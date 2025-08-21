Україна щодня виготовляє по одній далекобійній ракеті "Фламінго", - Associated Press. ВIДЕО

Щонайменше по одній далекобійній крилатій ракеті "Фламінго" на день зараз виготовляє Україна на секретному заводі української компанії Fire Point. До жовтня у планах — наростити потужності.

Про це повідомила керівниця виробництва Ірина Терех виданню Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, зараз компанія виробляє приблизно один "Фламінго" на день, а до жовтня планує збільшити виробництво до семи ракет щодня.

Зазначається, що випробування крилатої ракети завершено. Вона здатна долати 3000 кілометрів і вражати ціль із можливим відхиленням до 14 метрів від об'єкта. Її бойове навантаження — 1150 кілограмів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові світлини української ракети "Фламінго" із засекреченого заводу. ФОТОрепортаж

У виданні розповіли, що через заводську помилку перші зразки ракети мали рожеве забарвлення, тому їх назвали "Фламінго", і ця назва закріпилася.

Крім далекобійних ракет, Fire Point розробляє далекобійні дрони FP-1, які виявилися надзвичайно ефективними на полі бою і здатні долати відстань до 1600 кілометрів.

Як розповіла AP Ірина Терех, бої в повітрі — це наразі єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою.

FP-1 здатний нести до 60 кілограмів вибухівки, що дає змогу Силам оборони України атакувати, зокрема, нафтопереробні заводи й склади зброї на території країни-агресора РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракету "Фламінго" успішно випробували. У грудні-лютому запустять масове виробництво, - Зеленський

Раніше повідомлялось, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км.

Президент Зеленський сказав, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року в Україні розпочнуть масове виробництво ракети "Фламінго".