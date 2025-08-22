Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

Ракета "Фламинго" - полностью украинского производства. Планируют выпускать около 200 единиц в месяц

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не хотели разглашать это публично, но, кажется, сейчас самое время. "Фламинго" - это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и лететь над Россией на 3000 километров", - сказала гендиректор и технический директор компании "Fire Point" Ирина Терех.

По ее словам, понадобилось менее девяти месяцев, чтобы разработать ее.

"Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас. Она полностью украинского производства", - добавила Терех.

Она добавила, что сейчас "Фламинго" изготавливается серийно, планируют выпускать около 200 единиц в месяц.

Эксперт по ракетным технологиям Хоффманн отмечает, что 3-5 тыс. таких ракет могут уничтожить более 25% экономического производства России.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламинго".

