УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11702 відвідувача онлайн
Новини Відео Ракетна програма України
8 179 91

Нові кадри пуску та польоту української крилатої ракети FP-5 "Фламінго". ВIДЕО

У мережі опублікований новий відеозапис, на якому зафільмована українська крилата ракета FP-5 "Фламінго".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі кадри пуску та польоту "Фламінго".

Нагадаємо, що FP-5 "Фламінго" здатна пролетіти 3000 км та може нести бойове навантаження масою більше 1000 кг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна щодня виготовляє по одній далекобійній ракеті "Фламінго", - Associated Press. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7694) виробництво (1714) ракети (4150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Досить мультиків. Покажіть як ця вундервафля знищує кримський міст чи хоча б якусь електростанцію.
показати весь коментар
22.08.2025 12:30 Відповісти
+14
я хочу бачити не кадри пуску , а кадри прильоту ракет кожного дня зі скавчанням кацапів .
показати весь коментар
22.08.2025 12:31 Відповісти
+12
Були вже безкінечні Рути,Пекла,Паляниці,Сапсани,Коршуни,Громи....про них потім хоч хтось чув? Тепер прийшла черга якоїсь Фламінго...
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досить мультиків. Покажіть як ця вундервафля знищує кримський міст чи хоча б якусь електростанцію.
показати весь коментар
22.08.2025 12:30 Відповісти
такие как ты даже когда и покажут уничтожение все равно ныть будете
показати весь коментар
22.08.2025 12:32 Відповісти
Якби це було безпечно, я б вітав би такі відоси....
показати весь коментар
22.08.2025 12:36 Відповісти
Larik10871 Qwert, ти коли черговий донат з власної кишені зробишь на дрони або РЕБ теж не ний.
показати весь коментар
22.08.2025 12:42 Відповісти
ларік не зеленій тобі не личить
показати весь коментар
22.08.2025 12:43 Відповісти
Так не ний і покажи кацапські об'єкти котрі знищили серійні вже Паляниця,Пекло,Рута,Трембіта та Довгий Нептун.
показати весь коментар
22.08.2025 13:27 Відповісти
В сценарії фільму цього не передбачено.
показати весь коментар
22.08.2025 12:32 Відповісти
Та не актуальний вже той міст з електростанціями! Аеродроми з тушками, порти з калібрами, заводи ракет, шахедів, дача ***** - цілей хоч греблю гати. Результат коли побачимо?
показати весь коментар
22.08.2025 12:40 Відповісти
Все ще актуальний.
показати весь коментар
22.08.2025 12:47 Відповісти
От якраз зараз кримський міст і актуальний, як і раніше. Всі рашисти їдуть в окупований крім через кримський міст. Особливо коли ми почали в запоріжській області перехоплювати рашистські потяги.
показати весь коментар
22.08.2025 12:56 Відповісти
Эта ракета не для мостов, у неё приличный радиус отклонения а вот чтобы лупануть по заводу самое то.
показати весь коментар
22.08.2025 13:12 Відповісти
Какой именно «приличный радиус отклонения»- уточните плиз
показати весь коментар
22.08.2025 13:32 Відповісти
14 метрів, по деякім даним
показати весь коментар
22.08.2025 13:34 Відповісти
Це офіційні дані розробника
показати весь коментар
22.08.2025 13:50 Відповісти
колись тьолкі ПРикремлівської шоуеліти одягали на себе футболки після мультіків Хйла -напис був на ци...ках- "НЄ СМЕШІТЄ МАІ ІСКАНДЕРИ" ... От тепер Слуги Єрамка , типу безуглої шльндри в ВР нехай одягнуть рекламу однієї показової ракети ФЛАМІНГО ...
показати весь коментар
22.08.2025 12:53 Відповісти
доречі зільоні могли назвати "ЗЄльоний Фламінго"
показати весь коментар
22.08.2025 12:55 Відповісти
Знаєте чому операція "Павутина" була дуже успішною? Тому що це була повна несподіванка для ворога. Аби ми показували щодня що і чим ми збираємося зробити то впевнений що найкраще на що ми могли б сподіватися це 10% від того що ми отримали. Те ж саме з цими Фламінго. Нам крутять ці ракети вже тиждень, так само як крутили нептуни і Грім-2 результат роботи яких ми так і не побачили.
показати весь коментар
22.08.2025 13:02 Відповісти
ХЗ чи зможе вона пробити рашистське ПВО, занадто дура велика. Те що сама ракета літає ні в кого сумнівів не має, це взагалі то не наша розробка. Точніше наш КБ Луч там участвує, но розробка англійців.
показати весь коментар
22.08.2025 13:26 Відповісти
А у рузьгих є "Армата", сам бачив.
показати весь коментар
22.08.2025 12:31 Відповісти
В кіні показували..
показати весь коментар
22.08.2025 12:32 Відповісти
Куди вони їх запускають? На вітер? А в єлабугі продовжують шахеди клепати тим часом.
показати весь коментар
22.08.2025 12:31 Відповісти
Так ви там визначтеся якось:

- Ракет немає - уууу, де ракет??

Показали фото ракети:

- Фото - це зрада, ууууу!!!

Пуск ракети (імовірно в рамках випробувань):

- Куди запустили, чому мені не доповіли, ууууу!

От так це все виглядає зі сторони

Потім будуть пуски по об'єктах ворога, знову наш "Цензор":

- Чому не знищили половину територій ворога, уууууу, зрада!!
показати весь коментар
22.08.2025 12:42 Відповісти
На результати ураження жирної ворожої кацапськоі цілі завжди приємніше дивитися, ніж на процес тестувань озброєнь
так було завжди, згадайте як усі поливали брудом нашу Богдану, а коли вона розібрала на молекули кацапських підарів на Зміїному, то більшість «експертів» затихла
зараз Богдана воює на усіх напрямах, проте критики чомусь не чутно
така ж доля чекає цю та інші наші ракети та дрони
показати весь коментар
22.08.2025 12:52 Відповісти
Вогнегасник для дупи подарувати?
показати весь коментар
22.08.2025 12:53 Відповісти
я хочу бачити не кадри пуску , а кадри прильоту ракет кожного дня зі скавчанням кацапів .
показати весь коментар
22.08.2025 12:31 Відповісти
це Ту-141 «Стриж» - многоразовый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский оперативно-тактический разведывательный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 беспилотный летательный аппарат
показати весь коментар
22.08.2025 12:32 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
Схожий як свиня на коня. Тільки і того,що двигун зверху. Може надихАлися цим фото.
показати весь коментар
22.08.2025 12:34 Відповісти
Ну і? Бо що, зовнішня оболона подібна? І все?! А начиння, а двигуни, а система локації, а БЧ...? То все то як ТУ?
Так само на будь-який літак можна сказати, що то апарат братів Райт, а на будь-яку ракету, що то Фау-2.
показати весь коментар
22.08.2025 12:37 Відповісти
Можна ще глибше копнути

показати весь коментар
22.08.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 12:49 Відповісти
Як мінімум - доволі сильно перероблений, ту більше схожий на маленький літак, а тут вже більше ракета.
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
відосіки з ним знімали
показати весь коментар
22.08.2025 12:35 Відповісти
стриж случайно покрасили в розовый, теперь он фламинго
показати весь коментар
22.08.2025 12:35 Відповісти
Вам пора користуватись окулярами.
показати весь коментар
22.08.2025 12:36 Відповісти
більше схоже на фау 1
показати весь коментар
22.08.2025 12:37 Відповісти
ТУ-141 виробляли в Україні.
показати весь коментар
22.08.2025 12:41 Відповісти
Взагалі ні.
показати весь коментар
22.08.2025 12:49 Відповісти
а деньги зе своровал!)
показати весь коментар
22.08.2025 13:04 Відповісти
ну відео пуску ми вже бачили не раз, де відое приземлення в кацапстані? чи ми тільки запускаємо в небокрай?
показати весь коментар
22.08.2025 12:32 Відповісти
это во второй серии
показати весь коментар
22.08.2025 12:36 Відповісти
Гарно,але де скулящі та зажмурені кацапи десь на Уралмаше чи *********************.Де кацапи в розпачі по нівінна убієнних , і ми протів вайни, но,за *****???
показати весь коментар
22.08.2025 12:32 Відповісти
Де бойове застосування цієї ракети? Що це за рекламна кампанія без реальних дій?
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
Післязавтра День Незалежності. Схоже з понеділка про "Фламінго" всі забудуть. Як і про "Пекло","Паляницю" 3000 балістичних ракет і тому подібне. Незмінною залишиться лише балаканина бубачкі.
показати весь коментар
22.08.2025 12:44 Відповісти
Були вже безкінечні Рути,Пекла,Паляниці,Сапсани,Коршуни,Громи....про них потім хоч хтось чув? Тепер прийшла черга якоїсь Фламінго...
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
Про "Довгого Нептуна" також не забувайте...
показати весь коментар
22.08.2025 12:43 Відповісти
Перед тим як розмістити щось в інтернеті, а особливо те що стосується оборонки, тре по 100 разів впевнетись що ця світлина не допоможе ворогу виявити місце знаходження об'єкту.
https://t.me/rozvidka_noem/19082
Наприклад, кацап напав на слід Фламінго, ************** від назви фірми зазначеної на мішках, які потрапили в кадр.
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
Для цього треба думати. А щоб думати треба мозок, але не зелений... Бо зелене то вже гімно, а не мозок.
показати весь коментар
22.08.2025 12:40 Відповісти
Кому вы это рассказываете? Это просто... Даже нет такого маюка! Остается только - " А... аа... аа..., пи.. сы, ... уй!"
показати весь коментар
22.08.2025 12:41 Відповісти
Для ідіотів та фанів ефектних світлин

https://censor.net/ua/blogs/3569904/v-ukra-n-predstavili-dalekob-****-krilatu-raketu-flam-ngo
показати весь коментар
22.08.2025 12:52 Відповісти
На учили ( хотя мы не разведчики) что 70% ( Это при сссрЕ) информации есть в открытых источниках! Просто нужно знать куда смотреть! А это уже наука)
показати весь коментар
22.08.2025 12:55 Відповісти
Ура! Только у них только КР раз в 20 больше в сутки запускают. Смеялись с кацапских мультиков про "кинжалы", теперь не очень смешно.
показати весь коментар
22.08.2025 12:33 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 12:37 Відповісти
Це щось з того розділу,як культували контрнаступ на марахфоні протягом півроку у 23-му: щоб наперед нагнати страху оркам.
показати весь коментар
22.08.2025 12:38 Відповісти
Головне ж то не зліт, головне ПРИЗЕМЛЕННЯ!
показати весь коментар
22.08.2025 12:39 Відповісти
ну ладно ,ракета є, а чому міст ще стоїть?
показати весь коментар
22.08.2025 12:41 Відповісти
Знищити такою ракетою міст майже нереально. Якби це було так просто - кацапи давно знищили б всі наші мости через Дніпро.
показати весь коментар
22.08.2025 12:45 Відповісти
тонна тротилу зробить своє діло
показати весь коментар
22.08.2025 12:47 Відповісти
Було б все так просто - кацапи били б по наших мостах своїми Калібрами.
показати весь коментар
22.08.2025 12:57 Відповісти
Той міст сильно обрушили звичайною груповою автівкою з вибухівкою.
показати весь коментар
22.08.2025 12:50 Відповісти
По-перше - ви уявляєте собі, скільки вибухівки можна завантажити у вантажівку? 5 тонн? 10 тонн? 20? А у ракету? 100 кг? Різницю відчуваєте?
показати весь коментар
22.08.2025 12:53 Відповісти
Одна тонна, це одна тонна.
показати весь коментар
22.08.2025 13:24 Відповісти
мені здається шо це ІПСО для залякування кацапів , а ракети нема
показати весь коментар
22.08.2025 12:42 Відповісти
Прям в точку, саме те чого нам не вистачало. Дешево, сердито і думаю буде ефективно. У москалів диряве пво і великі території, якщо повільні дрони долітають, то 1000 км/год точно долетить.
показати весь коментар
22.08.2025 12:44 Відповісти
Абрахамія з падляком і єрмаком, десь поряд на фото, чи сидять в ракеті??
показати весь коментар
22.08.2025 12:46 Відповісти
сміються з нас
показати весь коментар
22.08.2025 12:48 Відповісти
Чергова широко розрекламована опешними пропагандонами вундервафля для зеленого лохоторату та жертв єдиного зомбімарафону
показати весь коментар
22.08.2025 12:47 Відповісти
"навантаження масою більше 1000 кг". СКІЛЬКИ КІЛОГРАМ? Ви там нічого не перепутали?
показати весь коментар
22.08.2025 12:47 Відповісти
Це дуже тяжка крилата ракета наземного пуску вагою під 6т. У багатьох це визиває занепокоєння, вони буде світитися на радарах як ненормальна із-за своїх розмірів.
показати весь коментар
22.08.2025 13:12 Відповісти
Мабуть на маршруті польоту поруч з відміткою від КР Фламінго на радарах ППО/ПРО та РТР рашистів буде організовано багато інших відміток (хибні цілі, завади), за виглядом та поведінкою схожих на відмітку від справжньої КР Фламінго, відомих, як хибні цілі та активні радіозавади.
Крім того, як відомо, бойова операція по ураженню цілі за допомогою КР, ретельно готується з програмуванням оптимального маршруту, розвідкою та попереднім подавленням засобів ППО/ПРО та РТР ворога. КР Фламінго відпрацюють по ворогу у складі злагодженої системи зброї.
показати весь коментар
22.08.2025 13:28 Відповісти
Хибні цілі розміром з літак зі швидкістью під 1000км/ч? Де ви їх візьмете? Всякі Стрижи ми вже давно всі івдстріляли. Прийдеться просто запускати їх десятками / сотнями, в надіїї що ПВО / перехоплювачі ворога не справляться з такою хвилею! більше в нас немає засобів =( Подавити радари перехоплювачів в глубині рашистів це зовсім фантастика.
показати весь коментар
22.08.2025 13:34 Відповісти
це вже на мацкву чи так...черговий піар зелених вилупків??
показати весь коментар
22.08.2025 12:48 Відповісти
тікі за цю брехню треба гнати піаніста
показати весь коментар
22.08.2025 12:49 Відповісти
Таке "кіно" актуальне в мирний час. Зараз потрібно показувати наслідки застосування таких ракет.
показати весь коментар
22.08.2025 12:50 Відповісти
Вибрали клоуна - теперь будуть (пруть) суцільні клоун-шоу програми.
показати весь коментар
22.08.2025 12:51 Відповісти
У цензорят знову нетримання, не можуть зрозуміти що це відео випробувань.
показати весь коментар
22.08.2025 12:52 Відповісти
Від 3000 до 5000 ракет «Фламінго», випущених упродовж 24-48 годин, здатні зруйнувати понад чверть економічного виробництва рф

У такому разі подальша агресія росії стане неможливою, заявив експерт з ракетних технологій Університету Осло Фабіан Гоффманн. 🙄
показати весь коментар
22.08.2025 12:52 Відповісти
Нам необхідно знищити в першу чергу найбільш важливі частини ОПК рашистів, та інших військово-інфраструктурних обʼєктів, від яких максимально залежить боєздатність окупантів. Для цього немає необхідності знищувати недешевою ракетною зброєю "чверть економічного виробництва" кацапів.
показати весь коментар
22.08.2025 13:14 Відповісти
Вражає політ хфантазії експерта з ракетних технологій. Це в Швеції можна зробити тисячі таких ракет за півроку, але не з нашими зеленими гнидами. Щоб у нас виробити таку кількість, то першу треба пускати одразу по ОП.
показати весь коментар
22.08.2025 13:23 Відповісти
рута, пекло, трембіта, паляниця, довгий нептун, барс, фламінго

цікаво , як буде називатись наступня вундерфавля, на яку виділять реальні гроші, а по факту - цієї вундервафлі ніколи не існуватиме?
показати весь коментар
22.08.2025 12:54 Відповісти
фламінго ходять зграйками, синхронно переставляючи ніжки

це виглядає як партія маленьких лебедів з "лебединого озера" чайківського

чому ж не лебеді ? а тому що фламінго перетворить ціль на хлам
показати весь коментар
22.08.2025 13:23 Відповісти
Піар наше все, це як паровоз, у якого пару вистачає тільки на свисток.
показати весь коментар
22.08.2025 13:03 Відповісти
Все правильно, потрібно підвищувати наші переговорні можливості.
показати весь коментар
22.08.2025 13:18 Відповісти
Це якесь неповне відео. Є набагато цікавіший і довший варіант:

https://t.me/zeroday_ua/2862/1369701

Там окрім ракети ще показаний дрон. А в кінці показани кадри бойвого застосування. Причому в кінці, судячи з усього, видно влучання ракети по артилерійському складу у Тихорецьку. Там щось схоже на невеличкий ядерний вибух
показати весь коментар
22.08.2025 13:21 Відповісти
Якщо вірити цьому ролику, то фламінго застосовували десь майже рік тому:

https://www.youtube.com/watch?v=laB5_QqMrpw
показати весь коментар
22.08.2025 13:26 Відповісти
Давайте ******* нею по кацапстану, бажано вдень щоб було відео!
показати весь коментар
22.08.2025 13:23 Відповісти
Коли маацква буде срати у темряві, в целофанові пакєти, як Донецьк, тоди повірю...
показати весь коментар
22.08.2025 13:37 Відповісти
 
 