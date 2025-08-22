Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО
Ракета "Фламинго" - полностью украинского производства. Планируют выпускать около 200 единиц в месяц
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не хотели разглашать это публично, но, кажется, сейчас самое время. "Фламинго" - это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и лететь над Россией на 3000 километров", - сказала гендиректор и технический директор компании "Fire Point" Ирина Терех.
По ее словам, понадобилось менее девяти месяцев, чтобы разработать ее.
"Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас. Она полностью украинского производства", - добавила Терех.
Она добавила, что сейчас "Фламинго" изготавливается серийно, планируют выпускать около 200 единиц в месяц.
Эксперт по ракетным технологиям Хоффманн отмечает, что 3-5 тыс. таких ракет могут уничтожить более 25% экономического производства России.
Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км.
Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламинго".
Відосами і фоточками війну проти російського нацизма не виграти. ￼Зараз ВПК України профінансований лише на третину від потужності. І це в кращому випадку. А на обʼєктах, де потенціал перевищує потреби ЗСУ, стоїть заборона продавати надлишок за кордон. Зараз борги перед Міноборони за проплачену, але не поставлену зброю обраховуються сотнями мільярдів гривень і дебиторська заборгованість тільки росте.
Та замість того, щоб прибрати хаос, мародерство і відсутність адекватного управління в найважливішій для виживання держави сфері, влада розповідає про себе коханих, крутих, мудрих, найкращих ітп. Потужність піару замість потужності ВПК. До речі, два мільярди бюджетних гривень на телемарафон олігархічних каналів Коломойського-Фірташа-Пінчука могли би стати в нагоді для зброярів.
А піар влади потім обертається бідою, бо ворог за OSINT технологіями вираховує місце виробництва зброї чи компонентів і потім туди прилітають ракети рашистів. Два прильоти цього року у колишній завод «Більшовик» у Києві - найяскравіший приклад. Тому, таке самовихваляння влади на темі ВПК шкодить обороні і кінця цьому не видно". ЗЦ
Це починає бентежити...