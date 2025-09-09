Украине срочно нужны еще 10 систем Patriot и ракеты к ним и другие СОУ, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров срочно передать Украине системы Patriot и ракеты к ним, а также другие комплексы ПВО.

Об этом он сказал на заседании Константной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", цитирует "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку Россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре", - подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно министр отметил, что важно продолжать наносить дальнобойные удары для продолжения давления на российское военное производство и военные цели.

По словам Шмыгаля, что "пока мы обсуждаем мирные переговоры, условия, гарантии безопасности, Кремль отклоняет любые предложения о прекращении огня и продолжает эскалацию".

В частности, он вспомнил недавний удар РФ по одной из электростанций на Киевщине - россияне вывели ее из строя, ударив 49 дронами.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, "три часа назад, Путин нанес удар по селу Яровая в Донецкой области, непосредственно попав в группу пенсионеров, которые пришли забрать свои пенсии".

"Наш ответ должен быть основан на силе", - призвал глава Минобороны.

