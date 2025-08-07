РУС
Россияне серьезно повредили РЛС системы Patriot в Украине, ее отремонтировали в Германии, - генерал ФРГ Келлер

ЗРК Patriot поражены в Украине: немецкий генерал рассказал о ремонте

Немецкий генерал-майор Майк Келлер рассказал, что несколько месяцев назад войска РФ серьезно повредили радиолокационную установку MIM-104 системы ПВО Patriot во время одной из атак по Украине. Радар экстренно отремонтировали в Германии.

Об этом Келлер рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

Немецкий генерал координирует военную помощь Украине со стороны НАТО в Висбадене.

По его словам, миссия НАТО занимается не только предоставлением оружия, но и и его ремонтом.

Келлер рассказал, что несколько месяцев назад "серьезное повреждение" получила радарная установка системы ПВО Patriot в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорость поставок Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену, - Euractiv

РЛС доставили в Германию, где специалисты определили, что она полностью выведена из строя и не подлежит ремонту. Также они сказали, что для замены радара на новый потребуется несколько лет.

После этого обратились к людям из миссии НАТО в Висбадене. Специалисты немецких военно-воздушных сил (Люфтваффе) сумели восстановить работоспособность РЛС, работая ежедневно с понедельника по субботу, по 16 часов в день, рассказывает Келлер.

Уже в июле отремонтированную радарную установку вернули в Украину, а на прошлой неделе с его помощью украинские военные попали в российскую цель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передаст Украине две системы Patriot после договоренности с США, - Писториус

Германия (7204) Patriot (355) война в Украине (5559)


дякуємо, Германії !

щира подяка вмілим фахівцям славетного Люфтваффе !

.
07.08.2025 17:51 Ответить
Німці починали допомогу дуже тяжко і смішно, з касок 5 тис., хто пам'ятає!!! Але з градом почали діяти швидко і багато, хоча ні коли не буває багато!!! Дякуємо Германії!!!
07.08.2025 18:10 Ответить
Там был очень "веселый" посол, сторонник зеленой быдло-дипломатии.
07.08.2025 18:16 Ответить
там був веселий кисла ліверка шольц з своєю бандою.
вже забув ?

а зараз при владі правильні німці з ХДС/ХСС на чолі з залізним Мерцем

.
07.08.2025 18:20 Ответить
Не неси дурниць.
Шольц- це один фактор. Зеленьський і дегенєрат Мельник- ще фактор.,
Коли президент Украхни виконує хамські номери проти президета Німеччини, а дегєнєрат, надзвичайний і повноважний посол України , Мельник паралельно відкрито хамить Канцлеру Німеччини, то це дуже прискорює військову допомогу Німеччини.

Спробуй на собі, який буде результат, коли ти з ноги відчинеш кабінет директра філії банку і почнеш розмовут у стилі Мельника:
" -Ти, ліверна ковбаса, кредит швидше підписуй.."
Потім поділешся досвідом, ми із задоволенням почитаємо.
07.08.2025 18:56 Ответить
Ось цифри допомоги Україні
За " ліверної ковбаси Шольцу"
Німеччина надала Україні допомоги на 37 млрд євро. Це найбільше серед європейських країн - Шмигаль. Це 11 грудня 2024 року.

А це плани Мерца.

https://forbes.ua/news НовиниДата 19 березня 13:57

Німеччина виділить Україні понад €11 млрд допомоги до 2029 року

Перед тим, як щось писати, вивчи техмінімум.
07.08.2025 19:05 Ответить
"

РЛС доправили до Німеччини, де фахівці визначили, що вона повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Також вони сказали, що для заміни радара на новий потрібно кілька років.

Після цього звернулися до людей із місії НАТО у Вісбадені. Фахівці німецьких військово-повітряних сил (Люфтваффе) зуміли відновити працездатність РЛС, працюючи щодня з понеділка по суботу, по 16 годин на день"

а в Україні ВР на канікулах



"
07.08.2025 18:18 Ответить
07.08.2025 18:19 Ответить
Українська "журналістика": в публічному просторі не треба поганих речей, тим більш критичних для влади!!! Не на часі взагалі!!!
07.08.2025 18:23 Ответить
Це не тільки про журналістику можна сказати, а й про риторику найвищих осіб у владі.
07.08.2025 18:32 Ответить
А чого ти Майкла Келлера тут запитуєш? Він мабуть і мови не знає.
07.08.2025 19:03 Ответить
Може я редакцію Цензора запитую, не думали? Це ж підриває віру в перемогу.
07.08.2025 19:11 Ответить
 
 