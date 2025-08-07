Россияне серьезно повредили РЛС системы Patriot в Украине, ее отремонтировали в Германии, - генерал ФРГ Келлер

Немецкий генерал-майор Майк Келлер рассказал, что несколько месяцев назад войска РФ серьезно повредили радиолокационную установку MIM-104 системы ПВО Patriot во время одной из атак по Украине. Радар экстренно отремонтировали в Германии.

Об этом Келлер рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Немецкий генерал координирует военную помощь Украине со стороны НАТО в Висбадене.

По его словам, миссия НАТО занимается не только предоставлением оружия, но и и его ремонтом.

Келлер рассказал, что несколько месяцев назад "серьезное повреждение" получила радарная установка системы ПВО Patriot в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорость поставок Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену, - Euractiv

РЛС доставили в Германию, где специалисты определили, что она полностью выведена из строя и не подлежит ремонту. Также они сказали, что для замены радара на новый потребуется несколько лет.

После этого обратились к людям из миссии НАТО в Висбадене. Специалисты немецких военно-воздушных сил (Люфтваффе) сумели восстановить работоспособность РЛС, работая ежедневно с понедельника по субботу, по 16 часов в день, рассказывает Келлер.

Уже в июле отремонтированную радарную установку вернули в Украину, а на прошлой неделе с его помощью украинские военные попали в российскую цель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передаст Украине две системы Patriot после договоренности с США, - Писториус