Швидкість поставок Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну, - Euractiv

Угода між Дональдом Трампом та європейськими країнами-членами НАТО щодо постачання Україні систем ППО Patriot залежить від того, як швидко США нададуть Європі нові батареї систем.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Європейські країни зацікавлені в передачі Patriot Україні, проте вони хочуть бути впевненими, що США їх швидко замінять.

"Європейські арсенали вже виснажені попередніми пожертвами Україні, і існують побоювання щодо потенційно тривалих прогалин у їхній власній протиповітряній обороні, якщо поставки зі США не будуть такими швидкими, як казав Трамп", - пише видання.

За даними ЗМІ, шість європейських країн, які використовують системи Patriot - Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія - мають близько двох десятків таких систем у власних запасах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.

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