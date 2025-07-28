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Новини Patriot для України
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Німеччина передала Україні Patriot поза схемою допомоги від Трампа, - Міноборони ФРН

Patriot від Німеччини Допомогу надали поза схемою Трампа

Три системи Patriot, які раніше надала Німеччина Україні, передали не в рамках запропонованої США схеми допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у Міноборони ФРН.

"Німеччина вже постачала Україні три системи протиповітряної оборони Patriot в минулому. Крім того, уряд Німеччини заявив про свою готовність зробити фінансовий внесок у дві системи протиповітряної оборони Patriot, як згадувалося в попередніх відповідях. Як вже згадувалося, походження цих систем та подальші деталі доставки є предметом поточних консультацій", - зазначили там.

Читайте: Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року, - Spiegel

Водночас у Міноборони Фінляндії заявили, що наразі деталі ініціативи США ще не відомі, "і нам цікаво почути про них більше, перш ніж ми зможемо приймати конкретніші рішення".

"Фінляндія продовжує підтримувати Україну як шляхом розміщення замовлень фінській оборонній промисловості, так і постачанням матеріального забезпечення зі складів Сил оборони", - додали там.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримає три системи Patriot, очікується ще 10.

Читайте: Литва планує виділити до 30 млн євро на закупівлю Patriot для України, - міністерка оборони Шакалієне

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Німеччина (7608) допомога (8621) Patriot (388)


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Значить збрехав Зеленський - три Patriot від Німеччини Україна отримала вже давно. А те, що пообіцяв Тромб - то ще "вилами по воді писано": мають лише виготовити до весни 2026 року в рамках контракту США-Швейцарія, яка поступилась на користь України. А щоби не було затримки - Німеччина мала передати Україні іще додатково свої батареї. Але, от біда - не вірить Мерц Тромбу. Тож, щоби загладити цю непонятку і прийшлось Зеленському брехати українцям
А між тим, без тих Петріотів з ракетами РАС-3, що можуть збивати рашистські літаки в радіусі 100 км, ворожа тактична авіація закидує українські передові позиції КАБами, не боячись збиття. Через що ворог і просувається, охоплюючи Покровськ зі сходу й півночі!
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28.07.2025 15:11 Відповісти
За 100 км від лбз патріот тут же засікають розвідники і приліта іскандер. Це вже було.
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28.07.2025 16:34 Відповісти
Дякуємо Німеччині.
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28.07.2025 15:55 Відповісти
Щира подяка Німеччині і особисто Бундесканцлеру!
Він робить мах можливого, незважаючи на соц.толерастів в коаліції і прорашистську афд
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28.07.2025 16:18 Відповісти
в обход санкций
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28.07.2025 16:25 Відповісти
Кацапські пропогандони соплями подавляться від злості.
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28.07.2025 16:28 Відповісти
 
 