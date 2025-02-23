Зеленский об украинском оружии: "Паляница", "Пекло", "Рута" - летят. Баллистика - готовится

Владимир Зеленский заявил, что украинский ОПК сейчас готовит баллистические ракеты отечественного производства.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Паляница" летит, "Пекло" летит, "Рута" летит. Есть успехи, есть военные цели. Есть попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс. Наше производство. Эти три вещи летят. Баллистика готовится", - сказал он.

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