Норвегия предоставит Украине ПВО на $696 млн
Норвегия предоставит Украине около 7 млрд крон ($696,3 млн) на противовоздушную оборону. Системы ПВО доставят из Германии в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, в частности ракеты к ним.
Также Норвегия делает вклад в закупку радаров от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от Kongsberg.
"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных частей и инфраструктуры. Сейчас мы вместе с Германией еще больше активизируем наши усилия", - сказал министр обороны Туре О. Сандвик.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.08.2025 09:42 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий24.08.2025 09:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Kozyuk
показать весь комментарий24.08.2025 10:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль