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Новини Patriot для України
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Рютте привітав рішення Німеччини передати Україні додаткові системи Patriot: Це допоможе захистити небо і стримати російську агресію

рютте

Генсек НАТО Марк Рютте привітав рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot.

Про це генсек Альянсу написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вітаю рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot. Це чудова новина, і я вітаю лідерство Німеччини! Це допоможе Україні захистити своє небо, захистити свій народ і стримати російську агресію", - заявив Рютте.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.

Читайте також: Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленості зі США, - Пісторіус

Автор: 

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Визначтесь - дві системи (з окремим радаром, пунктом управління і т.д.), чи лише дві пускові установки?

Бо то - две большие разницы дві великі різниці
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01.08.2025 19:09 Відповісти
Две батареи в течении пару месяцев, но в течении пару дней две пусковой установки,а остальное позже
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01.08.2025 19:25 Відповісти
а ракети до них хто надасть? чи в парках будемо демонструвати на виставках?...
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01.08.2025 19:43 Відповісти
 
 