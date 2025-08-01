Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленості зі США, - Пісторіус

Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пісторіус повідомив, що завдяки зобовʼязанням Сполучених Штатів, Берлін стане першим у черзі на отримання нових систем замість переданих. Спочатку Бундесвер передасть пускові установки найближчими днями, а решту компонентів - через два-три місяці.

Як зазначається, раніше Україна зверталася до Німеччини з проханням придбати дві системи Patriot у США. Після зустрічі в Рамштайні було озвучено намір партнерів знайти пʼять систем, однак, за словами посла України в ФРН, Києву потрібно щонайменше десять.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер постачання зброї Україні здійснюватиметься не безкоштовно - витрати покриватимуть європейські країни та Канада.

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