Писториус раскритиковал заявления фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины: "Обсуждать это публично абсолютно неправильно"

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах гарантий военной безопасности для Украины.

Писториус отметил, что обсуждать такие вопросы публично до начала переговоров "в корне неправильно". "Европейский Союз не имеет полномочий или компетенции по развертыванию войск - независимо от того, кто или что, - я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", - сказал Писториус.

Министр добавил, что обсуждения продолжаются, но публичные заявления на эту тему в данный момент неуместны.

Вступление Украины в ЕС является стратегической необходимостью и должно быть частью гарантий безопасности, - Науседа

Топ комментарии
+11
Та шо там обсуждать, сильная, супер модерновая армия, вооружённая до зубов современным оружием и непонятный ядерный статус как у Израиля, всё остальное это пустая болтовня, которая не работает в современном мире.
01.09.2025 15:09 Ответить
+3
а отакі міжусобні кусачки в інформпросторі говорять лиш про бардак між вами - й то ОК?
01.09.2025 15:31 Ответить
+2
Обговорювати взагалі ніхто нікому заборонити не може. Деталі - таємниця! Як що боятися кацапорилих так,що аж сратися тільки від одного обговорення... Ну,тоді не знаю... Останнього німця вбили в 1945 році. В жодному разі не підтримую та не виправдовую нацизм,але денацифікація без рамок здорового глузду зашкодила Германії.
01.09.2025 15:21 Ответить
А поговорити?
01.09.2025 14:57 Ответить
Невже хоч одна людина притомна знайшлася, що додумалася до цього! Звичайно, що такі гарантії треба обговорювати таємно, інакше пуйло ніколи не погодиться на мир. Як він може припинити війну, коли знатиме, що після неї введуть в Україну європейських миротворців? Максимум пуйло може погодитися на турецьких миротворців - і то не факт! На китайських Україна не повинна погоджуватися.
01.09.2025 15:12 Ответить
А ви не в ресторані і миротворці - це не меню,яке можна вибирати.
01.09.2025 16:34 Ответить
А вы где ? Как раз миротворцев мы и можем выбирать. Вариантов почти немеряно. А вообще-то, с чего вы взяли, что у нас нет выбора?
01.09.2025 17:37 Ответить
Пуйло никогда не согласится на настоящий мир, вне зависимости от любых переговоров - где, когда, как, и с кем.
01.09.2025 17:41 Ответить
піздоріз все правильно говорить
01.09.2025 15:15 Ответить
Обговорювати взагалі ніхто нікому заборонити не може. Деталі - таємниця! Як що боятися кацапорилих так,що аж сратися тільки від одного обговорення... Ну,тоді не знаю... Останнього німця вбили в 1945 році. В жодному разі не підтримую та не виправдовую нацизм,але денацифікація без рамок здорового глузду зашкодила Германії.
01.09.2025 15:21 Ответить
Ще один сцикун
01.09.2025 15:43 Ответить
Рішуче засуджує! Навіть кушати спокійно не може
01.09.2025 16:11 Ответить
 
 