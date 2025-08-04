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Новини Patriot для України
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Швидкість поставок Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну, - Euractiv

Patriot для України Від чого залежить поставка

Угода між Дональдом Трампом та європейськими країнами-членами НАТО щодо постачання Україні систем ППО Patriot залежить від того, як швидко США нададуть Європі нові батареї систем.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Європейські країни зацікавлені в передачі Patriot Україні, проте вони хочуть бути впевненими, що США їх швидко замінять.

"Європейські арсенали вже виснажені попередніми пожертвами Україні, і існують побоювання щодо потенційно тривалих прогалин у їхній власній протиповітряній обороні, якщо поставки зі США не будуть такими швидкими, як казав Трамп", - пише видання.

За даними ЗМІ, шість європейських країн, які використовують системи Patriot - Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія - мають близько двох десятків таких систем у власних запасах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Німеччина передасть Україні дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, після досягнення домовленості зі США про заміну переданих установок.

Також читайте: Рютте привітав рішення Німеччини передати Україні додаткові системи Patriot: Це допоможе захистити небо і стримати російську агресію

Автор: 

Європа (1934) допомога (8635) США (23952) Patriot (391)


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Воно то так, знову винні США, а де наша система ППО "Кільчень"? Невже за 6 з хвостиком років, при мільярдному фінансуванні США, Європи та інших країн Погтужний Брехунець не спроможний був створити залишений ще "баригою" комплекси ППО ПРО "Кільчень" та інші? Не подобався комплекс "бариги", що заважало створити свій?
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04.08.2025 11:06 Відповісти
Вам чого боятися? Ви ж все одно воювати не будете. Одразу ж будете домовлятися про почесну капітуляцію...
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04.08.2025 11:07 Відповісти
Дійсно, то вони просто так наситили свої країни американськмими системами "Патріот" та своїми європейськими, щоб мабуть колотити понти? Ні, вони турбуються за свої народи, щоб кацапські ракети і шахеди не падали їм на голови. Не збирався воювати той, хто залишив україхнців не захищеними від російських ракет і КАБів, а сам всі гроші закатав в асфальт.
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04.08.2025 11:12 Відповісти
При поточній кількості ракет та авіації в ЄС навіть без штатів у орків немає шансів, то не Україну кошмарити що може тільки повільними дронами відповісти.

Друге ЄС дальше є торговим партнером для них, обладнання навіть те що з Китаю в багато чому то європейських компаній.

Тому ніхто на них не нападе перше це перавага у авіації, друга вся оборонка орків на обладнанні європейських компаній або дочерних структур.
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04.08.2025 11:38 Відповісти
 
 