Скорость поставок Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену, - Euractiv
Соглашение между Дональдом Трампом и европейскими странами-членами НАТО о поставках Украине систем ПВО Patriot зависит от того, как быстро США предоставят Европе новые батареи систем.
Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
Европейские страны заинтересованы в передаче Patriot Украине, однако они хотят быть уверенными, что США их быстро заменят.
"Европейские арсеналы уже истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и существуют опасения относительно потенциально длительных пробелов в их собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как говорил Трамп", - пишет издание.
По данным СМИ, шесть европейских стран, которые используют системы Patriot - Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания - имеют около двух десятков таких систем в собственных запасах.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.
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Друге ЄС дальше є торговим партнером для них, обладнання навіть те що з Китаю в багато чому то європейських компаній.
Тому ніхто на них не нападе перше це перавага у авіації, друга вся оборонка орків на обладнанні європейських компаній або дочерних структур.