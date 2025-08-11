УКР
Новини Допомога Україні від Німеччини Patriot для України
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів, - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot

Заступник глави Міноборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при Посольстві Німеччини Торстен Фріс обговорили статус низки оборонних контрактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сторони обговорили поставки систем Patriot, а саме - умови та строки надходження до України. Також було напрацьовано механізми налагодження прямої комунікації на рівні команд міністерств оборони.

Читайте також: Швидкість поставок Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну, - Euractiv

"Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури", - наголосив Боєв.

Також німецька та українська сторони обговорили статус та актуальність низки контрактів – строки виконання, потреби та можливість їх продовження. Зокрема, це стосувалося виробництва боєприпасів, ракет для ПРО та далекобійних засобів.

"Окремим питанням стали кроки для розвитку спільних підприємств, їхнього фінансування та розвитку спроможностей", - додали в Міноборони.

Читайте: Росіяни серйозно пошкодили РЛС системи Patriot в Україні, її відремонтували в Німеччині, - генерал ФРН Келлер

Німеччина (7648) Міноборони (7623) допомога (8661) Patriot (393)


Небалакати а надавати.
11.08.2025 15:19 Відповісти
З німцями все серйозно. Ніцмці це не рижі п.дори.
11.08.2025 15:25 Відповісти
 
 