Украина и Германия обсудили поставки Patriot и производство боеприпасов, - Минобороны

Заместитель главы Минобороны Украины Сергей Боев и атташе по вопросам обороны при Посольстве Германии Торстен Фрис обсудили статус ряда оборонных контрактов.

Стороны обсудили поставки систем Patriot, а именно - условия и сроки поступления в Украину. Также были наработаны механизмы налаживания прямой коммуникации на уровне команд министерств обороны.

"Для Украины критически важно время и понимание поставок и выполнения договоренностей. Это позволяет четко планировать военные операции и защиту гражданского населения и инфраструктуры", - подчеркнул Боев.

Также немецкая и украинская стороны обсудили статус и актуальность ряда контрактов - сроки выполнения, потребности и возможность их продления. В частности, это касалось производства боеприпасов, ракет для ПРО и дальнобойных средств.

"Отдельным вопросом стали шаги для развития совместных предприятий, их финансирования и развития возможностей", - добавили в Минобороны.

