгий Нептун", - Сметанин

Министр стратегических промышленностей Герман Сметанин

Украинская армия ежемесячно применяет ракеты "Довгий Нептун" и баллистические ракеты.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Баллистические ракеты ежемесячно применяются и "Довгий Нептун" также применяется на регулярной основе", - сказал Сметанин.

Кроме того, комментарий относительно баллистики украинского производителя сделал и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

"Мы не ответим вам больше, чем сказал президент: "У нас есть своя баллистическая ракета, которая серийно изготавливается и есть успешное ее применение", - заявил Камышин. Сметанин добавил, что "вы могли видеть их в новостях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об украинском оружии: "Паляница", "Пекло", "Рута" - летят. Баллистика - готовится

Автор: 

Камышин Александр (82) Герман Сметанин (29) баллистические ракеты (377)


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Топ комментарии
+31
Щомісяця - це, починаючи з березня, аж цілий один раз. Майстер художнього пистьожу - Віслюк може приревнувати.
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12.04.2025 01:36
+20
Идиот. Услужливый дурак хуже врага.
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12.04.2025 01:40
+16
!. Заблокував ракетну програму.
2. Зупинив виробництво ***********.
3. Розформував танкову бригаду.
4. Вивів війська з Півдня.
5. Прохерив підготовку до вторгнення.
6. Здав Південь.
7.Постійний срач з корупційними скандалами.
8. Постійний срач з міжнародними партнерами.
9.Гоніння опозиції і військових.
10.Постійна брехня...недолуге управління державним апаратом...
Ну і ще: нада пасматрєть в глаза, дгаваріцца псрєдінє, просто пєрємтать стрєлять, Стамбул, Оман... Узурпація влади, конституційний переворот... ... І т.д., і т.д....
Тобі того мало?!
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12.04.2025 08:28
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Правила форума Совет форумчан
Щомісяця - це, починаючи з березня, аж цілий один раз. Майстер художнього пистьожу - Віслюк може приревнувати.
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12.04.2025 01:36 Ответить
"Нє вєрю !"

покажіть бодай один пуск української балістичної ракети !

.
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12.04.2025 02:12 Ответить
Поки що по темпах випуску "хераней" на заводі в Єлабугє та по кримському мосту це не видно.
Тож, молочний кіндерсюрприз як завжди звиздить.
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12.04.2025 01:37 Ответить
Идиот. Услужливый дурак хуже врага.
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12.04.2025 01:40 Ответить
А чого так скромно?
Чому не Зірку смерті?

Ну і що, що геть нема об'єктивних підтверджень. ******* ж - не мішки тягати.
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12.04.2025 01:48 Ответить
ЧОМУ "не скажемо"?!!
"Щоб ворог не здогадався"?
Ну так ворог і так краще ВАС знає куди, чим та скільки по ньому влучили!
Єдина причина не говорити - що би МИ не взнали, наскільки ви МАЛО ракет виробляєте!
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12.04.2025 01:57 Ответить
Чувак, тебе заїло?
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12.04.2025 02:43 Ответить
Треба так - а скільки ти особисто балістичних ракет зробив?
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12.04.2025 05:14 Ответить
Питання до кожного коментатора кторим знов і знов усе нетак -
- А ШО ОСОБИСТО ТИ ЗРОБИВ ДЛЯ ЗАХИСТУ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ???

А ЧОМУ ТАК МАЛО ???
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12.04.2025 02:08 Ответить
!. Заблокував ракетну програму.
2. Зупинив виробництво ***********.
3. Розформував танкову бригаду.
4. Вивів війська з Півдня.
5. Прохерив підготовку до вторгнення.
6. Здав Південь.
7.Постійний срач з корупційними скандалами.
8. Постійний срач з міжнародними партнерами.
9.Гоніння опозиції і військових.
10.Постійна брехня...недолуге управління державним апаратом...
Ну і ще: нада пасматрєть в глаза, дгаваріцца псрєдінє, просто пєрємтать стрєлять, Стамбул, Оман... Узурпація влади, конституційний переворот... ... І т.д., і т.д....
Тобі того мало?!
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12.04.2025 08:28 Ответить
ащеневтік!!!!
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12.04.2025 10:28 Ответить
Тому й не втік...
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12.04.2025 10:30 Ответить
Тобто особисто ти підкацапський ждун для захисту України ніц незробив в ЗСУ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ТАКОЖ НЕПІШОВ.
То тоді чого ти підкацапник вимагаєшь від інших.
ПОЧНИ З СЕБЕ.
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12.04.2025 10:34 Ответить
з`******, ліки прийми, а то в тебе галюцинації на всю твою бідну голівоньку. Придурку, то ти тут всіх доганяєш, хто що зробив. От тобі коротенький список, то далеко ще не все.
ПОЧНИ З СЕБЕ, тварюко зелена.
Удобище "довгим нептуном" хвалиться. А то, що того Нептуна не було на початок вторгнення, ні Вільх, ні Громів, ні Богдан, бо ж нада пєрєстать стрєлять і заглянуть в в глаза...
Стугни люди просто викрадали, щоб кацапам не дісталось, бо ви, сучища, здали країну. Не було ні оборонних споруд, відведені війська... Та навіть наказу про організацію оборони не було! Лише за це вас, гнид зелених, треба на куски розірвати, бо то обернулось тисячами і тисячами людських життів...
І воно, удобище, сьогодні каже, почни з себе?! Ти, мерзото, в сто крат гірше того кацапа. Кацап ворог, а ти ж, падло хто? Хто ти, удобище зелене? Скільки ти, тварюко, біди тій країні і її людям натворило?
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12.04.2025 10:47 Ответить
Gal Оце приблизно за такі коментарі, які я пишу у відповідь фанатам блазня і заюлькам, мені радять лікуватися, я вже неодноразово одержував від них почесне звання порохобота, путініста, можуть взагалі послати, не аргументуючи. Хворе суспільство стадо.
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12.04.2025 15:16 Ответить
Чому ви завжди говорити "почни з себе"?
А ми хочемо почати з ПРЕЗИДЕНТА!
Від нього набагато більше залежить.
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12.04.2025 19:26 Ответить
Якщо після війни, українці таки сподобляться обрати нормальну владу (тут уже має бути смішно), то після оприлюднення інформації що, як, скільки і куди, під час війни - офігіють всі. В т.ч. і ті хто думає, що знає, як зараз погано та корупційно. Не знаєте.
А поки вмикаємо телемарафон і насолоджуємось польотом Довгого Нептуна та балістичних ракет.... Як там казав пан Буданов - Під час війни всю правду знати зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей.
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12.04.2025 02:19 Ответить
А "нормальну владу" це кого?
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12.04.2025 04:34 Ответить
Нормальних - це професійних політиків з проукраїнськими поглядами. Наприклад, Порошенка...але інтуїція підказує, що його не оберуть. Людям притулу, лачена чи знов шапіто подавай
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12.04.2025 04:58 Ответить
Інших проукраїнських політиків з досвідом фактично не має
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12.04.2025 06:56 Ответить
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна... То навіть не діагноз, то, як воно казало, вирок...
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12.04.2025 08:33 Ответить
Вирок - це зациклитись на популістові. Наче світ клином на ньому зійшовся. Зовсім подуріли.
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12.04.2025 11:05 Ответить
Того профі що банду Гіркіна випустив з оточення в Слов'янську на простори Донбасу? Це типу був прояв проукраїнської толерантності? Може досить зациклювати народ на виборі між "АТО" і "воєнним станом"? Серед 20 млн знайдеться немало людей, які мають мужність і совість назвати речі своїми іменами.
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12.04.2025 22:27 Ответить
оскільки війна з 2014р. то треба військового генерала українця найбільш пропонований ЗАЛУЖНИЙ, ТЯГНИБОК ЯЦЕНЮК ПОРОШЕНКа за "демократію" з ригами і вибір підстилки єврея коломойського.
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12.04.2025 06:08 Ответить
В пошуках нормальної влади, можна піти від зворотного, тобто не обирати у владу
- клоунів
- корупціонерів (тобто тих, хто світився в "корупційних" ділах)
- колишніх членів антиукраїнських партій
- вічних чиновників, в яких дуже успішні бізнес-жінки, діти, котрі в 18 вже мають фірми з мільйонними оборотами і т.п.
- тих хто 10 років, живе на зароблені 11 років тому 5 тисяч гривень (за деклараціями) та купує авто і житло в магазинах "все по 49тисяч".
- тих хто роздає "гречку" (вони будуть швидко відбивати затрачене)
І .т.п.
Одне лише не обрання таких людей, дасть шанси на існування Україні.
А можна ще обирати, слухаючи і читаючи програми кандидатів. І обирати конкретику, а не "я за все хороше, проти всього поганого".
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12.04.2025 09:55 Ответить
Числа, будь ласка? Дорк.
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12.04.2025 03:33 Ответить
парагвайський шпигун?
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12.04.2025 08:02 Ответить
Бразильско-венесуельско-мексиканський 😁
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12.04.2025 17:10 Ответить
Фактично торік ми виробили озброєння і військової техніки на 9 млрд доларів. У 2022-му це був приблизно 1 млрд, у 2023 - 3 мільярди доларів. На цей рік ми вже бачимо зростання - маємо спроможність на кінець року досягти обсягів виробництва озброєння і військової техніки всередині України на 35 мільярдів доларів, - Сметанін
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12.04.2025 06:10 Ответить
Ого, сємімільними шагами.
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12.04.2025 06:59 Ответить
Чи не цей кадр контролював,керував випуском бракованих мін?
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12.04.2025 06:48 Ответить
Ну а хто ж.
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12.04.2025 06:57 Ответить
А що ще можуть робити молодоригівські істоти з кацапськими фаміліями
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12.04.2025 08:10 Ответить
Ці ракети руйнують життя кацапів так, як вони руйнують наші, як наприклад у Кривому Розі? Якщо ні, то ракет немає
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12.04.2025 07:04 Ответить
життя кацапів нічого не варте - навіть ніхто не помітить
для ракет є дійсно важливі цілі
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12.04.2025 08:04 Ответить
А життя затягнутих в бус?
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12.04.2025 11:09 Ответить
Ага... У кожному гундосику вони "застосовуються" на тєлємараХфонє.
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12.04.2025 07:40 Ответить
Ага віримо, що навіть московити жодного разу не показували шматок цієї ракети. Всіх ракет від атакамс до gmlrs показували шматки а ця мабуть повність згорає при вибуху.
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12.04.2025 07:45 Ответить
100%Московити би вже заявили про збиття і хвалилися по телевізору
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12.04.2025 10:03 Ответить
Так, я пам'ятаю цей потужний удар балістикою по Москві, як там її, цю ракету, і коли ж це було... Треба у Смєтаніна взятих цих пігулок, може згадаю...
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12.04.2025 07:45 Ответить
Щось не чути і не видно роботи цих ракет.
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12.04.2025 07:45 Ответить
нпз і аеродроми самі себе палять ?
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12.04.2025 08:05 Ответить
А, чому про браковані міни промовчав,скромняга 🤬
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12.04.2025 08:13 Ответить
Щомісяця? Чому не щодня, ба більше не щогодини?
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12.04.2025 08:40 Ответить
Цікаво, москалі знають, що їм падає на голову, а народу України знати чим обстрілюють москалів, за наші гроші, не обов'язково. Самі здогадайтесь. Тільки москалі за ракети кожний місяць не кажуть. ❤️🇺🇦❤️
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12.04.2025 09:00 Ответить
Ну гадаю про атаки території рашки укр бвлістикою мали б рашистм заявляти а не пустозвон смєтанін.
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12.04.2025 10:02 Ответить
Видать одну и туже , каждый месяц ? Как эти зелёные сказочни утомили.
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12.04.2025 10:17 Ответить
Де результати ? Чому не зруйнован кремль ?
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12.04.2025 11:15 Ответить
Бреше пес.
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12.04.2025 11:39 Ответить
Балістичні це ЯКІ САМЕ ? Вільха на 80 км хоч є? Чи мова про ракети до градів? Хотілось би конкретики, що вміють ці наші білістичні ракети.
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12.04.2025 17:02 Ответить
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12.04.2025 22:34 Ответить
 
 