Германия передаст Украине две системы Patriot после договоренности с США, - Писториус

Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, после достижения договоренности с США о замене переданных установок.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Писториус сообщил, что благодаря обязательствам Соединенных Штатов, Берлин станет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных. Сначала Бундесвер передаст пусковые установки в ближайшие дни, а остальные компоненты - через два-три месяца.

Как отмечается, ранее Украина обращалась к Германии с просьбой приобрести две системы Patriot у США. После встречи в Рамштайн было озвучено намерение партнеров найти пять систем, однако, по словам посла Украины в ФРГ, Киеву нужно как минимум десять.

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отныне поставки оружия Украине будут осуществляться не бесплатно - расходы будут покрывать европейские страны и Канада.

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