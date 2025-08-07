Россияне серьезно повредили РЛС системы Patriot в Украине, ее отремонтировали в Германии, - генерал ФРГ Келлер
Немецкий генерал-майор Майк Келлер рассказал, что несколько месяцев назад войска РФ серьезно повредили радиолокационную установку MIM-104 системы ПВО Patriot во время одной из атак по Украине. Радар экстренно отремонтировали в Германии.
Об этом Келлер рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.
Немецкий генерал координирует военную помощь Украине со стороны НАТО в Висбадене.
По его словам, миссия НАТО занимается не только предоставлением оружия, но и и его ремонтом.
Келлер рассказал, что несколько месяцев назад "серьезное повреждение" получила радарная установка системы ПВО Patriot в Украине.
РЛС доставили в Германию, где специалисты определили, что она полностью выведена из строя и не подлежит ремонту. Также они сказали, что для замены радара на новый потребуется несколько лет.
После этого обратились к людям из миссии НАТО в Висбадене. Специалисты немецких военно-воздушных сил (Люфтваффе) сумели восстановить работоспособность РЛС, работая ежедневно с понедельника по субботу, по 16 часов в день, рассказывает Келлер.
Уже в июле отремонтированную радарную установку вернули в Украину, а на прошлой неделе с его помощью украинские военные попали в российскую цель.
щира подяка вмілим фахівцям славетного Люфтваффе !
.
вже забув ?
а зараз при владі правильні німці з ХДС/ХСС на чолі з залізним Мерцем
.
Шольц- це один фактор. Зеленьський і дегенєрат Мельник- ще фактор.,
Коли президент Украхни виконує хамські номери проти президета Німеччини, а дегєнєрат, надзвичайний і повноважний посол України , Мельник паралельно відкрито хамить Канцлеру Німеччини, то це дуже прискорює військову допомогу Німеччини.
Спробуй на собі, який буде результат, коли ти з ноги відчинеш кабінет директра філії банку і почнеш розмовут у стилі Мельника:
" -Ти, ліверна ковбаса, кредит швидше підписуй.."
Потім поділешся досвідом, ми із задоволенням почитаємо.
За " ліверної ковбаси Шольцу"
Німеччина надала Україні допомоги на 37 млрд євро. Це найбільше серед європейських країн - Шмигаль. Це 11 грудня 2024 року.
А це плани Мерца.
https://forbes.ua/news НовиниДата 19 березня 13:57
Німеччина виділить Україні понад €11 млрд допомоги до 2029 року
Перед тим, як щось писати, вивчи техмінімум.
РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.
Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день"
а в Україні ВР на канікулах
"