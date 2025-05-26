Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики
Президент Володимир Зеленський провів 26 травня нове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, за результатами якої доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів в Україні.
Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Ставці було розібрано наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та відповіді України.
"Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет", - розповів президент.
Також була детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка.
"Хороші є результати. Дякую. Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації – F-16 та "міражів". Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую! Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138-ма Дніпровська, 208-ма Херсонська та 301-ша Нікопольська зенітні ракетні бригади – дякую вам за влучність! Та усім підрозділам захисту нашого неба: мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, РЕБівці. Дякую всім, хто б’ється заради України! І всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.
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От тільки скільки не доручай, тим хто завалив більшу частину військового виробництва, результату не буде.
P.S. Для 73% превентивно поясню - в даний момент, потрібно піднімати питання "Чому досі не зроблено...." і проводити реальні кадрові зміни, з посадкою винних не в крісло посла, а в СІЗО. Але не може ж ОПа посадити в СІЗО саму себе?
"Милостиво повелѣть соизволилъ" (с)
"Ай-Петрі СВ - український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави. Інвестиції в сумі близько 150 мільйонів гривень зробив Фонд Порошенка. Комплекс призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів (БПЛА)."
- Дрони-перехоплювачі, я президент і доручаю вам негайно збільшитися у виробництві!
Це ще до тих, які пообіцяв прискорити? Прискорити прискорене?
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
- Що за нахабність, вам ще й НАШУ заначку та "ухилянтів" давати?!!!