Україна щодня виготовляє по одній далекобійній ракеті "Фламінго", - Associated Press. ВIДЕО

Щонайменше по одній далекобійній крилатій ракеті "Фламінго" на день зараз виготовляє Україна на секретному заводі української компанії Fire Point. До жовтня у планах — наростити потужності.

Про це повідомила керівниця виробництва Ірина Терех виданню Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, зараз компанія виробляє приблизно один "Фламінго" на день, а до жовтня планує збільшити виробництво до семи ракет щодня.

Зазначається, що випробування крилатої ракети завершено. Вона здатна долати 3000 кілометрів і вражати ціль із можливим відхиленням до 14 метрів від об'єкта. Її бойове навантаження — 1150 кілограмів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу. ФОТОрепортаж

У виданні розповіли, що через заводську помилку перші зразки ракети мали рожеве забарвлення, тому їх назвали "Фламінго", і ця назва закріпилася.

Крім далекобійних ракет, Fire Point розробляє далекобійні дрони FP-1, які виявилися надзвичайно ефективними на полі бою і здатні долати відстань до 1600 кілометрів. 

Як розповіла AP Ірина Терех, бої в повітрі — це наразі єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою.

FP-1 здатний нести до 60 кілограмів вибухівки, що дає змогу Силам оборони України атакувати, зокрема, нафтопереробні заводи й склади зброї на території країни-агресора РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракету "Фламінго" успішно випробували. У грудні-лютому запустять масове виробництво, - Зеленський

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".

+23
і складає їх поряд із балістичними, які вже рік виготовляються
21.08.2025 15:20 Відповісти
21.08.2025 15:20 Відповісти
+13
Дуже цікаво. Ми їх засолюємо чи що? Де наслідки їх використання по рашистам?
21.08.2025 15:21 Відповісти
21.08.2025 15:21 Відповісти
+9
фламінго, паляниці, мульйон дронів і дерев, 4 тис. баксів вчителям -- добряче когось плющить від порошку...
21.08.2025 15:26 Відповісти
21.08.2025 15:26 Відповісти
і складає їх поряд із балістичними, які вже рік виготовляються
21.08.2025 15:20 Відповісти
21.08.2025 15:20 Відповісти
а, у сусідніх двох гаражах, майже мільйон дронів.
21.08.2025 15:32 Відповісти
21.08.2025 15:32 Відповісти
А прикривають ці гаражі мільярд дерев.
21.08.2025 15:51 Відповісти
21.08.2025 15:51 Відповісти
Щоб кацапи одним махом знищили.
21.08.2025 16:05 Відповісти
21.08.2025 16:05 Відповісти
Дуже цікаво. Ми їх засолюємо чи що? Де наслідки їх використання по рашистам?
21.08.2025 15:21 Відповісти
21.08.2025 15:21 Відповісти
Чекають завершення війни, щоб оголосити про відсутність сенсу у виробництві таких ракет. Взагалі, подібний піар проводять щороку напередодні Дня Незалежності - про «Паляницю» щось чули?
21.08.2025 15:31 Відповісти
21.08.2025 15:31 Відповісти
більше потужності - взагалі можна в новинній стрічці лише про фото ракети писати
21.08.2025 15:22 Відповісти
21.08.2025 15:22 Відповісти
не нада мене дурить я ще не п'яний , фламінго існує тікі в закоксованому мозку піаніста
21.08.2025 15:22 Відповісти
21.08.2025 15:22 Відповісти
Розавый фламинга-а-а , дитя заката-а-а!
21.08.2025 15:24 Відповісти
21.08.2025 15:24 Відповісти
фламінго, паляниці, мульйон дронів і дерев, 4 тис. баксів вчителям -- добряче когось плющить від порошку...
21.08.2025 15:26 Відповісти
21.08.2025 15:26 Відповісти
Судячи з інформації, вже мало бути виготовлено сотні таких ракет Фламінго, якщо по одній в день.
Де вони, чому не застосовані по рашці?
Бо це є все брехня.
Ніякої ракети в день не випускається.
Хіба що одну на рік випускають, для піара.
В Україні була розроблена та випускалась морська крилата ракета Нептун, ще до приходу до влади Зелі.
Виробництво якої Зеля успішно зупинив і похєряв.
21.08.2025 15:27 Відповісти
21.08.2025 15:27 Відповісти
То це можна по 30 ракет на місяць запускати, так?
А де хоч одна запущена?
21.08.2025 15:27 Відповісти
21.08.2025 15:27 Відповісти
У відосіку. Перша і остання.
21.08.2025 15:28 Відповісти
21.08.2025 15:28 Відповісти
це ІПСО щоб налякати кацапів
21.08.2025 15:27 Відповісти
21.08.2025 15:27 Відповісти
А якщо не злякаються? А як перевірити, злякалися чи ні?
21.08.2025 16:11 Відповісти
21.08.2025 16:11 Відповісти
"Через заводську помилку(?) ракету пофарбували в рожевий(??) колір. І тому Фламінго ". ...Ну прямо мексиканський телесеріал,*****. Ох і дебілізм.🥴
21.08.2025 15:27 Відповісти
21.08.2025 15:27 Відповісти
Схоже сценарій писали в "кварталі".
21.08.2025 15:30 Відповісти
21.08.2025 15:30 Відповісти
До речі, дивно що не пантера.

21.08.2025 15:41 Відповісти
21.08.2025 15:41 Відповісти
Якщо навіть фарбу не ту використали, боюсь уявити які "помилки" всередині
21.08.2025 16:06 Відповісти
21.08.2025 16:06 Відповісти
не хочется быть занудой, но таки: на видео корпус ракеты круглый, на 7 секунде уже квадратный, как у таурус, потом снова круглый. меня терзают смутные сомнения
21.08.2025 15:27 Відповісти
21.08.2025 15:27 Відповісти
Так то вообще разные ракеты. Что тебя смутило?
21.08.2025 15:34 Відповісти
21.08.2025 15:34 Відповісти
"Что тебя смутило?"

и обе фламинго? а так да, ничего не смутило
21.08.2025 15:48 Відповісти
21.08.2025 15:48 Відповісти
І де це все? Поки болота не випалені до Курил, все це художній зелений пистьош.
21.08.2025 15:29 Відповісти
21.08.2025 15:29 Відповісти
В срсрі прізвище керівника самого гімняного військового заводу було таємницею. А тут... Ну от кацапи і почнуть полювання за цим виробництвом. Якщо вже не почали.
21.08.2025 15:30 Відповісти
21.08.2025 15:30 Відповісти
його нема ,це ІПСО
21.08.2025 15:32 Відповісти
21.08.2025 15:32 Відповісти
Коли ми побачимо зграю фламінго на болотах кацапії?
21.08.2025 15:31 Відповісти
21.08.2025 15:31 Відповісти
нюхни дозу як ЗЕбіл робить і не те ще побачиш ахахах
21.08.2025 15:39 Відповісти
21.08.2025 15:39 Відповісти
Коли вже є з 10 - то в"їбіть ними по татарських Шахедах - які вони клепають шо дурні
21.08.2025 15:31 Відповісти
21.08.2025 15:31 Відповісти
зелені падлюки вкрай забрехалися....
21.08.2025 15:31 Відповісти
21.08.2025 15:31 Відповісти
головне результат , а його нема
21.08.2025 15:34 Відповісти
21.08.2025 15:34 Відповісти
Головне піар та відосики для шоумена Зелі а результат йому не потрібен
21.08.2025 15:36 Відповісти
21.08.2025 15:36 Відповісти
Люди реально дивляться на речі . Давайте під кожною новиною не читаючи писати - Слава Україні , Слава ЗСУ , як дехто ******** робити . Заробимо купу дешевих лайків і рейтинг від читачів . А це дійсно допоможе перемогти ?
21.08.2025 15:40 Відповісти
21.08.2025 15:40 Відповісти
Якби це було правдою то Сосія вже була б в руїнах і ***** хапав Зеленського за ноги і просив пощади. Поки що ми бачимо Фламінго там де і Грім2 і Сапсани. Хоча б пару раз опробували ці ракети на рашистахбо можливо вони легкі для перехоплення як і всі інші крилаті ракети
21.08.2025 15:33 Відповісти
21.08.2025 15:33 Відповісти
єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою - яка перевага ? Розплющте очі та не вважайте інших дурніше за себе . Україна використовує більше , ніж рашка кабів , шахедів , балістики , крилатих ракет , авіації ? Порахуйте , скільки збивають , а скільки досягає цілі щодня . Може Україна знищила більше заводів , ніж рашка ? І не так , щоб дах чи шибки повибивало , а як наприклад в Мукачево .
21.08.2025 15:34 Відповісти
21.08.2025 15:34 Відповісти
завод кававарок в мукачево знищили
21.08.2025 15:36 Відповісти
21.08.2025 15:36 Відповісти
Я не знаю , що там за завод . Але , як написано , при тривозі відправили в укриття 600 робітників , в нічну зміну . Хоча б це радує .
21.08.2025 15:44 Відповісти
21.08.2025 15:44 Відповісти
"Відправили в укриття 600 робітників нічної зміни" - країні потрібно багато кавоварок!
21.08.2025 16:10 Відповісти
21.08.2025 16:10 Відповісти
Далі що? Ну виготовляє і? Маринують як огірки у банках чи солять їх в діжках? А, на парад 24 серпня готують. Чому ми їх не чуємо на болотах? Чому москальня не виє від них?
21.08.2025 15:36 Відповісти
21.08.2025 15:36 Відповісти
--Ти фламінго бачив?
--Ні.
--А воно існує.
21.08.2025 15:36 Відповісти
21.08.2025 15:36 Відповісти
Писав учора, на Тузлівських лиманах зараз десь 1500 фламінго.
Літають низенько-низенько, і жоден радар їх не фіксує. Отак!
21.08.2025 16:12 Відповісти
21.08.2025 16:12 Відповісти
Не поверю пока не увижу те Фламинго приземлившиеся в моцкве.
21.08.2025 15:36 Відповісти
21.08.2025 15:36 Відповісти
ЗЕлу пень справді вважає що хтось в це все повірить?
21.08.2025 15:37 Відповісти
21.08.2025 15:37 Відповісти
ФОП "Fire Point"?
Хотілося б почути відгуки про ракету з "той сторони".
21.08.2025 15:37 Відповісти
21.08.2025 15:37 Відповісти
когда прилитит тама не будет каму уже коментировать -
21.08.2025 15:44 Відповісти
21.08.2025 15:44 Відповісти
https://militarnyi.com/uk/news/letyt-na-1600-km-v-********-predstavyly-udarnyj-dron-fp-1/ Летить на 1600 км: В Україні представили ударний дрон FP-1
Травень 2025
21.08.2025 15:40 Відповісти
21.08.2025 15:40 Відповісти
Как увижу раздолбанный завод шахедов в Елабуге и заводы по сборке ракет так тогда и поверю.
21.08.2025 15:48 Відповісти
21.08.2025 15:48 Відповісти
Якщо для початку серійного виробництва знадобилось тільки одне випробовування , тоді це безсоромна брехня...
21.08.2025 15:49 Відповісти
21.08.2025 15:49 Відповісти
Дай Боже!! Смерть ворогам!!
21.08.2025 15:51 Відповісти
21.08.2025 15:51 Відповісти
Та вистачить вже, всю москву вже ними розвалили
21.08.2025 15:53 Відповісти
21.08.2025 15:53 Відповісти
А де ж застосування? Бо без реальних бойових вильотів - це лайно собаче типу трембіти і паляниці.
Ще одне - потрібна балістика!!!
крилаті дозвукові ракети це величезна легка ціль навіть для кацапо-ППО
21.08.2025 15:56 Відповісти
21.08.2025 15:56 Відповісти
Якщо їх справді роблять по одній в день, то цікаво чим пожертвували інженери щоб аж настільки спростити конструкцію.
21.08.2025 15:57 Відповісти
21.08.2025 15:57 Відповісти
21.08.2025 15:59 Відповісти
21.08.2025 15:59 Відповісти
Про це повідомила керівниця виробництва Ірина Терех виданню Associated Press

Це жарт такий???
21.08.2025 16:03 Відповісти
21.08.2025 16:03 Відповісти
У виданні розповіли, що через заводську помилку перші зразки ракети мали рожеве забарвлення, тому їх назвали "Фламінго", і ця назва закріпилася.

Як це можна було ракети ПОМИЛКОВО пфарбувати у рожевий колір??? У них повний бардак, чи шо???
21.08.2025 16:04 Відповісти
21.08.2025 16:04 Відповісти
пхахахаха по 1 шт ахахаха
21.08.2025 16:04 Відповісти
21.08.2025 16:04 Відповісти
******...а не Фламинго..По кацапам как не было ударов,так и нет адекватных...Великому лідору ********** у дупло то Фламинго затасуйте...Кроме раздражения,єти новости не візівают никаких ємоций...Миллионы дронов,паляницы,хреницы....и тишина в москве четвертый год....
21.08.2025 16:08 Відповісти
21.08.2025 16:08 Відповісти
Я зрозумів чому на кожному розі тріщать про ракету "Фламінго", якої у нас, стопудово, не має, як і балістики. Просто скоро День Незалежності і Зелень вирішила підстрахуватися від обстрілів, мовляв якщо московія нас обстріляє на св'ято то ми запустимо "Фламінго".
21.08.2025 16:08 Відповісти
21.08.2025 16:08 Відповісти
 
 