До конца года Украина нуждается в 6 млрд дол. на беспилотное вооружение, - Шмыгаль
Министр обороны Денис Шмыгаль оценил потребности в финансировании производства беспилотного вооружения в 2025 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра.
"До конца года наше государство нуждается в около 6 млрд долларов на ключевые типы беспилотного вооружения: FPV-дроны, дроны-перехватчики, дальнобойные беспилотники и ракеты", - сказал Шмыагаль на встрече со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.
Министр обороны также поблагодарил НАТО за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность - союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на 2 млрд долларов.
Водночас прогрес робіт стримується браком фінансувань, бо на цю розробку державні кошти не надані. Саме тому виробництво дослідних зразків та сама робота над українським КАБом здійснюється коштом самих розробників та завдяки допомозі небайдужих