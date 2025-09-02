До конца года Украина нуждается в 6 млрд дол. на беспилотное вооружение, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль оценил потребности в финансировании производства беспилотного вооружения в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра.

"До конца года наше государство нуждается в около 6 млрд долларов на ключевые типы беспилотного вооружения: FPV-дроны, дроны-перехватчики, дальнобойные беспилотники и ракеты", - сказал Шмыагаль на встрече со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.

Министр обороны также поблагодарил НАТО за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность - союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на 2 млрд долларов.

Также читайте: Украина и Франция согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Вейсьер