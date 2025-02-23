Зеленский об украинском оружии: "Паляница", "Пекло", "Рута" - летят. Баллистика - готовится
Владимир Зеленский заявил, что украинский ОПК сейчас готовит баллистические ракеты отечественного производства.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Паляница" летит, "Пекло" летит, "Рута" летит. Есть успехи, есть военные цели. Есть попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс. Наше производство. Эти три вещи летят. Баллистика готовится", - сказал он.
Топ комментарии
+30 Leonid Mefodovskiy
показать весь комментарий23.02.2025 18:12 Ответить Ссылка
+18 Antony #586830
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+17 lammer ya
показать весь комментарий23.02.2025 18:09 Ответить Ссылка
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***** почав відводити війська, скорочувати ЗСУ, забороняти розвідку?
***** знімав клістрони з ППО???
***** здав ворогу операції розвідки по вагнерівцях та звільненню полонених з «ізоляції»???
***** ти зараз зупинив допомогу ЗСУ від Пороха???
***** ти взагалі народився на світ, падлюка???
може на метамфитамін перейшов?