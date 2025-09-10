Ворог атакував Львів ракетами та дронами: минулося без постраждалих

Уночі 10 вересня 2025 року ворог атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жертв чи постраждалих немає.

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО!", - зауважив Козицький.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Львів: минулося без жертв, частково зруйновано склад (оновлено). ФОТО

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині.