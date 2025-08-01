Рютте привітав рішення Німеччини передати Україні додаткові системи Patriot: Це допоможе захистити небо і стримати російську агресію
Генсек НАТО Марк Рютте привітав рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot.
Про це генсек Альянсу написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вітаю рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot. Це чудова новина, і я вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити своє небо, захистити свій народ і стримати російську агресію", - заявив Рютте.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.
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две большие разницыдві великі різниці