Німеччина передала Україні Patriot поза схемою допомоги від Трампа, - Міноборони ФРН
Три системи Patriot, які раніше надала Німеччина Україні, передали не в рамках запропонованої США схеми допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у Міноборони ФРН.
"Німеччина вже постачала Україні три системи протиповітряної оборони Patriot в минулому. Крім того, уряд Німеччини заявив про свою готовність зробити фінансовий внесок у дві системи протиповітряної оборони Patriot, як згадувалося в попередніх відповідях. Як вже згадувалося, походження цих систем та подальші деталі доставки є предметом поточних консультацій", - зазначили там.
Водночас у Міноборони Фінляндії заявили, що наразі деталі ініціативи США ще не відомі, "і нам цікаво почути про них більше, перш ніж ми зможемо приймати конкретніші рішення".
"Фінляндія продовжує підтримувати Україну як шляхом розміщення замовлень фінській оборонній промисловості, так і постачанням матеріального забезпечення зі складів Сил оборони", - додали там.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримає три системи Patriot, очікується ще 10.
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