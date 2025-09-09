Германия начала передачу Patriot для Украины, - Писториус
Германия находится в процессе передачи двух полных систем противовоздушной обороны Patriot Украине.
Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, первые пусковые установки уже переданы украинской стороне. Писториус подчеркнул, что кроме постоянных поставок вооружений и боеприпасов, Германия сейчас сосредоточена на укреплении украинской ПВО.
Глава Минобороны ФРГ поблагодарил Норвегию, которая согласилась покрыть половину стоимости этих двух систем Patriot. Он отметил, что благодаря координации с американскими союзниками обеспечивается быстрая замена комплексов.
Ранее, 24 августа, стало известно, что Норвегия выделит около 7 млрд крон (примерно $696 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины. Премьер-министр Йонас Гар Стере тогда заявил, что его страна совместно с Германией обеспечит Украину современными системами ПВО для защиты населения от российских атак.
Дякуємо народу, Бундестагу та Уряду Німеччини, всім друзям і прихильникам України за реальну допомогу у нашій війні проти кремлівських "асвабадітєлєй" - окупантів.
ось як США ховаються від справ насущних у внутрішні нацистські - й рейтинг трумпа рятують й тих , хто його ЯК ТАРАН привів хочуть зберегти- а саме Венса та іже з ним технонацистів .
о диво!!! як це співпадає з укрокремлівськими ігрищами зЄльоних РИГІВ за своє збереження - справа типу проти агентів Кремля а насправді тПРоти тих хто розконсервував .
тому єдина надія на Європу - з ЄС -Німеччиноюне щоліта Бритів.