Зеленський провів Ставку: Доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та балістики

Президент Володимир Зеленський провів 26 травня нове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, за результатами якої доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів в Україні.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Ставці було розібрано наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та відповіді України.

"Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет", - розповів президент.

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Також була детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка.

"Хороші є результати. Дякую. Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації – F-16 та "міражів". Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую! Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138-ма Дніпровська, 208-ма Херсонська та 301-ша Нікопольська зенітні ракетні бригади – дякую вам за влучність! Та усім підрозділам захисту нашого неба: мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, РЕБівці. Дякую всім, хто б’ється заради України! І всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

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