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Новини Patriot для України
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Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленості зі США, - Пісторіус

борис,пісторіус

Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пісторіус повідомив, що завдяки зобовʼязанням Сполучених Штатів, Берлін стане першим у черзі на отримання нових систем замість переданих. Спочатку Бундесвер передасть пускові установки найближчими днями, а решту компонентів - через два-три місяці.

Як зазначається, раніше Україна зверталася до Німеччини з проханням придбати дві системи Patriot у США. Після зустрічі в Рамштайні було озвучено намір партнерів знайти пʼять систем, однак, за словами посла України в ФРН, Києву потрібно щонайменше десять.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер постачання зброї Україні здійснюватиметься не безкоштовно - витрати покриватимуть європейські країни та Канада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні Patriot поза схемою допомоги від Трампа, - Міноборони ФРН

Автор: 

США (23932) Patriot (389) Пісторіус Борис (299)


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01.08.2025 11:42 Відповісти
Трамп же слова на вітер не пускає - передасть німцям Петріоти
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01.08.2025 11:44 Відповісти
І ці Петріоти будуть їздити за Валодєй і прикривати його сраку, а простим смертним як пощастить.
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01.08.2025 11:49 Відповісти
ФРГ передаст Украине бесплатно 2 батареи, взамен столько же купит в США для себя. Спасибо Трампу за помощь, емае.
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01.08.2025 11:59 Відповісти
Або дадуть просто пісторіуса.
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01.08.2025 12:00 Відповісти
Німцям треба тільки подякувати за їхню допомогу. Вони, на відміну всяких петушків ***** типа Орбана і Фіцо прекрасно розуміють, що Україна наразі є єдиним надійним щитом від кацапської дикої орди.
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01.08.2025 12:00 Відповісти
Німечина зі всіх надала найбільше нам ППО . Дякуємо.
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01.08.2025 12:03 Відповісти
Та коли вже буде та домовленість? Коли українців не буде?
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01.08.2025 12:19 Відповісти
 
 