РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9914 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины Ракеты к Patriot
1 249 24

Украине срочно нужны еще 10 систем Patriot и ракеты к ним и другие СОУ, - Шмыгаль

Шмыгаль на Рамштайне призвал передать Patriot и ракеты

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров срочно передать Украине системы Patriot и ракеты к ним, а также другие комплексы ПВО.

Об этом он сказал на заседании Константной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", цитирует "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку Россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре", - подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно министр отметил, что важно продолжать наносить дальнобойные удары для продолжения давления на российское военное производство и военные цели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль прибыл в Лондон на заседание "Рамштайн": Ключевые задачи - помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств ОПК

По словам Шмыгаля, что "пока мы обсуждаем мирные переговоры, условия, гарантии безопасности, Кремль отклоняет любые предложения о прекращении огня и продолжает эскалацию".

В частности, он вспомнил недавний удар РФ по одной из электростанций на Киевщине - россияне вывели ее из строя, ударив 49 дронами.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, "три часа назад, Путин нанес удар по селу Яровая в Донецкой области, непосредственно попав в группу пенсионеров, которые пришли забрать свои пенсии".

"Наш ответ должен быть основан на силе", - призвал глава Минобороны.

Читайте также: Германия начала передачу Patriot для Украины, - Писториус

Автор: 

ПВО (3084) ракеты (3707) Шмыгаль Денис (2838) Patriot (361) Рамштайн (177)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Так купіть !
Одна лише Крупа назбирала хабарями на третину "петріота" ! А скільки таких "Круп" по Україні ...?!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:48 Ответить
+11
щитом війни не виграють, треба меч, або гарпун з томагавком
показать весь комментарий
09.09.2025 18:52 Ответить
+10
може томагавки потрібні у необмеженій кількості бо вже набрид цей комплекс "терпіл" від можновладців ОПи. Все зводиться до позиції захищаємось будь якою ціною. Кацапи повинні відчути пекло у себе.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А. Де. Наші. Шахеди? КУРВА!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:45 Ответить
Дались вам ті "шахеди". Немає давно у росіян "шахедів".
Наш Бобер до кремля долетів першим.
Схожі на "герані" наші дрони вже літають.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:39 Ответить
сарказм, сер?
показать весь комментарий
09.09.2025 19:43 Ответить
Ні. Просто аутистичний напад 🤣
показать весь комментарий
09.09.2025 19:52 Ответить
Україні в першу чергу потрібні системи для обстрілу кацапських нпз!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:46 Ответить
Так купіть !
Одна лише Крупа назбирала хабарями на третину "петріота" ! А скільки таких "Круп" по Україні ...?!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:48 Ответить
А за гроші які украв поц- міндіч, хай купують до них ракети.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:53 Ответить
щитом війни не виграють, треба меч, або гарпун з томагавком
показать весь комментарий
09.09.2025 18:52 Ответить
Ага. Все буде навкруги кабміну.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:52 Ответить
може томагавки потрібні у необмеженій кількості бо вже набрид цей комплекс "терпіл" від можновладців ОПи. Все зводиться до позиції захищаємось будь якою ціною. Кацапи повинні відчути пекло у себе.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:53 Ответить
Для запуску томагівків потрібні кораблі або підводні човни, чи бомбардувальники - так, що якщо маєте пару сотень мільярдів баксів можна за ваш рахунок прикупити. Бо експерементальних мобільних установок з коліс небагато
показать весь комментарий
09.09.2025 19:01 Ответить
захищатися навіть на папері економічно не вигідно, три ракети на патріот дорожче ніж тисяча шахидів
показать весь комментарий
09.09.2025 18:54 Ответить
Це і є те "знайшли цікаве рішення, яке дозволить збивати все, що летить" яким хвалився читач суфлерів?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:55 Ответить
Це нічого не вирішить. Ніяке ППО з такими комбінованими атаками не впорається. Ну буде більше ППО, рашка робитиме більші паузи і запускатиме одночасно ще більше. Далі що? Терміново ще 10 просити?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:58 Ответить
то закрити небо і дати грошей?
показать весь комментарий
09.09.2025 19:11 Ответить
Шмигалю слід визначитися, все ж таки, що потрібніше: клумби в Покровську, чи Патріоти? Чи може ремнт доріг в Україні? Траса Київ-Чернігів - вогонь!
показать весь комментарий
09.09.2025 19:12 Ответить
як жартувало зелене непорозуміння, "сєня (шмиргаль)-папрашайка"? гідрант, одягни труси, або зніми хрестик чи кіпу (ярмулку). гідрант кончений, де мульйон дронів, де мульйон снарядів, де мульйон ракет?! чому мульйони доларів осідають в кишенях твоїх кончених менеджерів?!
показать весь комментарий
09.09.2025 19:12 Ответить
в першу чергу Україні потрібно аби зельоні гниди повиздихали
показать весь комментарий
09.09.2025 19:16 Ответить
Денис!!!
А ти спробуй разом із Зеленським не красти.
Можливо у вашої шайки і вийде.
Тоді гроші на зброю і якісна зброя будуть.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:25 Ответить
10 Patriot - поки немає, є асфальт, браковані міни, нелітаючі FPV-шки, літні куртки на зиму, яйця по 17 грн. за шт, ефективні менеджери "по-найму" та ще багато багато різних "ніштяків"
показать весь комментарий
09.09.2025 19:37 Ответить
49 дронів на одну станцію ?? Це ж не 49 Кинжалів !
показать весь комментарий
09.09.2025 19:40 Ответить
нехай звернеться до хасидів - ті допоможуть, щоб було безпечно, та і Умань з сусідніми областями прикриють
показать весь комментарий
09.09.2025 20:21 Ответить
Лучше Звезду Смерти

показать весь комментарий
09.09.2025 20:33 Ответить
Пляшку забув потерти , трах тібі дох, сім- сім відкрийся, по щучому велінню по моєму хотінню , в тебе ще Деніска є безліч запасних варіантів.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:43 Ответить
 
 