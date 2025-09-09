РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9914 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины
1 716 16

Германия начала передачу Patriot для Украины, - Писториус

пісторіус

Германия находится в процессе передачи двух полных систем противовоздушной обороны Patriot Украине.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, первые пусковые установки уже переданы украинской стороне. Писториус подчеркнул, что кроме постоянных поставок вооружений и боеприпасов, Германия сейчас сосредоточена на укреплении украинской ПВО.

Глава Минобороны ФРГ поблагодарил Норвегию, которая согласилась покрыть половину стоимости этих двух систем Patriot. Он отметил, что благодаря координации с американскими союзниками обеспечивается быстрая замена комплексов.

Ранее, 24 августа, стало известно, что Норвегия выделит около 7 млрд крон (примерно $696 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины. Премьер-министр Йонас Гар Стере тогда заявил, что его страна совместно с Германией обеспечит Украину современными системами ПВО для защиты населения от российских атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус раскритиковал заявления фон дер Ляйен относительно гарантий безопасности для Украины: "Обсуждать это публично абсолютно неправильно"

Автор: 

Patriot (361) Писториус Борис (253)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Гарна, дуже важлива новина.
Дякуємо народу, Бундестагу та Уряду Німеччини, всім друзям і прихильникам України за реальну допомогу у нашій війні проти кремлівських "асвабадітєлєй" - окупантів.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:06 Ответить
+6
дяка!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:03 Ответить
+6
а де зельоні фламінго та бомба-петарда-бімба-паляніца ?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бог у поміч
показать весь комментарий
09.09.2025 17:55 Ответить
Хорошая новость. А Таурусы?
показать весь комментарий
09.09.2025 17:55 Ответить
А навіщо, якщо до кінця року дехто обіцяв потужних 3000 ракет, а там ще й "потужні Фламінго" на "тищи кілометрів"...Як влупемо із ш.м.аро.фона потужними відосіками із детальними деталями "першой у світі суперпуперопоерації"...І все "перемога"! Послхали нашого гундосого німці і поудмали - "а дісно навіщо їм Таурси коли у них навіть більше ракет чим тих самимх таурсів у самих німців"!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:23 Ответить
дяка!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:03 Ответить
а де зельоні фламінго та бомба-петарда-бімба-паляніца ?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:05 Ответить
Гарна, дуже важлива новина.
Дякуємо народу, Бундестагу та Уряду Німеччини, всім друзям і прихильникам України за реальну допомогу у нашій війні проти кремлівських "асвабадітєлєй" - окупантів.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:06 Ответить
Треба менше про це говорити ворог не спить.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:08 Ответить
Коли про це каже не Зеленський - то правда, можна вірити.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:16 Ответить
Курча, ти тільки народилося, але вже таке розумне.)
показать весь комментарий
09.09.2025 18:20 Ответить
Дякуємо! Та навіщо привертати увагу кацапів до цього? Озвучте коли вже стоятиме!
показать весь комментарий
09.09.2025 18:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OHml64BtZdE&t=460s

ось як США ховаються від справ насущних у внутрішні нацистські - й рейтинг трумпа рятують й тих , хто його ЯК ТАРАН привів хочуть зберегти- а саме Венса та іже з ним технонацистів .

о диво!!! як це співпадає з укрокремлівськими ігрищами зЄльоних РИГІВ за своє збереження - справа типу проти агентів Кремля а насправді тПРоти тих хто розконсервував .

тому єдина надія на Європу - з ЄС -Німеччиноюне щоліта Бритів.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:31 Ответить
тепер головне ці комплекси бездарно не просрати.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:27 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
09.09.2025 18:37 Ответить
Дякуємо, але навіщо це оприлюднювати. Краще про таке не повідомляти.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:55 Ответить
Дякую Алемандцям.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:47 Ответить
ніяк не менше потрібні маленькі ракети проти дронів тіпа Гідри що США забрали в нас для Ізраїля тут працює хєрівництво щоб поставили такі ракети адже їх має бути до х я не тіки на піяніно а по всьому світі
показать весь комментарий
09.09.2025 20:39 Ответить
 
 