Україна щодня виготовляє по одній далекобійній ракеті "Фламінго", - Associated Press. ВIДЕО
Щонайменше по одній далекобійній крилатій ракеті "Фламінго" на день зараз виготовляє Україна на секретному заводі української компанії Fire Point. До жовтня у планах — наростити потужності.
Про це повідомила керівниця виробництва Ірина Терех виданню Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, зараз компанія виробляє приблизно один "Фламінго" на день, а до жовтня планує збільшити виробництво до семи ракет щодня.
Зазначається, що випробування крилатої ракети завершено. Вона здатна долати 3000 кілометрів і вражати ціль із можливим відхиленням до 14 метрів від об'єкта. Її бойове навантаження — 1150 кілограмів.
У виданні розповіли, що через заводську помилку перші зразки ракети мали рожеве забарвлення, тому їх назвали "Фламінго", і ця назва закріпилася.
Крім далекобійних ракет, Fire Point розробляє далекобійні дрони FP-1, які виявилися надзвичайно ефективними на полі бою і здатні долати відстань до 1600 кілометрів.
Як розповіла AP Ірина Терех, бої в повітрі — це наразі єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою.
FP-1 здатний нести до 60 кілограмів вибухівки, що дає змогу Силам оборони України атакувати, зокрема, нафтопереробні заводи й склади зброї на території країни-агресора РФ.
Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.
Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".
Де вони, чому не застосовані по рашці?
Бо це є все брехня.
Ніякої ракети в день не випускається.
Хіба що одну на рік випускають, для піара.
В Україні була розроблена та випускалась морська крилата ракета Нептун, ще до приходу до влади Зелі.
Виробництво якої Зеля успішно зупинив і похєряв.
А де хоч одна запущена?
и обе фламинго? а так да, ничего не смутило
--Ні.
--А воно існує.
Літають низенько-низенько, і жоден радар їх не фіксує. Отак!
Хотілося б почути відгуки про ракету з "той сторони".
Травень 2025
Ще одне - потрібна балістика!!!
крилаті дозвукові ракети це величезна легка ціль навіть для кацапо-ППО
Це жарт такий???
Як це можна було ракети ПОМИЛКОВО пфарбувати у рожевий колір??? У них повний бардак, чи шо???