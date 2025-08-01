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Новости Patriot для Украины
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Германия передаст Украине две системы Patriot после договоренности с США, - Писториус

борис,писториус

Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Писториус сообщил, что благодаря обязательствам Соединенных Штатов, Берлин станет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных. Сначала Бундесвер передаст пусковые установки в ближайшие дни, а остальные компоненты - через два-три месяца.

Как отмечается, ранее Украина обращалась к Германии с просьбой приобрести две системы Patriot у США. После встречи в Рамштайн было озвучено намерение партнеров найти пять систем, однако, по словам посла Украины в ФРГ, Киеву нужно как минимум десять.

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отныне поставки оружия Украине будут осуществляться не бесплатно - расходы будут покрывать европейские страны и Канада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия передала Украине Patriot вне схемы помощи от Трампа, - Минобороны ФРГ

Автор: 

США (27610) Patriot (352) Писториус Борис (250)


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01.08.2025 11:42 Ответить
Трамп же слова на вітер не пускає - передасть німцям Петріоти
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01.08.2025 11:44 Ответить
І ці Петріоти будуть їздити за Валодєй і прикривати його сраку, а простим смертним як пощастить.
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01.08.2025 11:49 Ответить
ФРГ передаст Украине бесплатно 2 батареи, взамен столько же купит в США для себя. Спасибо Трампу за помощь, емае.
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01.08.2025 11:59 Ответить
Або дадуть просто пісторіуса.
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01.08.2025 12:00 Ответить
Німцям треба тільки подякувати за їхню допомогу. Вони, на відміну всяких петушків ***** типа Орбана і Фіцо прекрасно розуміють, що Україна наразі є єдиним надійним щитом від кацапської дикої орди.
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01.08.2025 12:00 Ответить
Німечина зі всіх надала найбільше нам ППО . Дякуємо.
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01.08.2025 12:03 Ответить
Та коли вже буде та домовленість? Коли українців не буде?
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01.08.2025 12:19 Ответить
 
 