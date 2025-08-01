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Новости Patriot для Украины
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Рютте приветствовал решение Германии передать Украине дополнительные системы Patriot: Это поможет защитить небо и сдержать российскую агрессию

рютте

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал решение Германии о предоставлении Украине двух дополнительных систем Patriot.

Об этом генсек Альянса написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую решение Германии о предоставлении Украине двух дополнительных систем Patriot. Это отличная новость, и я приветствую лидерство Германии! Это поможет Украине защитить свое небо, защитить свой народ и сдержать российскую агрессию", - заявил Рютте.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.

Читайте также: Германия передаст Украине две системы Patriot после договоренности с США, - Писториус

Автор: 

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Визначтесь - дві системи (з окремим радаром, пунктом управління і т.д.), чи лише дві пускові установки?

Бо то - две большие разницы дві великі різниці
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01.08.2025 19:09 Ответить
Две батареи в течении пару месяцев, но в течении пару дней две пусковой установки,а остальное позже
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01.08.2025 19:25 Ответить
а ракети до них хто надасть? чи в парках будемо демонструвати на виставках?...
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01.08.2025 19:43 Ответить
 
 