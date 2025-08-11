РУС
Украина и Германия обсудили поставки Patriot и производство боеприпасов, - Минобороны

Украина и Германия обсудили поставки Patriot

Заместитель главы Минобороны Украины Сергей Боев и атташе по вопросам обороны при Посольстве Германии Торстен Фрис обсудили статус ряда оборонных контрактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Стороны обсудили поставки систем Patriot, а именно - условия и сроки поступления в Украину. Также были наработаны механизмы налаживания прямой коммуникации на уровне команд министерств обороны.

Читайте также: Скорость поставок Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену, - Euractiv

"Для Украины критически важно время и понимание поставок и выполнения договоренностей. Это позволяет четко планировать военные операции и защиту гражданского населения и инфраструктуры", - подчеркнул Боев.

Также немецкая и украинская стороны обсудили статус и актуальность ряда контрактов - сроки выполнения, потребности и возможность их продления. В частности, это касалось производства боеприпасов, ракет для ПРО и дальнобойных средств.

"Отдельным вопросом стали шаги для развития совместных предприятий, их финансирования и развития возможностей", - добавили в Минобороны.

Читайте: Россияне серьезно повредили РЛС системы Patriot в Украине, ее отремонтировали в Германии, - генерал ФРГ Келлер

Небалакати а надавати.
показать весь комментарий
11.08.2025 15:19 Ответить
З німцями все серйозно. Ніцмці це не рижі п.дори.
показать весь комментарий
11.08.2025 15:25 Ответить
Довбаний зе цирк..
показать весь комментарий
11.08.2025 18:25 Ответить
 
 