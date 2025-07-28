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Новости Patriot для Украины
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Германия передала Украине Patriot вне схемы помощи от Трампа, - Минобороны ФРГ

Patriot от Германии Помощь оказали вне схемы Трампа

Три системы Patriot, которые ранее предоставила Германия Украине, передали не в рамках предложенной США схемы помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили в Минобороны ФРГ.

"Германия уже поставляла Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности сделать финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot, как упоминалось в предыдущих ответах. Как уже упоминалось, происхождение этих систем и дальнейшие детали доставки являются предметом текущих консультаций", - отметили там.

Читайте: Украина может не получить анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года, - Spiegel

В то же время в Минобороны Финляндии заявили, что пока детали инициативы США еще не известны, "и нам интересно услышать о них больше, прежде чем мы сможем принимать более конкретные решения".

"Финляндия продолжает поддерживать Украину как путем размещения заказов финской оборонной промышленности, так и поставкой материального обеспечения со складов Сил обороны", - добавили там.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10.

Читайте: Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку Patriot для Украины, - министр обороны Шакалиене

Автор: 

Германия (7179) помощь (8025) Patriot (351)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо Німеччині.
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28.07.2025 15:55 Ответить
+5
Значить збрехав Зеленський - три Patriot від Німеччини Україна отримала вже давно. А те, що пообіцяв Тромб - то ще "вилами по воді писано": мають лише виготовити до весни 2026 року в рамках контракту США-Швейцарія, яка поступилась на користь України. А щоби не було затримки - Німеччина мала передати Україні іще додатково свої батареї. Але, от біда - не вірить Мерц Тромбу. Тож, щоби загладити цю непонятку і прийшлось Зеленському брехати українцям
А між тим, без тих Петріотів з ракетами РАС-3, що можуть збивати рашистські літаки в радіусі 100 км, ворожа тактична авіація закидує українські передові позиції КАБами, не боячись збиття. Через що ворог і просувається, охоплюючи Покровськ зі сходу й півночі!
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28.07.2025 15:11 Ответить
+2
Щира подяка Німеччині і особисто Бундесканцлеру!
Він робить мах можливого, незважаючи на соц.толерастів в коаліції і прорашистську афд
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28.07.2025 16:18 Ответить
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Значить збрехав Зеленський - три Patriot від Німеччини Україна отримала вже давно. А те, що пообіцяв Тромб - то ще "вилами по воді писано": мають лише виготовити до весни 2026 року в рамках контракту США-Швейцарія, яка поступилась на користь України. А щоби не було затримки - Німеччина мала передати Україні іще додатково свої батареї. Але, от біда - не вірить Мерц Тромбу. Тож, щоби загладити цю непонятку і прийшлось Зеленському брехати українцям
А між тим, без тих Петріотів з ракетами РАС-3, що можуть збивати рашистські літаки в радіусі 100 км, ворожа тактична авіація закидує українські передові позиції КАБами, не боячись збиття. Через що ворог і просувається, охоплюючи Покровськ зі сходу й півночі!
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28.07.2025 15:11 Ответить
За 100 км від лбз патріот тут же засікають розвідники і приліта іскандер. Це вже було.
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28.07.2025 16:34 Ответить
Якби це було так, то би всі Хаймерси рашисти вибили на ніт. І не було б чим цілями по передових командних пунктах ворога.
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28.07.2025 17:12 Ответить
Взагалі недоречне порівння. Хаймарс- високомобільний і малорозмірний. Патріот ні фіга не мобільний і не маленький.
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28.07.2025 17:15 Ответить
Звісно, що ризик більший. Але виправданий: півгодини на розгортання, і тоді вмикання РЛС і 5 -10 хвилин на виявлення, цілевказання і пуск ракет, після чого півгодини на згортання і залишення позиції.
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28.07.2025 17:30 Ответить
А літак взяв і не прилетів у цей час.
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28.07.2025 18:19 Ответить
Не глупіть.
Зрозуміло, що така тактика працює лише за наявності розвідданих про польотні завдання Су-34. Які для запуску КАБ мають підніматись на висоту від 6 до 10 км, що робить їх хорошими мішенями.
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28.07.2025 18:42 Ответить
Дякуємо Німеччині.
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28.07.2025 15:55 Ответить
Щира подяка Німеччині і особисто Бундесканцлеру!
Він робить мах можливого, незважаючи на соц.толерастів в коаліції і прорашистську афд
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28.07.2025 16:18 Ответить
в обход санкций
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28.07.2025 16:25 Ответить
Кацапські пропогандони соплями подавляться від злості.
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28.07.2025 16:28 Ответить
Когда подобные новости сообщают представители Украины, то это зрада. Типа, "вы бы ещё сообщили место дислокации..." А когда о таких вещах сообщает МО Германии, то на сайте молчок. Наверное, в методичках об этом ничего не говорится. Это явная недоработка.
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28.07.2025 16:55 Ответить
Deutschland ist wunderbar!
So ist must sein!
Deutse Politikum ist kluge und profesionale!
Danke fur alles deutsce Wolk!
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28.07.2025 17:26 Ответить
 
 