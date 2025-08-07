Росіяни серйозно пошкодили РЛС системи Patriot в Україні, її відремонтували в Німеччині, - генерал ФРН Келлер
Німецький генерал-майор Майк Келлер розповів, що кілька місяців тому війська РФ серйозно пошкодили радіолокаційну установку MIM-104 системи ППО Patriot під час однієї з атак по Україні. Радар екстрено відремонтували в Німеччині.
Про це Келлер розповів в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
Німецький генерал координує військову допомогу Україні з боку НАТО у Вісбадені.
За його словами, місія НАТО займається не тільки наданням зброї, а й і її ремонтом.
Келлер розповів, що кілька місяців тому "серйозного ушкодження" зазнала радарна установка системи ППО Patriot в Україні.
РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.
Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день, розповідає Келлер.
Уже в липні відремонтовану радарну установку повернули до України, а минулого тижня з його допомогою українські військові влучили в російську ціль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щира подяка вмілим фахівцям славетного Люфтваффе !
.
вже забув ?
а зараз при владі правильні німці з ХДС/ХСС на чолі з залізним Мерцем
.
РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.
Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день"
а в Україні ВР на канікулах
"