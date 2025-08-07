УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини Пошкодження Patriot в Україні
2 459 8

Росіяни серйозно пошкодили РЛС системи Patriot в Україні, її відремонтували в Німеччині, - генерал ФРН Келлер

ЗРК Patriot уразили в Україні: німецький генерал розповів про ремонт

Німецький генерал-майор Майк Келлер розповів, що кілька місяців тому війська РФ серйозно пошкодили радіолокаційну установку MIM-104 системи ППО Patriot під час однієї з атак по Україні. Радар екстрено відремонтували в Німеччині. 

Про це Келлер розповів в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Німецький генерал координує військову допомогу Україні з боку НАТО у Вісбадені.

За його словами, місія НАТО займається не тільки наданням зброї, а й і її ремонтом.

Келлер розповів, що кілька місяців тому "серйозного ушкодження" зазнала радарна установка системи ППО Patriot в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидкість поставок Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну, - Euractiv

РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.

Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день, розповідає Келлер.

Уже в липні відремонтовану радарну установку повернули до України, а минулого тижня з його допомогою українські військові влучили в російську ціль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленості зі США, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7646) Patriot (392) війна в Україні (5598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуємо, Германії !

щира подяка вмілим фахівцям славетного Люфтваффе !

.
показати весь коментар
07.08.2025 17:51 Відповісти
Німці починали допомогу дуже тяжко і смішно, з касок 5 тис., хто пам'ятає!!! Але з градом почали діяти швидко і багато, хоча ні коли не буває багато!!! Дякуємо Германії!!!
показати весь коментар
07.08.2025 18:10 Відповісти
Там был очень "веселый" посол, сторонник зеленой быдло-дипломатии.
показати весь коментар
07.08.2025 18:16 Відповісти
там був веселий кисла ліверка шольц з своєю бандою.
вже забув ?

а зараз при владі правильні німці з ХДС/ХСС на чолі з залізним Мерцем

.
показати весь коментар
07.08.2025 18:20 Відповісти
"

РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.

Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день"

а в Україні ВР на канікулах



"
показати весь коментар
07.08.2025 18:18 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2025 18:19 Відповісти
Українська "журналістика": в публічному просторі не треба поганих речей, тим більш критичних для влади!!! Не на часі взагалі!!!
показати весь коментар
07.08.2025 18:23 Відповісти
Це не тільки про журналістику можна сказати, а й про риторику найвищих осіб у владі.
показати весь коментар
07.08.2025 18:32 Відповісти
 
 