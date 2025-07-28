Германия передала Украине Patriot вне схемы помощи от Трампа, - Минобороны ФРГ

Три системы Patriot, которые ранее предоставила Германия Украине, передали не в рамках предложенной США схемы помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили в Минобороны ФРГ.

"Германия уже поставляла Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности сделать финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot, как упоминалось в предыдущих ответах. Как уже упоминалось, происхождение этих систем и дальнейшие детали доставки являются предметом текущих консультаций", - отметили там.

Читайте: Украина может не получить анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года, - Spiegel

В то же время в Минобороны Финляндии заявили, что пока детали инициативы США еще не известны, "и нам интересно услышать о них больше, прежде чем мы сможем принимать более конкретные решения".

"Финляндия продолжает поддерживать Украину как путем размещения заказов финской оборонной промышленности, так и поставкой материального обеспечения со складов Сил обороны", - добавили там.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10.

Читайте: Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку Patriot для Украины, - министр обороны Шакалиене