Норвегія надасть Україні ППО на $696 млн

Норвегія надасть Україні близько 7 млрд крон ($696,3 млн) на протиповітряну оборону. Системи ППО доставлять з Німеччини до України.

Про це повідомила пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, зокрема ракети до них.

Також Норвегія робить внесок у закупівлю радарів від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від Kongsberg.

"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля", - сказав міністр оборони Туре О. Сандвік.

