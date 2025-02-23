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Зеленский об украинском оружии: "Паляница", "Пекло", "Рута" - летят. Баллистика - готовится

Зеленский заявил о подготовке отечественной баллистики

Владимир Зеленский заявил, что украинский ОПК сейчас готовит баллистические ракеты отечественного производства.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Паляница" летит, "Пекло" летит, "Рута" летит. Есть успехи, есть военные цели. Есть попадания. Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс. Наше производство. Эти три вещи летят. Баллистика готовится", - сказал он.

Также читайте: В прошлом году изготовили 2,2 млн FPV и 100 тыс. дальнобойных БПЛА. Будет еще больше, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) дроны (4210) баллистические ракеты (424)


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Топ комментарии
+30
***** ти зупинив ракетні програми у 2019-му, падлюка???
***** почав відводити війська, скорочувати ЗСУ, забороняти розвідку?
***** знімав клістрони з ППО???
***** здав ворогу операції розвідки по вагнерівцях та звільненню полонених з «ізоляції»???
***** ти зараз зупинив допомогу ЗСУ від Пороха???
***** ти взагалі народився на світ, падлюка???
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23.02.2025 18:12 Ответить
+18
Здається, Зе по брехливості хоче перевершити трампона!
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23.02.2025 18:09 Ответить
+17
"Самальоти летять - будєм всєх бамбіть"...
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23.02.2025 18:09 Ответить
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Пекло должно быть на моЦкве, при чём далеко не сегодня.
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23.02.2025 18:09 Ответить
під асфальтом
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23.02.2025 18:16 Ответить
"Самальоти летять - будєм всєх бамбіть"...
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23.02.2025 18:09 Ответить
літаки летять, літаки!
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23.02.2025 21:04 Ответить
То пряма мова Зе, колись він таке морозив.
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24.02.2025 12:16 Ответить
то і я ж про те! він сказав: "літаки летять - будем всіх бамбіть"
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24.02.2025 21:48 Ответить
Здається, Зе по брехливості хоче перевершити трампона!
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23.02.2025 18:09 Ответить
у чому саме ?
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23.02.2025 18:48 Ответить
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23.02.2025 18:10 Ответить
Все летить - бомбить будем
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23.02.2025 18:11 Ответить
Все летить.Тільки в який бік?
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23.02.2025 18:15 Ответить
***** ти зупинив ракетні програми у 2019-му, падлюка???
***** почав відводити війська, скорочувати ЗСУ, забороняти розвідку?
***** знімав клістрони з ППО???
***** здав ворогу операції розвідки по вагнерівцях та звільненню полонених з «ізоляції»???
***** ти зараз зупинив допомогу ЗСУ від Пороха???
***** ти взагалі народився на світ, падлюка???
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23.02.2025 18:12 Ответить
Віддав на обмін військового злочинця свідка по Малоазійському рейсу 370, за взяття якого загинув наш розвідник. А той обмін що він зробив мав відбутися і без обміну. Кацапи і без обміну мали відпускати моряків, бо їм грозили санкції у вигляді закриття Черноморських портів.
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23.02.2025 21:50 Ответить
Навіть дебіл без початкових навиків логічного мислення, оцінивши всі факти діяльності нашого недочерчілля і його камарильї, з 2019 року, може прийти до висновку: зєлєнскій ворог і головна проблема України.
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24.02.2025 07:00 Ответить
Господи спаси від цього пустодзона!!!
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23.02.2025 18:13 Ответить
Так виходить Порошенко був правий коли відродив національний ВПК який ти просрав і хотів заглянути в очі *****. Та ще зараз цькуєш своїх собак на нього.
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23.02.2025 18:15 Ответить
Ти у рейху працював ? Мені вже покійний дядько розповідав як там працювалося, коли у 1942 не по своїй волі туди попав . Повір , якби тебе у таке кинули , то ти б з водопровідної труби голими руками теж балістичну ракету зліпив ((
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23.02.2025 18:53 Ответить
Напевно тому, що Південмаш, та інші заводи, які можу виготовити ракети, бомбять з перших днів війни, не перестаючи.
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23.02.2025 19:18 Ответить
твоя бабуся , вочевидь , "працювала" з німецькими комуністами у якості сосни корабельної , саме тому ось такий телепень як ти і з'явився на світ . Для тебе персонально- щоб виготовити щось за кресленнями 50-х років , потрібно мати виробництво 50-х років , яке не тільки агрегати зможе скопіювати , а і , наприклад , паливо ракетне тогочасне . Подивися на кацапів - у них їхні стратегічні бомбардувальники лише інколи падають , а нових не додається , хоча ми їхні заводи не в змозі знищити , якщо не можеш навіть тепер осягнути чому точку не можемо виготовити , то я не лікар тобі . Щодо інших такет , то поцікався де в Україні для них виготовляли двигуни , а нове виробництво , на жаль, вирости як гриби - за день, не в змозі .
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23.02.2025 19:34 Ответить
У мене не вийде , там ти сидиш і ніжками дригаєш
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23.02.2025 20:23 Ответить
Південмаш особисто і весь совкопром в цілому це сорт гівна. Я знайомий з провідними спеціалістами з "южного", дуже сумніваюсь, що вони навіть за 10 років щось зроблять. Як і всі інші Артеми Авіанти Радари етс.
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23.02.2025 20:44 Ответить
Щось сьогодні на Цензорі майже одні заяви Зеленського, якась аномальна активність,
може на метамфитамін перейшов?
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23.02.2025 18:17 Ответить
Зе конференцію проводить. Ось журналісти на цитати і розтягують
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23.02.2025 18:27 Ответить
пАтужнА. щей незламнА. от що то значит велетенській найвеличніший лідор з чавунними яйцями!!!!! пишаюсь!!!
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23.02.2025 18:17 Ответить
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23.02.2025 18:19 Ответить
гарна с медом Паляниця , а без меду не така , дайте Трампу п'ятака
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23.02.2025 18:19 Ответить
дайте Трампу по п'ятаку
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23.02.2025 18:30 Ответить
"пізно всрався",-є таке прислів'я.
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23.02.2025 18:19 Ответить
Зелений в курсі, що правильно - ВПК?
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23.02.2025 18:22 Ответить
А ти нахрін коли полетиш ?
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23.02.2025 19:07 Ответить
Лозунг зелі: "Брехав, брешу і буду брехати"!! Бо баранам це подобається і вони мені вірять по ценй день. Як тільки рейтинг падає, так відразу "Трембіти", "Довгі Нетуни", "Довгі ножі" і "Бені язики".
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23.02.2025 19:36 Ответить
Як там щодо протибалістики?
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23.02.2025 21:44 Ответить
Третій рік війни, і жодної ракети. В цьому питанні, як і у питанні звільнення 5-6 менеджерів бубасічка потужно незламний, послідовний.
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24.02.2025 06:56 Ответить
 
 