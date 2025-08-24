УКР
Норвегія надасть Україні ППО на $696 млн

Норвегія допоможе Україні з ППО Що відомо

Норвегія надасть Україні близько 7 млрд крон ($696,3 млн) на протиповітряну оборону. Системи ППО доставлять з Німеччини до України.

Про це повідомила пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, зокрема ракети до них.

Також Норвегія робить внесок у закупівлю радарів від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від Kongsberg.

"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля", - сказав міністр оборони Туре О. Сандвік.

Нащадкам вікінгів респект за непохитну підтримку України...
показати весь коментар
24.08.2025 09:42 Відповісти
Ще курочка в гнізді,а яїчко в п---і,а ми вже яїчню жаримо. Кому потрібні такі піарські заяви?Зброя повинна давати результат на полі бою,а не на марафоні.
показати весь коментар
24.08.2025 09:47 Відповісти
 
 