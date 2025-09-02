РУС
До конца года Украина нуждается в 6 млрд дол. на беспилотное вооружение, - Шмыгаль

министр обороны Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль оценил потребности в финансировании производства беспилотного вооружения в 2025 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра.

"До конца года наше государство нуждается в около 6 млрд долларов на ключевые типы беспилотного вооружения: FPV-дроны, дроны-перехватчики, дальнобойные беспилотники и ракеты", - сказал Шмыагаль на встрече со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.

Министр обороны также поблагодарил НАТО за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность - союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на 2 млрд долларов.

Также читайте: Украина и Франция согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Вейсьер

дроны (4528) Шмыгаль Денис (2834)
+13
Вивертайте кишені - вже ж за війну наколядували
02.09.2025 21:17 Ответить
+8
у них нема ні копійки!!! все ж в тьощів, жонів, братів, сестер, нарешті - коханок!
02.09.2025 21:28 Ответить
+7
02.09.2025 21:19 Ответить
Вивертайте кишені - вже ж за війну наколядували
02.09.2025 21:17 Ответить
у них нема ні копійки!!! все ж в тьощів, жонів, братів, сестер, нарешті - коханок!
02.09.2025 21:28 Ответить
А гроші млрд дол, міндіча з резніковим та шурмою, забув шмигаль залучити, геть забув, про гроші з оточення, стефанчуків+зеленського!!
02.09.2025 22:27 Ответить
02.09.2025 21:19 Ответить
Хай слуги народу закупляють. Вони всі порядні і чесні навіть одної гривні не ********.
02.09.2025 21:20 Ответить
02.09.2025 21:21 Ответить
02.09.2025 21:23 Ответить
Трамп,де наші 7 мільярдів?
02.09.2025 21:24 Ответить
Він дасть на відновлення після того як домовитесь про мир.
02.09.2025 22:25 Ответить
Слуги не можуть скинутись, у них гроші тільки на кишенькові витрати, а з криптогаманців дуже складно витягнути
02.09.2025 21:25 Ответить
Коли ж ви вже накрадетесь???
02.09.2025 21:27 Ответить
- Нет, этого быть никак не может, - твердо возразил иностранец. - Это почему? - Потому, - ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, - что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится
02.09.2025 21:29 Ответить
Нехай відмінять безкоштовне харчування у школах. І діти у лайні не копирсатимуться, і помиїв менше буде і там ще після дронів залишиться решта на ракети. Хоча… хто ж сам собі руку відрубає?
02.09.2025 21:30 Ответить
А на новенькі автомобілі для полюції і підвищення зарплат помічникам суддів гроші чомусь знайшлись без міжнародного кредитування, потребування і всяких механізмів.
02.09.2025 21:30 Ответить
Секретар суду, який отримує зарплату 10 тис грн і помічник з зарплатою 14 тис грн тебе не спасе, кидай свою
02.09.2025 21:35 Ответить
Тому вони і живуть так бідно, з маєтками і доброчесністю від портнова+лукаш!! Стефанишина і верещук, можуть засвідчити!!!
02.09.2025 22:31 Ответить
- Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, - веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов. Те сконфузились. «Черт, слышал все…» - подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии - двойное «В».
02.09.2025 21:30 Ответить
ахметовський холуй шмигаль збирає на крипту для зельоних гнид
02.09.2025 21:30 Ответить
То скиньтесь зі своїх зарплат
02.09.2025 21:30 Ответить
Яйця, - по 17 гривень, дрони, - по 6 млрд дол. По мєдлєннєє, я записую.
02.09.2025 21:31 Ответить
ще скумбрія по 8
02.09.2025 21:32 Ответить
За тону!
02.09.2025 21:42 Ответить
треба зберегти пішню, вакарчук/шмігал
02.09.2025 21:32 Ответить
але все це багатомільярдне бабло вже превентивно спізжене кумами-друзями ZEлупи. Ти на це натякаєш, Шмиг-шмиг???
02.09.2025 21:34 Ответить
кошторис міндіч затвердив? напевно без врахування фламінг.
02.09.2025 21:34 Ответить
в умєрова візьми.
02.09.2025 21:34 Ответить
він візьме...в пенсіонерів що живуть в хрущовках.
02.09.2025 22:07 Ответить
Там по 3 лярди на рік капають донати за електроенергію.
02.09.2025 21:36 Ответить
"З останнього за два місяці з моменту https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_kab_analog_umpk_vzhe_viprobovujetsja_ta_litaje_ale_potribni_groshi_na_prishvidshennja_rozrobki_video-19301.html першої публічної появи українського КАБа, завдяки кропіткій роботі над системами навігації було досягнуто заданої точності влучання. А поточна мета розробників - досягти дальності польоту при середньовисотному скиданні у 80 км.

Водночас прогрес робіт стримується браком фінансувань, бо на цю розробку державні кошти не надані. Саме тому виробництво дослідних зразків та сама робота над українським КАБом здійснюється коштом самих розробників та завдяки допомозі небайдужих"https://defence-ua.com/news/u_kb_medojid_prokomentuvali_foto_jih_kabu_na_mig_29_ta_rozpovili_na_jakomu_etapi_rozrobka-20081.html#:~:text=%D0%97%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0,%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85
02.09.2025 21:37 Ответить
А якого *** ти тоді міністр оборони? Чи може бухгалтер? Це питання РНБО. Вирішуй. Тернера просив, чи просто сказав? Не можеш, піzдуй *****.
02.09.2025 22:06 Ответить
 
 