Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів, - Міноборони

Заступник глави Міноборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при Посольстві Німеччини Торстен Фріс обговорили статус низки оборонних контрактів.

Сторони обговорили поставки систем Patriot, а саме - умови та строки надходження до України. Також було напрацьовано механізми налагодження прямої комунікації на рівні команд міністерств оборони.

"Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури", - наголосив Боєв.

Також німецька та українська сторони обговорили статус та актуальність низки контрактів – строки виконання, потреби та можливість їх продовження. Зокрема, це стосувалося виробництва боєприпасів, ракет для ПРО та далекобійних засобів.

"Окремим питанням стали кроки для розвитку спільних підприємств, їхнього фінансування та розвитку спроможностей", - додали в Міноборони.

