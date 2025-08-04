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Новости Patriot для Украины
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Скорость поставок Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену, - Euractiv

Patriot для Украины От чего зависит поставка

Соглашение между Дональдом Трампом и европейскими странами-членами НАТО о поставках Украине систем ПВО Patriot зависит от того, как быстро США предоставят Европе новые батареи систем.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Европейские страны заинтересованы в передаче Patriot Украине, однако они хотят быть уверенными, что США их быстро заменят.

"Европейские арсеналы уже истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и существуют опасения относительно потенциально длительных пробелов в их собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как говорил Трамп", - пишет издание.

По данным СМИ, шесть европейских стран, которые используют системы Patriot - Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания - имеют около двух десятков таких систем в собственных запасах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.

Также читайте: Рютте приветствовал решение Германии передать Украине дополнительные системы Patriot: Это поможет защитить небо и сдержать российскую агрессию

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Европа (1972) помощь (8038) США (27627) Patriot (354)


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Воно то так, знову винні США, а де наша система ППО "Кільчень"? Невже за 6 з хвостиком років, при мільярдному фінансуванні США, Європи та інших країн Погтужний Брехунець не спроможний був створити залишений ще "баригою" комплекси ППО ПРО "Кільчень" та інші? Не подобався комплекс "бариги", що заважало створити свій?
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04.08.2025 11:06 Ответить
Вам чого боятися? Ви ж все одно воювати не будете. Одразу ж будете домовлятися про почесну капітуляцію...
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04.08.2025 11:07 Ответить
Дійсно, то вони просто так наситили свої країни американськмими системами "Патріот" та своїми європейськими, щоб мабуть колотити понти? Ні, вони турбуються за свої народи, щоб кацапські ракети і шахеди не падали їм на голови. Не збирався воювати той, хто залишив україхнців не захищеними від російських ракет і КАБів, а сам всі гроші закатав в асфальт.
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04.08.2025 11:12 Ответить
При поточній кількості ракет та авіації в ЄС навіть без штатів у орків немає шансів, то не Україну кошмарити що може тільки повільними дронами відповісти.

Друге ЄС дальше є торговим партнером для них, обладнання навіть те що з Китаю в багато чому то європейських компаній.

Тому ніхто на них не нападе перше це перавага у авіації, друга вся оборонка орків на обладнанні європейських компаній або дочерних структур.
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04.08.2025 11:38 Ответить
 
 