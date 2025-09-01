Писториус раскритиковал заявления фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины: "Обсуждать это публично абсолютно неправильно"

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах гарантий военной безопасности для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

Писториус отметил, что обсуждать такие вопросы публично до начала переговоров "в корне неправильно". "Европейский Союз не имеет полномочий или компетенции по развертыванию войск - независимо от того, кто или что, - я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", - сказал Писториус.

Министр добавил, что обсуждения продолжаются, но публичные заявления на эту тему в данный момент неуместны.

