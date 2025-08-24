РУС
Норвегия предоставит Украине ПВО на $696 млн

Норвегия поможет Украине с ПВО Что известно

Норвегия предоставит Украине около 7 млрд крон ($696,3 млн) на противовоздушную оборону. Системы ПВО доставят из Германии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, в частности ракеты к ним.

Также Норвегия делает вклад в закупку радаров от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных частей и инфраструктуры. Сейчас мы вместе с Германией еще больше активизируем наши усилия", - сказал министр обороны Туре О. Сандвик.

Читайте: Украина и Германия обсудили поставки Patriot и производство боеприпасов, - Минобороны

Норвегия (733) ПВО (3038) помощь (8065) Patriot (357)
Нащадкам вікінгів респект за непохитну підтримку України...
24.08.2025 09:42 Ответить
Ще курочка в гнізді,а яїчко в п---і,а ми вже яїчню жаримо. Кому потрібні такі піарські заяви?Зброя повинна давати результат на полі бою,а не на марафоні.
24.08.2025 09:47 Ответить
Дякуємо народу Норвегії та її уряду. Вони витрачають свої кошти для захисту українців від російських ракет і дронів, а українська влада краде мільярди доларів США з допомоги партнерів, виводить їх в офшори, щоб скупити банки в Європі і нерухомість для своєї свори. Український бюджет витрачають на прославляння себе через марафони. Невже за 6 років наші спеціалісти не могли створити свою систему ППО? Могли, але б тоді не вистачило грошей на ''велике крадівницство'' і інші воровські проекти влади.
24.08.2025 10:35 Ответить
 
 