РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости Ракетная программа Украины
10 267 105

Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

Ракета "Фламинго" - полностью украинского производства. Планируют выпускать около 200 единиц в месяц

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не хотели разглашать это публично, но, кажется, сейчас самое время. "Фламинго" - это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и лететь над Россией на 3000 километров", - сказала гендиректор и технический директор компании "Fire Point" Ирина Терех.

Украинская крылатая ракета Фламинго Что известно

Читайте: Германия может выделить миллионы евро для Украины на создание собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - Bild

По ее словам, понадобилось менее девяти месяцев, чтобы разработать ее.

Крылатая ракета Фламинго Видео запуска

"Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас. Она полностью украинского производства", - добавила Терех.

Она добавила, что сейчас "Фламинго" изготавливается серийно, планируют выпускать около 200 единиц в месяц.

Эксперт по ракетным технологиям Хоффманн отмечает, что 3-5 тыс. таких ракет могут уничтожить более 25% экономического производства России.

Читайте также: Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету "Сапсан", - ОП

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламинго".

Читайте: Новые фотографии украинской ракеты "Фламинго" с засекреченного завода. ФОТОрепортаж

Автор: 

крылатые ракеты (898) ракеты (3688)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
22.08.2025 12:53 Ответить
+35
"Я би дуже хотів, щоб про українські ракети менше розповідали і менше показували виробництво, а натомість повідомляли про вражені цілі на території рф. Наразі ефективними є тільки переможні реляції в ЗМІ.

Відосами і фоточками війну проти російського нацизма не виграти. ￼Зараз ВПК України профінансований лише на третину від потужності. І це в кращому випадку. А на обʼєктах, де потенціал перевищує потреби ЗСУ, стоїть заборона продавати надлишок за кордон. Зараз борги перед Міноборони за проплачену, але не поставлену зброю обраховуються сотнями мільярдів гривень і дебиторська заборгованість тільки росте.

Та замість того, щоб прибрати хаос, мародерство і відсутність адекватного управління в найважливішій для виживання держави сфері, влада розповідає про себе коханих, крутих, мудрих, найкращих ітп. Потужність піару замість потужності ВПК. До речі, два мільярди бюджетних гривень на телемарафон олігархічних каналів Коломойського-Фірташа-Пінчука могли би стати в нагоді для зброярів.

А піар влади потім обертається бідою, бо ворог за OSINT технологіями вираховує місце виробництва зброї чи компонентів і потім туди прилітають ракети рашистів. Два прильоти цього року у колишній завод «Більшовик» у Києві - найяскравіший приклад. Тому, таке самовихваляння влади на темі ВПК шкодить обороні і кінця цьому не видно". ЗЦ
показать весь комментарий
22.08.2025 12:54 Ответить
+28
Занадто багато попереднього піару.
Це починає бентежити...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
де прильоти по москві? досить дрочити те фламінго
показать весь комментарий
22.08.2025 15:23 Ответить
Та кажіть вже 2000, шо там мЄлАчіЦЦА...
показать весь комментарий
22.08.2025 15:26 Ответить
Улюблена забава кацапів АНАЛОГОВНЄТ!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:29 Ответить
ДВА РІЗНІ ФОТО!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:39 Ответить
параша ***** випускає 60 ..іскандерів.. в місяць а ми догонім і пєрєгонім --- дайош 200 ..фламінго.. язик без кісток . на папері малюй щоб охвісу сподобалось
показать весь комментарий
22.08.2025 16:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 