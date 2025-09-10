Ворог атакував Львів ракетами та дронами: минулося без постраждалих
Уночі 10 вересня 2025 року ворог атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, жертв чи постраждалих немає.
"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО!", - зауважив Козицький.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.
Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині.
