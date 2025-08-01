Германия передаст Украине две системы Patriot после договоренности с США, - Писториус
Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Писториус сообщил, что благодаря обязательствам Соединенных Штатов, Берлин станет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных. Сначала Бундесвер передаст пусковые установки в ближайшие дни, а остальные компоненты - через два-три месяца.
Как отмечается, ранее Украина обращалась к Германии с просьбой приобрести две системы Patriot у США. После встречи в Рамштайн было озвучено намерение партнеров найти пять систем, однако, по словам посла Украины в ФРГ, Киеву нужно как минимум десять.
Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отныне поставки оружия Украине будут осуществляться не бесплатно - расходы будут покрывать европейские страны и Канада.
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