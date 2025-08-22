Нові кадри пуску та польоту української крилатої ракети FP-5 "Фламінго". ВIДЕО
У мережі опублікований новий відеозапис, на якому зафільмована українська крилата ракета FP-5 "Фламінго".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі кадри пуску та польоту "Фламінго".
Нагадаємо, що FP-5 "Фламінго" здатна пролетіти 3000 км та може нести бойове навантаження масою більше 1000 кг.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна щодня виготовляє по одній далекобійній ракеті "Фламінго", - Associated Press. ВIДЕО
- Ракет немає - уууу, де ракет??
Показали фото ракети:
- Фото - це зрада, ууууу!!!
Пуск ракети (імовірно в рамках випробувань):
- Куди запустили, чому мені не доповіли, ууууу!
От так це все виглядає зі сторони
Потім будуть пуски по об'єктах ворога, знову наш "Цензор":
- Чому не знищили половину територій ворога, уууууу, зрада!!
так було завжди, згадайте як усі поливали брудом нашу Богдану, а коли вона розібрала на молекули кацапських підарів на Зміїному, то більшість «експертів» затихла
зараз Богдана воює на усіх напрямах, проте критики чомусь не чутно
така ж доля чекає цю та інші наші ракети та дрони
Так само на будь-який літак можна сказати, що то апарат братів Райт, а на будь-яку ракету, що то Фау-2.
https://t.me/rozvidka_noem/19082
Наприклад, кацап напав на слід Фламінго, ************** від назви фірми зазначеної на мішках, які потрапили в кадр.
https://censor.net/ua/blogs/3569904/v-ukra-n-predstavili-dalekob-****-krilatu-raketu-flam-ngo
Крім того, як відомо, бойова операція по ураженню цілі за допомогою КР, ретельно готується з програмуванням оптимального маршруту, розвідкою та попереднім подавленням засобів ППО/ПРО та РТР ворога. КР Фламінго відпрацюють по ворогу у складі злагодженої системи зброї.
У такому разі подальша агресія росії стане неможливою, заявив експерт з ракетних технологій Університету Осло Фабіан Гоффманн. 🙄
цікаво , як буде називатись наступня вундерфавля, на яку виділять реальні гроші, а по факту - цієї вундервафлі ніколи не існуватиме?
це виглядає як партія маленьких лебедів з "лебединого озера" чайківського
чому ж не лебеді ? а тому що фламінго перетворить ціль на хлам
https://t.me/zeroday_ua/2862/1369701
Там окрім ракети ще показаний дрон. А в кінці показани кадри бойвого застосування. Причому в кінці, судячи з усього, видно влучання ракети по артилерійському складу у Тихорецьку. Там щось схоже на невеличкий ядерний вибух
https://www.youtube.com/watch?v=laB5_QqMrpw