96% усіх БпЛА, які закуповує Україна, – вітчизняного виробництва, – дослідження ринку дронів

За результатами 2024 року Міноборони та Держспецзв’язку закупили 1,5 млн дронів. Очікується, що цьогоріч Міноборони закупить 4,5 млн дронів на $2,7 млрд. Близько 93% суми пройде через Агенцію оборонних закупівель.

При цьому 96% усіх закуплених державою у цьому та минулому роках апаратів – вітчизняного виробництва, йдеться у дослідженні компанії DataDriven "Game changer: як відкриття експорту вплине на українських виробників БПЛА", пише DOU.

Згідно із ним, сьогодні в країні працює понад 500 активних виробників дронів і понад 1000 моделей безпілотників.

За період повномасштабної війни виробництво безпілотників в Україні зросло у 800 разів: з 5 тис. одиниць у 2022-му до 4 млн на кінець 2024 року. Водночас 80% сегменту FPV-дронів контролюють чотири компанії-виробники.

2025 – рік повноцінного формування ринку БпЛА. Дослідження "Game changer: як відкриття експорту вплине на українських виробників БПЛА", DataDriven

За підрахунвами авторів дослідження, у 2024 році інвестиції в галузь перевищили $60 млн. У середньому, компанії залучають від $1 до $3 мільйонів на seed-раундах.

Очікується посилення тенденції до злиття та поглинання (M&A). Це пов’язано з формуванням ринку та прагненням провідних виробників БпЛА нарощувати свої можливості не лише у сфері безпілотників, а й у суміжних секторах. За даними Brave1, 30% виробників дронів зацікавлені як у купівлі, так і в продажу компанії в майбутньому.

Мінімальні витрати інвестиційного фонду на придбання частки в українського виробника БпЛА, на ранніх етапах залучення капіталу становлять від $100 тис. Водночас великі та вже сформовані виробники мають потенціал залучати суми, що сягають десятків мільйонів доларів.

У 2025 році відбувається зміна фокусу з hardware на software. Компанії стають більш сфокусованими на автономній навігації, штучному інтелекті та системах протидії РЕБ. На думку дослідників, цей перехід відкриває для українських компаній шлях на глобальний ринок, йдеться у дослідженні.

Як відкриття експорту вплине на виробників

Дослідники вказують, що відкриття експорту дозволить компаніям диверсифікувати продажі, зменшити залежність від нестабільних держзамовлень й отримати кошти для інвестицій в R&D, а державі – залучити іноземну валюту та посилити геополітичний вплив.

Відкриття експорту принесе користь як виробникам, так і державі. Дослідження "Game changer: як відкриття експорту вплине на українських виробників БПЛА", DataDriven

Головними викликами для виходу на глобальну арену є висока конкуренція з великими західними компаніями, залежність від китайських комплектуючих, що є проблемою для ринків НАТО, та необхідність проходити складні процеси ліцензування й сертифікації.

Також експорту може загрожувати нестача спеціалістів в Україні та нижча якість освіти порівняно з західними країнами.

Окрім НАТО і країн, з якими укладені безпекові угоди, Україна має потенціал на ринках Азії. Але він вимагає ретельного контролю для уникнення геополітичних ризиків.

Експерти звертають увагу на перспективу розвитку власного виробництва компонентів для дронів. У дослідженні йдеться, що до 70% комплектуючих для FPV-дронів можна виробляти в Україні. Це дозволить знизити залежність від імпорту, а також створити нові продукти для експорту, щоб скласти конкуренцію Китаю.

Раніше повідомлялося, що 97% приватних виробників озброєння та військової техніки очікують на зняття обмежень на експорт, щоб почати постачання до країн-партнерів, запускати спільні виробництва, масштабувати B2B і B2G партнерства.