Скорость поставок Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену, - Euractiv

Соглашение между Дональдом Трампом и европейскими странами-членами НАТО о поставках Украине систем ПВО Patriot зависит от того, как быстро США предоставят Европе новые батареи систем.

Об этом пишет Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Европейские страны заинтересованы в передаче Patriot Украине, однако они хотят быть уверенными, что США их быстро заменят.

"Европейские арсеналы уже истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и существуют опасения относительно потенциально длительных пробелов в их собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как говорил Трамп", - пишет издание.

По данным СМИ, шесть европейских стран, которые используют системы Patriot - Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания - имеют около двух десятков таких систем в собственных запасах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.

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