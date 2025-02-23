В прошлом году изготовили 2,2 млн FPV и 100 тыс. дальнобойных БПЛА. Будет еще больше, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина изготовила 2,2 млн FPV-дронов и 100 тысяч дальнобойных БПЛА.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году 154 системы артиллерии отечественного производства мы сделали. Это рекорд, потому что за год - 154, по нашему мнению, больше, чем за прошлый год сделали все страны НАТО вместе. Это серьезный скачок. В этом году мы попробуем сделать больше.

Дроны. Я говорил, что мы сделаем миллион дронов. Мы сделали FPV 2,2 млн. Плюс 100 тысяч дальнобойных. Мы сделаем больше в этом году. Это нам помогает выживать. Это не заменяет помощь от США, но это и не является целью - заменить помощь партнеров. С помощью лучше", - сказал он.

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