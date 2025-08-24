Норвегія надасть Україні ППО на $696 млн
Норвегія надасть Україні близько 7 млрд крон ($696,3 млн) на протиповітряну оборону. Системи ППО доставлять з Німеччини до України.
Про це повідомила пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, зокрема ракети до них.
Також Норвегія робить внесок у закупівлю радарів від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від Kongsberg.
"Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля", - сказав міністр оборони Туре О. Сандвік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.08.2025 09:42 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Василь Казімко
показати весь коментар24.08.2025 09:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль