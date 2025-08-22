Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО
Ракета "Фламінго" - повністю українського виробництва. Планують випускати близько 200 одиниць на місяць
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не хотіли розголошувати це публічно, але, здається, зараз саме час. "Фламінго" – це крилата ракета великої дальності, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і летіти над Росією на 3000 кілометрів", – сказала гендиректорка і технічна директорка компанії "Fire Point" Ірина Терех.
За її словами, знадобилося менш як дев'ять місяців, щоб розробити її.
"Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз. Вона повністю українського виробництва", - додала Терех.
Вона додала, що наразі "Фламінго" виготовляється серійно, планують випускати близько 200 одиниць на місяць.
Експерт з ракетних технологій Гоффманн зазначає, що 3-5 тис. таких ракет можуть знищити понад 25% економічного виробництва Росії.
Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.
Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шалом Аллейкум! Не хотів коментувати "Зелене марення", але багато друзів запитують про ракету, якої немає- "Флямінго". Ось все у ЛГБТшників з Банкової таке, звичайні казки "задутих" про "Вундерваффе". Одна брехня, фіздьож, та провокація.
Цей нібито "Флямінго", це звичайна стара радянська крилата ракета ТУ-141 "Стриж", які залишилися в Україні, ще два роки тому зробили пару запусків, але все, що залишилося, підлягає повній модернізації та заміні двигунів. Ніяка Еміратівська компанія її не розробляла, тим більше в Англії. В Еміратах, щоб зробити ракету навіть на 15 км., потрібна спеціальна військова ліцензія, які є в країні тільки у 5 компаній, і то вони не роблять ракети, тим більше на 3000 км. Американці з Ізраїлем їх одразу порвуть за таку розробку. Я бачив цей макет на виставці в Абу Дабі цього року, і запитав, чи на фуя цей макет привезли, до нього немає палива, складна заправка, заміна двигунів, це старе радянське сміття.Відповіли, що просто показують, щоб щось показати. Вони роблять колісні дрони в ангарах на території "Tawazun" під Абу Дабі, я був у їхній сарайці, немає там ракет, навіть болта від нього, як немає цих ракет і в Англії, де теж потрібна ліцензія на виробництво такої техніки. З пап'ємаше можна зробити ляльку, на неї ліцензія не потрібна, як не потрібна ліцензія на "зелений фіздеж". Ці клоуни - казкарі цілими днями тільки й займаються, що женуть фуфло в ефір, просто фуфлометники, не плутати з кулеметниками.За три роки клоуни язиком зібрали вже стільки ракет, що можна було закидати всю московію, але поки що вони тільки примудряються закидати вкрадене бабло в офшорні рахунки.Вже була "Трембіта", яка пукала на бензині і відлетіла в іпеня, швидше, ніж бензин із заправки.А потім ГоловКомКлоун накукарікав про ракету "Пекло", яка успішно пройшла випробування, її як не було, так і немає.Де ракета "Паляниця", ніхто її ніколи не бачив, полетіла до фуїв у ближній космос, а гроші, витрачені на неї полетіли в крипторюкзаки "зелених фуфлометчиків".А де ракета "Рута", супер засекречена, що її ніхто і ніколи не бачив, тільки фуфло конструктори з Банкової, і то після ударної дози коксу зі столярним клеєм, щоб краще було ракети видно.Ракета "Барс", намалювали на папері, гроші виділені відлетіли на рахунки в Еміратах.Дальнобійний "Нептун", грошей КБ Промінь так і не виділили, як не дали грошей на розробку твердого ракетного двигуна для інших ракетних систем.Система ППО "Кільчень", працює на звороті Місяця, тому її і не видно.Про "Грім" і "Грім-2" взагалі говорити соромно, вкрали у Саудів 750 млн. доларів виділених на її розробку і зробили 2,5 колоди, щоб катати на парадах.Улюблена система ППО "зелених" це - "Асфальт -", яка працює без перерви 24/7 закидаючи бабло на далекі відстані та крипторюкзаки цих потвор. А справжні розробники в Україні сидять без грошей і підтримки, хоча написані були десятки листів до всіх державних структур.Зеленим це не цікаво, вони живуть одним принципом: "Бери більше, кидай далі!"І продовжують займатись саботажем. Ось на фуя їх запрошують чи пускають на якісь підприємства України, що вони розуміють у виробництві, все що вони знають, це як зробити доріжку та заштовхати порошок у ніс чи сфінктер, щоб із носа не текло.Реальні саботажники та вороги України. Щоразу з приїздом клоунів, московські завдають ракетних ударів по виробництву.Ці двоє з скриньки-"Біба і Боба" конкурують один одного в усьому, ходять обидва на пиняходах, тому що ущербні метр з членом, один розповідає про ракети "Бояришник" та "Кокошник", інший про "Флямінго" та "Паляниця". Давно вже наводить на думку грамотних трудівників Фейсбука, що в них один і той де тупуватий режисер з хабадівської компашки.Відповідь прилетить обов'язково, але вже з конкретною дальністю, а не придуманою зеленими.Будь ласка, не питайте у мене більше про рожеве"Фламінго" та іншу зелену маячню. Шукайте самі інформацію, не лінуйтеся.Щоразу, коли Гундосов виступає з черговим маренням про дальність неіснуючихракет, могили в Україні лише зростають.Шкода.Але незабаром усе закінчиться для всіх цих фуфлометників та саботажників дуже плачевно.Обов'язково відлетять із швидкістю неіснуючої ракети "Флямінго" прямо в камери тривалого ув'язнення.Все, казка для них закінчилася, починаються будні.І правду ми про цих фуфлометників обов'язково дізнаємося, для багатьох вона буде важкою, але на те вона й правда. А ракети свого виробництва в Україні обов'язково будуть, є чудові розробки з унікальними характеристиками, але на них "зелена" виділяє щорічно "нуль цілих фуй десятих" грошей.Будьмо!PS:Якби " зелень " реально хотіла покарати московських то, давно, ще три роки тому, зробила б усе, що б налагодити випуск твердого ракетного палива, або хоча б хороших двигунів для крилатих ракет, а всі заводи-банкрути якраз із-за казкарів з Банкової.Усі технології в Україні є, як і інженера, і виробництво не дороге.