Росіяни серйозно пошкодили РЛС системи Patriot в Україні, її відремонтували в Німеччині, - генерал ФРН Келлер

Німецький генерал-майор Майк Келлер розповів, що кілька місяців тому війська РФ серйозно пошкодили радіолокаційну установку MIM-104 системи ППО Patriot під час однієї з атак по Україні. Радар екстрено відремонтували в Німеччині.

Про це Келлер розповів в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Німецький генерал координує військову допомогу Україні з боку НАТО у Вісбадені.

За його словами, місія НАТО займається не тільки наданням зброї, а й і її ремонтом.

Келлер розповів, що кілька місяців тому "серйозного ушкодження" зазнала радарна установка системи ППО Patriot в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидкість поставок Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну, - Euractiv

РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.

Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день, розповідає Келлер.

Уже в липні відремонтовану радарну установку повернули до України, а минулого тижня з його допомогою українські військові влучили в російську ціль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленості зі США, - Пісторіус