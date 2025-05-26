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Новини Виробництво дронів Засідання Ставки Ракетна програма України
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Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики

Зеленський на Ставці доручив значно збільшити виробництво дронів

Президент Володимир Зеленський провів 26 травня нове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, за результатами якої доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів в Україні.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Ставці було розібрано наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та відповіді України.

"Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет", - розповів президент. 

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Також була детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка.

"Хороші є результати. Дякую. Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації – F-16 та "міражів". Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую! Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138-ма Дніпровська, 208-ма Херсонська та 301-ша Нікопольська зенітні ракетні бригади – дякую вам за влучність! Та усім підрозділам захисту нашого неба: мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, РЕБівці. Дякую всім, хто б’ється заради України! І всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) дрони (4830) Ставка (138) балістичні ракети (436) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+10
Та доручати він мастак. Як і в зачитуванні текстів від спічрайтера.
От тільки скільки не доручай, тим хто завалив більшу частину військового виробництва, результату не буде.
P.S. Для 73% превентивно поясню - в даний момент, потрібно піднімати питання "Чому досі не зроблено...." і проводити реальні кадрові зміни, з посадкою винних не в крісло посла, а в СІЗО. Але не може ж ОПа посадити в СІЗО саму себе?
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26.05.2025 21:04
+5
Не кошмарити виробників комплексів Ай- Петрі, які добре показали себе на фронті, так і не дав доручення?

"Ай-Петрі СВ - український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави. Інвестиції в сумі близько 150 мільйонів гривень зробив Фонд Порошенка. Комплекс призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів (БПЛА)."
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26.05.2025 21:11
+4
Провів чи зробив ... ставку?)
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26.05.2025 21:02
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Балістики...тої що з мільярд дерев
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26.05.2025 21:01 Відповісти
Провів чи зробив ... ставку?)
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26.05.2025 21:02 Відповісти
Та доручати він мастак. Як і в зачитуванні текстів від спічрайтера.
От тільки скільки не доручай, тим хто завалив більшу частину військового виробництва, результату не буде.
P.S. Для 73% превентивно поясню - в даний момент, потрібно піднімати питання "Чому досі не зроблено...." і проводити реальні кадрові зміни, з посадкою винних не в крісло посла, а в СІЗО. Але не може ж ОПа посадити в СІЗО саму себе?
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26.05.2025 21:04 Відповісти
Ідем на рекорд?
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26.05.2025 21:05 Відповісти
А без доручення Найвеличнішого ніхто не здогадається робити більше дронів.Він один такий розумний на всю Україну?
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26.05.2025 21:06 Відповісти
Там ще гроші потрібні. Про гроші на це все Зєлєнскій не сказав ні слова. Воно і правильно - гроші на клумби, дороги, тєлємарафон і малую толіку - у власні закрома.
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26.05.2025 21:43 Відповісти
Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики

"Милостиво повелѣть соизволилъ" (с)
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26.05.2025 21:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw&pp=ygUU0KbQtSDQstC20LUg0LHRg9C70L4%3D Це ж було вже!
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26.05.2025 21:11 Відповісти
а ті кому доручив про це не знали?
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26.05.2025 21:11 Відповісти
а можно этого охочого как то придушить?
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26.05.2025 21:11 Відповісти
заїбав зайобувать
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26.05.2025 21:11 Відповісти
Не кошмарити виробників комплексів Ай- Петрі, які добре показали себе на фронті, так і не дав доручення?

"Ай-Петрі СВ - український комплекс протидії технічним засобам розвідки. Розроблений українською компанією, без фінансування з боку держави. Інвестиції в сумі близько 150 мільйонів гривень зробив Фонд Порошенка. Комплекс призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів (БПЛА)."
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26.05.2025 21:11 Відповісти
"Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет", - розповів президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3554482 - нагадує новорічний виступ кварталу
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26.05.2025 21:12 Відповісти
Балістика робись, раз-два
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26.05.2025 21:14 Відповісти
Подрочив, доручив, бла-бла🙈🙈🙈. А організувати виробництво, виділити на це гроші, яке мало статися ще три роки тому, це хто, може зінка мала зробити?
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26.05.2025 21:15 Відповісти
Приблизно це доручення на Ставці виглядало десь так, виходить президент і каже:

- Дрони-перехоплювачі, я президент і доручаю вам негайно збільшитися у виробництві!
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26.05.2025 21:18 Відповісти
Пане Володимире, а що це за "балістична програма"? Вперше про неї почув! Наскільки пам'ятаю, український ВПК впритул наблизився до розробки й серійного виробництва ОТРК "Грім-2", подальше фінансування якого було припинено саме Вами у 2019 році! Якщо не секрет - коли, зрештою, Україна опанує виробництво балістичних ракет? Пам'ятаю добре, що про початок їх масового виробництва саме Ви "прокукарєкали" всім нам вже більше року тому! І де ті балістичні ракети, пане Володимире? Чи язиком триндіти - не мішки ворочати?
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26.05.2025 21:18 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zelenskiy-doruchiv-maksimalno-priskoriti-stvorennya-ukrainskoi-balistiki
Це ще до тих, які пообіцяв прискорити? Прискорити прискорене?
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26.05.2025 21:19 Відповісти
Подивимось що з того буде. Нам треба один універсальний перехоплювач, не зоопарк від тисячі виробників. Над яким працювати будуть всі, інакше нас перетворять на попіл дуже швидко.
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26.05.2025 21:23 Відповісти
И чтоб к утру был мост, анжинерной работы!
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26.05.2025 21:24 Відповісти
Нацбанк за наказом Банкової вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі".
https://www.youtube.com/shorts/JmZxroG4F9U
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26.05.2025 21:26 Відповісти
Поручения регулярно и серийно, осталось только что бы СОУ обещанное получили.
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26.05.2025 21:27 Відповісти
бла....бла....бла....
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26.05.2025 21:28 Відповісти
Ти вже давно розказував, що три тисячи ракет в рік будем робити. Балабол нікчемний...
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26.05.2025 21:29 Відповісти
Зробив потужність провів ставку ...балістика-фуістіка...перехоплювачі...напрацьовки
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26.05.2025 21:29 Відповісти
Він просто найпотужніший з найпотужних. Через це в нього труси завжди коричневі.
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26.05.2025 21:36 Відповісти
- А ГРОШІ та РОБІТНИКІВ на це ти нам даси?!
- Що за нахабність, вам ще й НАШУ заначку та "ухилянтів" давати?!!!
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26.05.2025 21:39 Відповісти
Не пройшло і чотирьох років....Закрив перед війною ракетни програми.а тепер.коли пів країни в рухнах.дойшло...Нарешті...
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26.05.2025 21:39 Відповісти
Як-би ти **** не заважав Порошенкові то не треба-б було твоїх дибільних закликів .
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26.05.2025 21:44 Відповісти
 
 