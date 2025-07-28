Германия передала Украине Patriot вне схемы помощи от Трампа, - Минобороны ФРГ
Три системы Patriot, которые ранее предоставила Германия Украине, передали не в рамках предложенной США схемы помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили в Минобороны ФРГ.
"Германия уже поставляла Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности сделать финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot, как упоминалось в предыдущих ответах. Как уже упоминалось, происхождение этих систем и дальнейшие детали доставки являются предметом текущих консультаций", - отметили там.
В то же время в Минобороны Финляндии заявили, что пока детали инициативы США еще не известны, "и нам интересно услышать о них больше, прежде чем мы сможем принимать более конкретные решения".
"Финляндия продолжает поддерживать Украину как путем размещения заказов финской оборонной промышленности, так и поставкой материального обеспечения со складов Сил обороны", - добавили там.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10.
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А між тим, без тих Петріотів з ракетами РАС-3, що можуть збивати рашистські літаки в радіусі 100 км, ворожа тактична авіація закидує українські передові позиції КАБами, не боячись збиття. Через що ворог і просувається, охоплюючи Покровськ зі сходу й півночі!
Зрозуміло, що така тактика працює лише за наявності розвідданих про польотні завдання Су-34. Які для запуску КАБ мають підніматись на висоту від 6 до 10 км, що робить їх хорошими мішенями.
Він робить мах можливого, незважаючи на соц.толерастів в коаліції і прорашистську афд
So ist must sein!
Deutse Politikum ist kluge und profesionale!
Danke fur alles deutsce Wolk!