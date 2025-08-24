Норвегия предоставит Украине ПВО на $696 млн

Норвегия предоставит Украине около 7 млрд крон ($696,3 млн) на противовоздушную оборону. Системы ПВО доставят из Германии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, в частности ракеты к ним.

Также Норвегия делает вклад в закупку радаров от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных частей и инфраструктуры. Сейчас мы вместе с Германией еще больше активизируем наши усилия", - сказал министр обороны Туре О. Сандвик.

