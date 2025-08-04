Швидкість поставок Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну, - Euractiv
Угода між Дональдом Трампом та європейськими країнами-членами НАТО щодо постачання Україні систем ППО Patriot залежить від того, як швидко США нададуть Європі нові батареї систем.
Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.
Європейські країни зацікавлені в передачі Patriot Україні, проте вони хочуть бути впевненими, що США їх швидко замінять.
"Європейські арсенали вже виснажені попередніми пожертвами Україні, і існують побоювання щодо потенційно тривалих прогалин у їхній власній протиповітряній обороні, якщо поставки зі США не будуть такими швидкими, як казав Трамп", - пише видання.
За даними ЗМІ, шість європейських країн, які використовують системи Patriot - Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія - мають близько двох десятків таких систем у власних запасах.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.
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Друге ЄС дальше є торговим партнером для них, обладнання навіть те що з Китаю в багато чому то європейських компаній.
Тому ніхто на них не нападе перше це перавага у авіації, друга вся оборонка орків на обладнанні європейських компаній або дочерних структур.